-Hicieron el ridículo con robo de avioneta

-Con policías armados pudo ocurrir desgracia

-Son los partidos los que hacen agua

-Vacaciones forzadas por brote Covid

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República en torno al robo de una avioneta Cessna TTX 2014 no han hecho más que exhibir el ridículo que hicieron la Guardia Nacional y la Administración de la Aduana en la capital.

La aeronave con matrícula estadounidense N5525L, propiedad de una agencia de inversiones de riesgo con sede en Amarillo, Texas, fue asegurada por un procedimiento fiscal, o sea que su resguardo correspondía al Servicio de Administración Tributaria.

Pero de acuerdo a los registros oficiales recuperados por la FGR dentro de las pesquisas, únicamente se destinó a un agente de la Guardia Nacional para su resguardo. Cuando dos hombres con permisos para estar en las instalaciones aeroportuarias llegaron para llevárselas, el angelito los dejó irse sin más.

De acuerdo a los protocolos, el agente debió impedir que la aeronave se moviera, así fuera un centímetro, con la autoridad que representaba. Si había amenazas debía detener a los sujetos o someterlos, aunque no fue el caso.

Es más, en última instancia debía impedir, así fuera con la patrulla, el “carreteo” y hasta el despegue de la aeronave, sin importar que ésta resultara dañada. Los dejó partir mientras el representante fiscal ni cuenta se daba de las condiciones en que estaba el bien confiscado.

Fueron el comandante del aeropuerto, Sergio Javier Ruiz Pérez y el general comandante de la Base Aérea Militar, Raúl Milpa Mejía, quienes en cuestión de horas rastrearon el vuelo y ubicaron la avioneta en Presidio, Texas.

La coordinación de las fuerzas armadas mexicanas y estadounidenses, así como de la Agencia Federal de Aviación Civil, permitieron el reaseguramiento y el avance de la investigación penal correspondiente.

Pero eso no impidió el señalamiento directo a la autoridad aduanera y a la Guardia Nacional, que se mete en todo (vacunación, cuidado de las presas, carreteras, aeropuertos, etc.) pero no da los mejores resultados.

***

Es indiscutible que Javier Corral estuvo enterado en todo momento del operativo que terminó en un franco abuso de poder contra ciudadanos indefensos.

Conoció -y además lo acepta con aire perversillo- que era el momento propicio para arrancar de nuevo las obras en el tramo de la Gómez Morín, allá en Juárez, por la escasa presencia de manifestantes, que de manera titánica han permanecido firmes en su oposición a las obras que están destrozando Juárez.

Fue entonces alevosa la decisión, que no fue de la empresa constructora, ni del área de obras públicas inclusive. Ingenuo sería pensar ello.

Las revelaciones durante la errática conferencia de prensa del lunes son más que evidencia de lo que ocurrió y de la responsabilidad existente.

Hubo también brutal ferocidad por parte de los elementos pertenecientes a varias unidades de la Secretaria de Seguridad y de la Fiscalía General del Estado, cuyas funciones no son ni mucho menos andar golpeando ciudadanos.

Es más, pertenecen a áreas de investigación y persecución de delitos. Lejos de contar con la capacitación adecuada.

No son cuerpos especializados para enfrentar este tipo de situaciones, normales en un estado democrático.

Hay falta oficial entonces a protocolos de actuación, ya que en todo momento quedó muy clara la ausencia de capacitación de los agentes para actuar en dichas condiciones. Fueron improvisados.

Lo más grave...se queja Corral de que los escoltas de Adriana Fuentes andaban armados, pero no ve que muchos de los agentes de la policía estatal también lo estaban.

Le mostramos sólo dos de las imágenes de policías que participaron en el operativo, con sus escuadras enfundadas, en medio de la trifulca y el zipizape.

En el fragor de las cachetadas y empujones pudo haber ocurrido cualquier cosa.

No ocurrió una desgracia porque Dios es grande y cupo la prudencia por parte de los ciudadanos.

***

Ha pegado la estrategia de Maru Campos de realizar eventos con defecciones de líderes y políticos de otros partidos. Ha sido uno tras otro.

Causó resquemor y generó inmediata reacción, no sólo en Morena, sino en el mismo PRI. Hubo raspada de muebles indudable.

Ni Graciela Ortiz ni Juan Carlos Loera dejaron pasar el dato, con adjetivos de muy diverso tono, en particular el morenista.

No le gustó al candidato a gobernador, nadita, la renuncia de Claudia Lastra, diputada federal por el distrito 3 de Juárez bajo las siglas PES-Morena.

Del PRI, lo más relevante son los exalcaldes, liderazgos reconocidos en varios municipios de la entidad. Por más que se niegue, indudable su valor.

Mediáticamente resultó de mayor contundencia y escándalo la renuncia de Rosy Gaytán, actual coordinadora de la fracción parlamentaria local en el PRI.

Caído Omar Bazán de la dirigencia estatal priísta y sin posibilidad alguna de repetir en el cargo, Rosy se había venido distanciando más y más.

El enemigo común en Palacio la acercó sin pensarlo al equipo de Maru.

Era imposible su permanencia, y mucha la insistencia del otro lado, hasta que decidió irse...pero no sola, va junto con otros liderazgos femeninos, de menor calado, es cierto, pero de gota en gota se está llenando el vaso electoral del primer domingo de junio.

No es responsabilidad de Graciela ni de Juan Carlos. Han venido fortaleciendo su liderazgo con trabajo duro y sin descanso.

Tienen ellos la carga de recorrer las calles, construir un andamiaje electoral para el día D.

No son sus campañas las que hacen agua...son sus partidos, y no de ahora, sino desde hace tiempo.

***

Están con el Jesús en la boca en la junta arbitral, el área donde se llevan las demandas laborales en contra del gobierno del Estado y algunos organismos descentralizados por parte de los burócratas.

Resulta que hay un brote de Covid que causó alarma apenas ayer, cuando se decidió suspender, muy temprano, las labores casi por quince días.

No es sólo el presidente del órgano jurisdiccional laboral, Cesáreo Sotelo, sino varios funcionarios más con sospecha de haber contraído la enfermedad.

Por ello, de la noche a la mañana, sin pensarlo dos veces, se decidió mandar a todo mundo a sus casas.

Las condiciones de la junta arbitral, aún y cuando han mejorado en cuanto a espacios, siguen siendo de hacinamiento, lo cual es un riesgo extra que no se puede correr.

No es la primera vez que algo así ocurre. Ya antes en el Tribunal Laboral, el órgano de segunda instancia en materia burocrática, se habían suspendido labores el año pasado por el mismo motivo.

Ahora les volvió a pegar...si de por sí hay quejas de que los asuntos no avanzan, menos en estas condiciones de riesgo pandémico. Los juicios ahora sí que son eternos.