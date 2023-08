-Grandes congestionamientos de las ocho a las dos...

-Chuchulucos para atletas rarámuri en Canadá

-Disparo en glúteo acaba con jefe policiaco

-Van maquilas por accesibilidad y comodidad

Ha sido una constante la queja por los congestionamientos vehiculares cerca de las ocho de la mañana y entre una y dos de la tarde de lunes a viernes, en el cruce de la avenida Francisco Villa con el boulevard Antonio Ortiz Mena, donde está ubicado el plantel tres del Colegio de Bachilleres.

La desafinada orquesta de cláxones y mentadas, el estrés urbano personificado en alumnos y padres de familia, los montoncitos de estudiantes que atraviesan peligrosamente por donde pueden, fueron las escenas comunes de la semana pasada, cuando comenzó el ciclo escolar del nivel medio superior.

Pero esto no lo padecen solamente quienes tienen relación con la escuela, sino miles de automovilistas que usan dichas vialidades primarias y quedan expuestos a un accidente o, como mínimo, a retrasos en sus labores cotidianas.

Sin espacio de estacionamiento y con una remarcada línea amarilla en el carril derecho del lateral del Ortiz Mena, el Cobach ya vetusto no ofrece alternativas para la subida y bajada de los alumnos de los autos de los padres y madres que los llevan o los recogen.

Pese a la prohibición de estacionarse, irresponsables conductores –padres, madres o maestros- ignoran el amarillo, con lo que provocan el uso del carril izquierdo para subida y bajada de estudiantes.

Por eso, una enorme fila de varias cuadras por la Francisco Villa avanza de forma accidentada y riesgosa; en la otra avenida el caos alcanza los dos carriles del cuerpo lateral, pero incluso los centrales a la altura del plantel.

El avance vehicular es peor que en un drive inn en horario de dos por una, con la diferencia de aquí no aparecen por ningún lado los agentes viales, tan presentes y solícitos cuando hay posibilidad de pegar unos buenos mordidones a los automovilistas.

En los alrededores ni se paran los oficiales de Vialidad. Cuando lo hacen estacionan una patrulla lejísimos del cruce conflictivo, para congestionar aún más el tránsito del Ortiz Mena.

Tampoco parece haber preocupación y disposición para poner un poco de orden por parte de la directiva del plantel, encabezada por el profesor Eduardo Sifuentes Hernández, quien parece no ver más allá de los muros de la escuela.

Vaya falta de eficiencia y de resultados en la coordinación entre dos autoridades locales, la educativa y la de seguridad.

***

Un orgullo para Chihuahua resultó la participación de atletas rarámuri en los Juegos Mundiales Máster de Pueblos Indígenas 2023, con sede en Canadá, sin embargo, para los participantes el viaje resultó una gran penuria y maltrato.

Silvino Cubesare Químare, Alfonso González Rodríguez, José Isidro Nava Juárez, José Valentín Mendoza Mendoza, Lucy Esther Nava Rivera, Irma Juana Chávez Cruz y Verónica Palma Cruz fueron los corredores que viajaron desde la capital de Chihuahua hasta Canadá.

Aunque varios lograron subirse al pódium, el trato que recibieron por parte de las autoridades deportivas fue más que cuestionable, según reveló Irma, una de las competidoras, que no pudo quedarse callada y exhibió en sus estados de Whatsapp la penosa situación que vivieron.

“Podemos representar con mucho gusto a nuestro país y estados, sin embargo no soporto que nos traigan sin alimentarnos y que sólo nos quieren tener sin comer todo el día. Hoy sólo me siento impotente por más que doy a conocer que tenemos hambre. Ya corrimos y no hemos recibido alimento sólo “chuchulucos”, fue uno de los mensajes publicados por Irma de los cuales hay capturas en la versión digital de GPS.

En otros estados, la afectada indicaba que tenía ganas de vomitar y llorar de coraje, pues consideraba irrisorio y denigrante que se les considere atletas pero no se les apoye para cubrir necesidades tan básicas como la alimentación.

“Ellos 5 fueron quienes lograron llegar al pódium, muchas felicidades son grandes atletas. Sólo no dejen de expresar cuando algo les hace falta por favor. No aguanten hambre, dolor, no callen su necesidad fisiológica es un derecho tener trato digno por favor”, concluyó Irma.

