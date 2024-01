-Fiscal, nuevo socio de exclusivo Club

-Reprobaron a todos antes del examen

-Hizo ruido el casi albazo a la Fiscalía

-Confusas señales criminales en el estado

Personal de la Fiscalía General debe sentirse hoy henchida por el orgullo que les debe producir la llegada de uno de sus jefes, Heliodoro Araiza Porras, a un renombrado club social mediante la adquisición de una acción familiar cuyo costo logró en “oferta prenavideña”, entre 500 a 750 mil pesos, o alrededor de 50 mil dólares. Entre los costos de membresía y acción los montos deben totalizar entre un millón 750 mil y dos millones de pesos. Nada.

El Fiscal de la zona centro decidió ir por ese regalo justo días antes de la Natividad del niño Jesús. Su acceso al exclusivo club fue apenas el 16 de diciembre del mes pasado. En su formulario colocó como trabajo la Fiscalía General y como puesto “Fiscal de Zona”.

Debe haber fiesta en la Fiscalía si no es que ya la hubo por ese ascenso del licenciado Araiza. Pastelito con vela y alguna o varias botellas de esas que hacen plock al momento de ser destapadas por el happy member select.

Esas son inversiones que valen la pena. Ministeriales, fiscales y funcionarios de otras corporaciones de seguridad han preferido quedarse hasta los 20, 25 mil pesos que cuestan los zapatitos Gucci, Louis Vitton, Ferragamo, etc. pero no van más allá. Ni inversión son, significan gasto. No ahorran, no piensan en grande. Heliodoro puede ser su gran ejemplo a seguir.

***

En el Comité de Participación Ciudadana (CPC) no salen de una cuando ya están en otra. Ahora acaban de abortar la convocatoria para elegir titular de la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, después de una serie de brincos dados en la última parte del año pasado.

Los integrantes del CPC comenzaron con ese proceso antes de sus merecidas vacaciones de diciembre.

El primer paso de un largo procedimiento era una evaluación cualitativa curricular de los aspirantes al codiciado cargo. El pasado 12 de enero anunciaron a quienes cumplían con los requisitos para entrarle.

Los seis aspirantes registrados fueron Miguel Alonso Morales Pérez, Héctor José Villanueva Escamilla, Jesús Fernando Matán Merino, Julián Alfonso Treviño Hernández, Raúl Palos Pacheco y Juan Carlos Estrada Luévano, todos con avales y padrinos variados.

Los evaluadores del mismo CPC y otros externos, sin embargo, determinaron que ninguno de los perfiles pasaba ese primer paso. No llegaban a los tres puntos mínimos que pedía la convocatoria.

El puntaje más alto fue para Matán Merino, con 2.880, seguido del experimentado Villanueva Escamilla, con 2.750; el más bajo fue Estrada Luévano, con apenas 0.550. Las de todos pueden verse en una tablita que presentamos en versión digital de GPS.

“(...) no se cuenta con por lo menos seis personas aspirantes que cumplan con el criterio establecido para evaluar el perfil de puesto, al no alcanzar un puntaje igual o mayor a 3.0 para estar en posibilidades de pasar a la siguiente etapa, se ha determinado declarar desierta la Convocatoria Pública”, informó el CPC.

Así, reprobaron a todos los aspirantes incluso antes del examen, lo que generó desde burlas al proceso y a los ingenuos participantes, entre los que, por cierto, ninguna mujer resultó digna de figurar junto a ellos.

***

Al principio de la semana pasada surgieron algunas críticas al trabajo de la Fiscalía Anticorrupción del Estado, pues su titular, Abelardo “El Bayo” Valenzuela había anunciado que daría sorpresas desde el mes de noviembre, pero llegó enero y todavía no lucían las nuevas acciones de la dependencia.

Rondaban los comentarios sobre la falta de más resultados de dicha instancia, especialmente porque el caso Nuevo Casas Grandes no tenía más detenidos, a pesar de que en el pueblo chico todo mundo sabía que los posibles candidatos a una orden de aprehensión andaban tan campantes sin preocuparse de la justicia.

Así transcurrió la semana pasada, entre versiones de una posible saturación de trabajo en el Ministerio Público a cargo de las investigaciones de probables hechos de corrupción, cuando el pasado jueves la justicia federal casi da un albazo con la liberación de la destituida alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Cynthia Ceballos.

