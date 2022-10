-Gana round la jueza a magistrado

-Gasta alcalde como si le sobrara dinero

-Por 24 horas tuvo en sus manos 1.8 mmdp

-¿Habrá borrón y cuenta nueva para jueza?

La Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UIRA) del Tribunal Superior de Justicia del Estado exoneró a la titular del Juzgado Décimo de lo Familiar, Sabela Patricia Asiain Hernández, por lo que mandó al archivo el caso de acoso laboral, violencia y malos tratos al personal de la dependencia.

Tal como lo habíamos anticipado hace unos días, habría noticias del caso de la jueza, quien entró en conflicto hace meses con el magistrado consejero de la Judicatura del Estado, Luis Villegas Montes. Este round quedó definido a favor de ella.

Después de realizar una minuciosa investigación a lo largo del año, entrevistando a las personas del entorno laboral de la jueza, la UIRA determinó que la funcionaria simplemente es inocente de las acusaciones en su contra, según lo asentado en el expediente que desde la tarde del lunes pasado comenzó a ser notificado a las partes.

Ante las acusaciones que investigó la unidad interna del tribunal, no hubo elementos de prueba para considerar que la jueza se condujo con faltas de respeto, excesos o abuso de su autoridad. Por el contrario, hubo declarantes que validaron un trato digno de la funcionaria hacia el personal sindicalizado y no sindicalizado.

En el resolutivo de la UIRA (puede verse en la edición digital de GPS), quedó establecido que no se encontraron elementos para demostrar la existencia de alguna infracción por parte de Asiain, por lo que no se considera necesario presentar un informe de presunta responsabilidad administrativa y por lo tanto se archiva el asunto.

Pese al contundente dictamen oficial, Asiain Hernández seguramente no se quedará de brazos cruzados, pues ella ha sostenido que le armaron un escándalo, orquestado por el magistrado Villegas Montes, para obligarla a renunciar a su cargo.

Todavía queda vigente el juicio de amparo al que recurrió la juzgadora y otros recursos contra Villegas que la jueza, ya encarrilada, no ha dejado sin el debido seguimiento, lo que puede traer costos políticos todavía más alto para el inestable Poder Judicial del Estado.

***

No sale de una cuando ya está en otra el alcalde panista de Camargo, Jorge Aldana Aguilar, a quien nuevamente el síndico de origen tricolor, Pedro Acosta, exhibió durante una sesión de cabildo por una ostentosa remodelación de su oficina.

El síndico comenzó a pedir cuentas desde la semana pasada, cuando todo el mundo se dio cuenta que algunos trabajadores empezaron a hacer reparaciones en el despacho principal de la Presidencia Municipal.

Aldana de inmediato justificó el gasto con el argumento de que eran reparaciones necesarias a raíz de una fuga de agua y drenaje de las instalaciones municipales, pero resulta que, ya entrado en gastos y como si le sobrara dinero, el presidente de una vez pidió cambió de piso y otras adecuaciones en su oficina.

Así que de las reparaciones de unos 10 mil pesos el gasto brincó hasta los casi 160 mil pesos, cuando hay otras necesidades en las abandonadas calles de Camargo, que quedaron como zona de guerra desde las benditas lluvias del pasado mes de agosto.

El gasto, sin embargo, es lo de menos ante la evidente trampa que hicieron el alcalde y su gente, pues primero comenzaron con las reparaciones que evolucionaron a remodelaciones y luego sometieron el proyecto a un pintado Comité de Adquisiciones, en un intento por hacer legal algo a todas luces irregular y excesivo.

Acosta no ha quitado el dedo del renglón desde los días posteriores a la sesión de cabildo donde fue destapado el nuevo escandalito del presidente municipal, quien generalmente brilla por omisiones o acusaciones y rara vez por alguna obra de beneficio para su pueblo.

Por menos de esa cantidad los auditores han fincado responsabilidades administrativas a los alcaldes, así que deberá ser muy creativo Aldana para salir de un hoyo más de los que cava él mismo.

***

Dos consejeros de la Junta Rural de Agua y Saneamiento de La Junta (municipio de Guerrero), incluido el presidente y la administradora, renunciaron a su cargo quejándose de malos manejos por parte de la directora ejecutiva del organismo Mariajosé Rascón Moreno.

Pudiera pensarse que fue una rabieta del momento, pero no, trataron de llevar el asunto a otros niveles, previamente tocaron la puerta de Mario Mata, el presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, mostrando entre otras cosas, las irregularidades en la construcción de una bodega con un costo superior a los 2.5 millones de pesos, sin que la administradora escuchara opinión alguna.