***

El sábado por la noche murió Higinio Solís, director de la Policía Municipal de Janos, durante un operativo para detenerlo como sospechoso de cometer diversos delitos, entre ellos el de tentativa de homicidio, desaparición forzada de personas en grado de tentativa, extorsión agravada y abuso de autoridad.

La aprehensión sería realizada por Fiscalía con apoyo de Sedena y GN en el marco de una revisión de armas y portes, en que el jefe policiaco se resistió, habría disparado con su arma de cargo, una pistola 9 mm, y resultó lesionado, pero en un glúteo, cuando intentaba escapar.

En el informe presentado por la Defensa Nacional a diputados y magistrados locales, hace meses, se mencionaron los nexos de autoridades de Nuevo Casas Grandes, Buenaventura, Ascensión y por supuesto, Janos, con delincuencia organizada.

De Solís, en específico, la Sedena dio a conocer que era el principal sospechoso de asesinar a Juan Carlos Rodríguez Tarín, en marzo de 2023, quien lo había denunciado por el robo de un vehículo un mes antes.

También expuso que el finado policía mantenía “nexos con la delincuencia organizada” también con La Línea, que en Janos tiene como operador a un sujeto de nombre Emeterio S., alias “El Oso”.

***

Al parecer hay un malentendido en cuanto a las atribuciones de Rafael Loera, ahora que fue designado como coordinador de Vinculación Ciudadana en el Gobierno del Estado, porque le encomendaron la única y exclusiva tarea de conducir la entrega-recepción de la Secretaría de Coordinación de Gabinete, que estaba a cargo de Luis Serrato, pero no andar mandando a diestra y siniestra.

Mientras tanto Rafael anda buscando la forma de endulzarle el oído a la gobernadora, tanto así que les ha solicitado a los secretarios los logros que han realizado en los últimos seis meses pero, según dicen en los pasillos, para llevarse el crédito y colgarse la medalla como si hubiera sido un trabajo propio.

Ya todos los secretarios saben que Rafita está llevando agua a su molino para pararse el cuello y poder enaltecerse, tratando de quedarse con la titularidad de la dependencia. Y por si fuera poco, ya tiene bastante incómodos a los funcionarios, no sólo por sus maquiavélicas intenciones, sino por las formas pedantes con las que se dirige y ejerce atribuciones que no le corresponden.

Tal parece, que el síndrome de superioridad por el cambio de haber estado en el Municipio y ahora en el Estado, también le ha pegado al joven Loera, pero quienes cuestionan su actitud dicen que debería tener cuidado porque su carrera política se la debe a Maru Campos y a varios de los funcionarios a los que ahora quiere dar órdenes. No más que no ande de pasadito y volado, dicen por ahí.

***

El Complejo Industrial Chihuahua ha emprendido acciones mediante las cuales adapta infraestructura para beneficio de sus usuarios, al ser el principal centro de mano factura en la ciudad.

Actualmente construye rampas en banquetas para facilitar la accesibilidad, señalización en avenidas y paraderos de transporte público.

Por este motivo quienes transitan por dicha zona de la ciudad, han visto en las últimas semanas personal que realiza dichas obras, cuidando siempre recoger el material sobrante o de demolición.

El parque industrial, localizado al norte de la ciudad, es ejemplo de zona verde, uno de los atractivos observables a simple vista en sus camellones, con pinos de veinte o treinta años, que constituyen un pulmón importante para la ciudad.

Acciones como estas mantienen las expectativas de inversión en esta importante industria, en la que el estado de Chihuahua es líder nacional -con cerca de un mil 900 millones de IED el año pasado-.

***

Hoy llega el “día D”, el regreso a clases de los alumnos de nivel básico sin libros de texto gratuitos debido a la suspensión otorgada por el ministro Luis María Aguilar Morales.

Los maestros podrán sortear el problema sin mayor dificultad, pues tienen planes de estudio, conocimientos pedagógicos y experiencia frente al grupo.

El gobierno estatal trabaja a marchas forzadas con material de apoyo para darles una ayudadita a docentes y alumnos; los libros de texto de la 4T en versión digital no pueden usarse porque violarían los docentes la orden del máximo tribunal del país.