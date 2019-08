-Comparte méritos Corral con Reyes y Duarte

Un tatuaje con la cara de “El Che” Guevara y algunas otras insignias revolucionarias adornan la pierna derecha del subdelegado de Programas Federales, Marcelino Gómez Brenes.

En qué invierte su dinero, en qué parte de su cuerpo se raya y cómo aprovecha el tiempo libre el funcionario no debería ser tema de debate público.

Tampoco deberían serlo la manera en que se inmortalizan dogmas e ideologías en una persona, pues habrá algunos que se pongan una lagrimita en la cara por cada muerte que recuerdan y otros el nombre de su madrecita, una virgencita, una cruz o cualquier símbolo de un trasnochado comunismo.

Pero al hacerlo en horas de trabajo y subirlo en redes sociales, como el caso de la imagen posteada en Instagram, obviamente genera reacciones.

El viernes pasado durante la mañana Gómez Brenes pasó gran parte de su horario laboral en un estudio de tatuajes. Por el diseño mostrado no es algo que se pueda hacer de un rayón y ya, obviamente requiere de varias sesiones, mucha tinta y algo de dolor.

Ni modo que para eso le pague la austera Cuarta Transformación, fue la crítica generalizada entre los morenistas que cada vez encuentran más incongruencias entre lo que dice López Obrador y lo que hacen sus representantes.

Además dicen que gusta de salir de compras a Costco acompañado de su primo, el joven diputado federal, Sebastián Aguilera Brenes, también en horario de trabajo, pues para ellos las mañanas no son horas de labores, ni que fueran pobres.

Por cierto, del joven diputado se desconoce a qué se dedica, qué beneficios le ha traído a los chihuahuenses y si también desquita su sueldo, porque varios recuerdan que antes de entrar en funciones declaró que trabajaría por el sueldo que fuera, sin privilegios y sin excesos.

Pero hasta la fecha no existe labor alguna que pueda destacar. A menos, claro, que también tenga un tatuaje que presumir o al menos un proyecto para hacérselo y demostrar su compromiso con la 4T.





***





Poco mérito hay para colgarse la medalla de la reducción de pobreza por parte del nuevo amanecer, partiendo de los mismos datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Pobreza, en su último informe.

Hubo desplantes de emoción con la información que coloca a Chihuahua dentro de las entidades que lograron bajar esos indicadores.

Las hormonas se alteraron a grado de generar expectativas y aplausos mil.

Sin embargo, en la revisión a detalle del fenómeno, todo indica que se trata de una tendencia nacional.

Los indicadores de Chihuahua en materia de población con ingreso inferior a la pobreza, población en situación de pobreza extrema y población vulnerable por carencias sociales, es una fotografía de la gráfica nacional, con tendencia a la baja.

Más aún, en los indicadores población vulnerable por ingresos y población no pobre y no vulnerable, con tendencia a la alza, resulta que también son idénticos a nivel nacional, como en Chihuahua, demuestran tendencia a nivel país y no reductos de eficiencia o eficacia.

La única excepción en los indicadores es la población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos, que a nivel nacional se sostiene y que en Chihuahua se redujo.

Es la excepción que confirma la regla.

Más de 20 estados se encuentran en esta situación con tendencia nacional. Por supuesto todos ellos festinan el hecho como mérito propio.

Pero lo más desagradable para el gobernador Corral es que la medición es un comparativo de diez años, es decir, de las administraciones de Reyes Baeza, César Duarte y sólo dos años de la suya.

Es decir, si hay una estrellita de cumplimiento es compartida.

El foco rojo que se enciende, no sólo en Chihuahua, sino a nivel nacional, tiene que ver con la población vulnerable por ingreso, que en nuestra entidad creció tres puntos, afectando a más de cien mil personas.

Ahí, en ese rubro, hay área de oportunidad por atender, en lugar de festinar números.





***





La grilla sigue a todo lo que da en el Tecnológico de Chihuahua, por la elección este jueves de la mesa directiva del sindicato.

Hay una cantidad importante de operadores en busca del deseado puesto, que significa manejo de recursos y plazas.

Sigue siendo el sindicato clave en la distribución de espacios aun y cuando haya concurso de oposición, que termina -desafortunadamente- siendo simulación.

Nos explican que con la planilla Unitec van también exfuncionarios administrativos y sindicalizados, por lo que no va tan descobijada.