Hay otros gastos en el mismo tenor, surgidos del capricho personal de quien presume contactos de primerísimo nivel, que suman más de un millón de pesos.

En el procedimiento legal para realizar las compras o ejecutar obra, tendría que haberle consultado al Comité de Adquisiciones de la Junta Rural, pero contra toda norma, reglamento y ley, es hora que ni siquiera se ha conformado.

Por supuesto que hay mucha molestia al interior del Consejo de la mencionada Junta Rural, que tiene bajo su encargo administrar el buen uso de los recursos recabados por el servicio de agua.

Tenemos los oficios enviados a Mario Mata, mediante los cuales renunciaron René Terrazas, Presidente; Marisela Vargas y Guillermo Hernández, representantes del sector empresarial, al mencionado consejo, que ha mostrado su inutilidad, porque en esa oficina sólo los chicharrones de Mariajosé truenan, y los de un fontanero, César Acosta Rosas, contratado con sobresueldo por encima del tabulador, por parte ella.

Tiene más fuerza un fontanero en aquellos lares, que los representantes empresariales y demás miembros del Consejo, con todo el respeto a tan noble profesión.

***

Están Juan Pablo Martínez y Luis Alberto Fierro Ramírez, protegido y protector en el rectorato de éste último, cortados con la misma tijera, en el abuso y descaro con el que se condujeron en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh).

Tendrían que estar en estos momentos sometidos a rigurosos procedimientos de sanción por las tropelías cometidas, en lugar de siquiera pensar en que se les permita seguir en las mismas, con sueldazos y privilegios, como hicieron en calidad de secretario particular y rector.

La rectificación en el nombramiento de Juan Pablo como responsable de Recursos Humanos era obligada, por antecedentes claros del abuso, como dejamos patente el pasado domingo en este mismo espacio.

Se dio vida de jeque árabe con sueldo de 110 mil pesos mensuales, como para volverlo a premiar con sueldo similar, en cargo para el cual no cumplía siquiera mínimo perfil. El daño sería mayúsculo, como poner a Alí Baba con sus cuarenta ladrones a cuidar un tesoro.

En recursos humanos se manejan cuando menos mil 878 millones de pesos, el 77 por ciento del presupuesto de egresos, destinados a sueldos de 5 mil empleados.

Iban a ser dejados esos dineros en el capricho de alguien sin la experiencia necesaria para realizar tan delicada tarea relacionada con sueldos, prestaciones, selección y manejo de personal.

Fue jefe de RH por 24 horas. Esperemos que no quiera otra vez liquidación.

***

Primero fue un rumor, más tarde en la noche del lunes se confirmó extraoficialmente, tal y como lo publicó El Diario en exclusiva. La Universidad tendrá su rector electo, Luis Rivera, en funciones a partir de este viernes.

Sólo faltaba ayer la ratificación de Omar Venegas retirando la demanda de amparo, y luego la jueza de distrito tendría que dictar auto sobreyendo el reclamo legal, hoy no por ser inhábil, pero si mañana o el mismo viernes, cuando está convocada la sesión de Consejo Universitario para la toma de protesta.

Falta saber qué va a ocurrir con la determinación judicial, en su caso la queja ante el Consejo de la Judicatura, para que el asunto no quede en borrón y cuenta nueva para la togada.

***

Quien francamente ya se volvió caballo sin dueño es el líder sindical Pancho Salcido, pues no le bastó divorciarse públicamente de la gobernadora Maru Campos, sino que ahora lo hizo, también, con el presiente municipal Marcó Bonilla. A ambos los tachó de no confiables con las luchas de los trabajadores que buscan agremiarse en un sindicato.

El tema resulta por demás interesante luego de que el ex diputado priísta ya ve que sus miras no están en Acción Nacional, donde ya no recibe cobijo. Tanto que ahora se ha vuelto un líder sindical sin mecate, tanto que ahora si en el Estado y en el Municipio ya no ven la forma de ponerle un freno en la búsqueda de conformar gremios sindicalizados en las maquiladoras.

Los dueños del pueblo han buscado por todos lados quién puede ser ese vínculo con el líder sindical, pero ahora sí francamente ya todos se rajaron, aunque nos cuentan que el secretario general de Gobierno, César Jáuregui, le hizo la lucha ayer, mientras que al ala municipal ya no les contesta el teléfono.