En los pasillos judiciales dicen que era inminente la salida del Cereso de Aquiles Serdán de la exfuncionaria acusada de peculado, dado que había logrado el amparo contra la medida cautelar de prisión preventiva que le impuso la jueza de control penal estatal, Laura Velia Mendoza, cuando fue presentada.

Desde su detención, el pasado noviembre, Ceballos recibió la cautelar de un año de encierro en el penal estatal, entre otras medidas lógicas del proceso al que fue sometida.

A sus abogados en esa causa, Francisco “Panchito” Martínez Valle, exfiscal de la Zona Centro en esta administración; Ulises Sotelo y Francisco Fabián García, exfuncionarios de la Fiscalía Anticorrupción en la gestión pasada, les pegó el amparo y estuvieron a un paso de sacar a su clienta.

Fueron algunas horas tensas previas la audiencia de revisión de las medidas cautelares, con la resolución federal lista para ejecutarse. En ese lapso, la gente de “El Bayo” consiguió la nueva orden de aprehensión cortesía del juez Alexis Ornelas, para recetársela de inmediato a la alcaldesa.

De forma exprés e inaudita, salió el nuevo mandamiento judicial ahora por una sospechosa transacción de compra-venta de camiones para la basura en NCG, en una operación que además de ir con sobreprecio, estuvo cargada de irregularidades.

La reacción de la Fiscalía Anticorrupción, pues, fue efectiva en la medida que logró el propósito de mantener detenida a Ceballos en lo que es sometida a juicio. Hubiera sido escandalosa su liberación, un golpe jurídico y político contundente.

Pero en la justicia estatal no dejan de cuestionarse la razón de esa jugada casi convertida en gol en contra. Tampoco dejan de cuestionarse los casos que faltan de judicializarse, de todos los prometidos para ser llevados a los tribunales. Y no nada más del caso NCG, sino de todos los demás pendientes.

***

Algo define a la actual situación de inseguridad y violencia que las últimas semanas ha pegado con fuerza en algunos puntos del estado, especialmente en la capital con El Sauz de epicentro, la carretera vía corta a Parral y las sacudidas de Cuauhtémoc.

La característica analizada en las mesas de seguridad estatal y regionales, entre la semana pasada y la que acaba de comenzar, es la serie de señales confusas que envían los grupos criminales, fuera de la lógica habitual de la delincuencia organizada.

Hay hipótesis de que el huachicol, por ejemplo, no es la causa de levantones y masacres en El Sauz, aunque esa públicamente haya sido la línea de investigación deslizada; también de que hay intentos por orientar operativos especiales a la zona de Parral y Valle de Zaragoza, con el regreso de los asaltos en la carretera.

De la interpretación adecuada de esas señales -o intentos por torcer las pesquisas y desviar los esfuerzos oficiales que pudieran debilitar a las estructuras del crimen- dependen la calma y la tranquilidad que buena falta le hacen a la entidad.

***

Después de andar por varios lados, finalmente le encontraron oficinas al Instituto Municipal de las Mujeres, por cierto bien ubicadas, en plena calle Libertad e Independencia, y cerca de las estaciones del transporte público y de otras dependencias municipales.

Desde el quinto piso del edificio Libertad o conocido anteriormente como Guízar ahora despachará esta dependencia, un edificio que durante décadas permaneció vacío generándose algunas leyendas urbanas.

Se llegó a rumorar que el inmueble era radioactivo, pues había sido construido con varillas de Cobalto 60, de aquel famoso accidente originado en Ciudad Juárez en la década de los ochentas.

Este mito ha sido desmentido; desde junio del 2022 se realizaron varios análisis y mediciones para determinar si hay niveles de radiación en el inmueble. Piso por piso se recopilaron datos instalando dosímetros y finalmente los reportes indicaron que no hay presencia de materiales radioactivos; o si lo hay pero son políticos.

Por ahora, el IMM es la primera dependencia que se muda a este edificio propiedad de FECHAC, y que será bien aprovechado para albergar a otras dependencias municipales; lo que se pague de renta será devuelto por el empresariado chihuahuense para invertir en programas educativos en el municipio.