Y con Francisco Ávila, en la Planilla Pantera, una mescolanza de intereses coyunturales, izquierda, derecha y centro, funcionarios incluso de la actual administración municipal, como Adrián Lui en seguridad pública, bajo la operación del exdirector del Tec, José Rivera.

Se trata de tapar lo que sea necesario encubrir. Compras excedidas, favoritismos, etc.

En ese camino va Carlos Arturo Méndez Chaparro, el actual dirigente, con su propia jugada, y por supuesto, pleito casado, irreparable, con Claudia Alvarado de Suma Tec.

Agréguese a todo esto la operación de la exdiputada Nadia Siqueiros, hermana de la actual directora, con sus ligas muy cercanas a Palacio, el coctel está listo para detonar en los próximos días.

Cómo estará la cosa, que hasta el marido de Lucha Castro, la consejera corralista de la Judicatura, el abogado laboralista Raúl Aragón, tuvo mucha vela en el entierro, y aún se dice, mantiene algunos hilos a pesar de su retiro formal de la institución.

Si en algún lugar hay un nido de grillos, es en dicha institución.





***





En torno al Vivebús, Metrobús y ahora Towi, como se le denomina a la ruta troncal del transporte semi masivo en la ciudad de Chihuahua, se han construido historias de participación ciudadana.

Para el mismo nombre del transporte se hizo invitación abierta, de denominación y diseño. Pero no es el único caso.

El ayuntamiento de Chihuahua acaba de premiar mediante la convocatoria CUU 2019, una serie de propuestas ganadoras.

Se buscó a través del Instituto de Cultura el diseño de parabuses para convertirlos en galerías urbanas permanentes.

Participaron diseñadores , artistas visuales, dibujantes y comunicadores.

Entre los ganadores nos llamó la atención la obra Atardecer, de Carlos Ernesto Esparza.

Es irónico. Ya le llegó el atardecer a una administración estatal que no despegó, ahogada en ineficiencia y mal manejo, político, administrativo, seguridad.

Dos años, mas-menos, le queda a la administración actual, y ya estará representada en su ocaso en los paraderos de la línea troncal.





***





Ha incurrido una y otra vez en el mismo modus operandi. Ahora fue en la Ciudad de México, ante el Fiscal General de la República.

Presenta el gobernador discursos y propuestas que no se materializan, porque carece él mismo de la voluntad de llevarlos a cabo.

No hay coordinación ni con la Fiscalía General ni con la Guardia Nacional, fiel reflejo de lo que ocurre en Chihuahua con las policías municipales, desarticuladas y sin recursos económicos suficientes.

Se ha convertido el jefe del Ejecutivo en un portavoz de la demagogia, particularmente cuando el Estado de encuentra incendiado.

La zona de Madera y Gómez Farías es fiel reflejo de ello.

Las sonrisas entre él y Alejandro Gertz Manero, el Fiscal General de la República, y el resto de los gobernadores retratan la indiferencia ante el abandono en que se encuentra la seguridad y la persecución de los delitos.

Es estridente el gobernador cuando le conviene, muy común cuando se encuentra en la Ciudad de México, en esos escenarios que extraña.





***





Debemos hacer notar una diferencia sustancial entre las obras viales fuertes que se están desarrollando en la Ciudad de Chihuahua y las de Ciudad Juárez.

En la frontera es evidente el concierto entre la autoridad responsable de algunas de esas obras, el Gobierno estatal, y el Municipio. El primero, panista-corralista-el segundo, independiente.

Ha dado el Municipio al estado todas las facilidades en señalar vías alternas, colocar incluso pavimento para calles de salida y hasta buena cantidad de agentes de tránsito que hacen menos insoportable el tráfico a los conductores.

En Chihuahua no es así. Los agentes viales se mandan solos porque su única motivación parece ser la mordida. Están subordinados al gobernador Corral pero no le brindan prácticamente ningún apoyo a la Presidencia Municipal, administrada también por el PAN.

Tenemos como ejemplo el caos vial generado en la construcción de la turbo-glorieta de Juan Pablo Segundo y casi Pacheco. Cada conductor se debe rascar con sus uñas para cruzar el literal atolladero. Pésima señalética y cero agentes.

Desconocemos contra qué nivel de gobierno se dirija el enojo de los miles de sufridos conductores pero callados no se quedan. .