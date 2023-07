-Horrores, sufren adultos en bancos del Bienestar

-Ni las moscas se paran en mesas de vacunación

-Mensajito confuso en face con Imss Bienestar

-Siguen recortes federales a machetazos

Trascendió que para evitar un problema mayor del que ya tenían –y tienen aún- los bancos del Bienestar, hubo llamadas en esta ciudad y en todo el estado, para que no se presentaran los jóvenes a cobrar sus apoyos, dejando el espacio libre para las personas de la tercera edad.

Pero ni aun así pudieron desanimar a los chavos que ya estaban desesperados por recibir el apoyo, yendo a formarse a los precarios bancos, en pleno sol, durante horas y sin sillas.

Esa estrategia fue una burda maniobra para generar un respiro en los lentísimos cajeros del Bienestar, que tardan horas en despachar los tres o cuatro mil pesos de ayuda para los sufridos adultos mayores.

No es broma la lentitud de los cajeros, que parecieran ser del año de la inquisición, y que son el único mecanismo de cobro.

Pudieran hacer alianza los del Banco del Bienestar con la banca comercial o con cualquier proveedor del servicio para pago, como los Oxxos.

Pero a los genios no se les ocurrió, ni se les ocurre. Quieren que la gente vaya a los cajeros del Bienestar, ahorrándoles los 20 ó 30 pesos de comisión, pero a cambio, les hacen gastar horas y horas, de su tiempo, pero además, en transporte y gasolina.

Ni un mísero baño hay en esas sucursales, que están hechas sólo para albergar a uno o dos cómodos empleados en su interior, con refrigeración y mobiliario ergonómico.

Tenemos imágenes de los últimos días, con las filas y el desorden provocado al coincidir las fechas para pagar de jóvenes y adultos.

***

Parecieron predicar en el desierto los vacunadores apostados el pasado fin de semana en el centro comercial Sendero.

Ni las moscas se pararon en busca de alguno de los bilógicos ofertados de manera gratuita por el personal de salud, de quién sabe qué dependencias.

Estuvieron ahí sentados, viendo sus celulares o echando chacoteo, para pasar las largas horas que debieron permanecer para ofrecer las vacunas al público en general.

Esporádicamente llegó alguna madre de familia con recién nacido para aplicar alguno de los tipos de vacuna, pero hasta ahí.

Tenemos en versión digital la imagen enviada en la que no aparece algún identificador para saber si las personas son del IMSS, ISSSTE o Secretaría de Salud.

Aparecen unas cartulinas en el frente de las mesas plegables, con la especificación de las vacunas ofrecidas, pero nada más.

Poca seriedad tiene entonces el programa. Hace falta además una mayor publicidad de que han a estar instalados, con el fin de que las personas conozcan que ahí aplican las vacunas y cuáles.

Es un lugar de gran concentración de personas, es cierto, pero no es suficiente con ello. Una mínima promoción, incluso con letreros dentro del enorme mall serían lo más adecuado, para que las vacunas no se desperdicien y sean aprovechadas por quienes las necesitan.

***

Hace un par de días, la Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) informó a los agremiados que el proceso de transferencia al IMSS Bienestar ya está en marcha y que, tras una reunión con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján; y el presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida, los sindicatos realizaron diversas solicitudes a la autoridad federal para garantizar un servicio de salud digno.

Entre los puntos que destacaron de esta reunión fue la petición de respetar el proceso de basificación de trabajadores de contrato o eventuales; garantizar la Seguridad Social Integral a cargo del ISSSTE y la dotación de Insumos necesarios para la prestación del servicio médico.

Sin embargo, el mensajito publicado en el Facebook de la Sección 52 parece haber dejado más dudas que respuestas a los trabajadores que, de inmediato, comenzaron a expresar su preocupación respecto a lo que pasará con sus salarios, si la transferencia será sólo del personal que falta por basificarse o también de los que ya cuentan con su base, el tema de las pensiones, entre otros.

La verdad de las cosas es que, hasta la fecha, no ha habido una explicación clara y concreta de la forma en que operará este organismo descentralizado que sustituirá al fallido INSABI y las implicaciones que tendrá para los trabajadores de la salud, para la población abierta y para los gobiernos de las entidades.

Sobre todo cuando las entidades no han firmado la coordinación, como en el caso de Chihuahua, y donde se supone no habrá cambios mientras esto no ocurra, pero la incertidumbre no cesa.

***

Si no hay contratiempos, hoy a las 14 horas estará el presidente municipal Marco Bonilla en el informe de labores de la Asociación de Nogaleros del municipio de Chihuahua o Apronuez, que preside Juan Barrio, en donde se espera la presencia de al menos 150 productores.

En Chihuahua hay unas 5 mil hectáreas de nogal, lo que significa una derrama económica importante para el municipio, sin dejar de mencionar una gran cantidad de jornales.

Apronuez destaca porque 96% de las huertas cuentan con tecnología para el mejor aprovechamiento del agua, como riegos por microaspersión, cintilla y sensores de humedad.

Tiene que ver en esta tecnificación la coordinación y el interés propio del alcalde Bonilla, quien ha sido un facilitador para los productores no sólo de nuez, sino de otros cultivos.

***

El plan de reestructuración, limpia o lo que sea en la Secretaría del Bienestar, presumiblemente ordenado por la mismísima Ariadna Montiel, no es otra cosa que la continuidad en la política de cortar a machetazos lo que bien puede cortarse con cuchillo.

La semana pasada, sin tacto ni formalidad, fueron echados más de 60 “servidores de la nación” por el fin de la vigencia de sus contratos, más turbios que los antecedentes de los funcionarios de la dependencia federal; para los días que vienen es posible que sigan los recortes y despidos con sus protestas consecuentes.

La limpia fue lo que siguió a la repentina e inesperada salida del subdelegado regional, Marcelino Gómez Brenes, presunto responsable de inflar las nóminas de los programas sociales, igual que los padrones, en aras de una aventura electoral para la que necesitaba estructura.

La hinchada nómina había llegado al grado de rebasar lo que antes llegaron a tener la Secretaría de Desarrollo Social y su programa emblema Prospera, antes Oportunidades, las dependencias asistencialistas del PRIAN, rebasadas por mucho en la gestión actual, tanto en gasto necesario como en el derroche habitual en servicios personales.

Con la creación del Bienestar, la superdelegación de Programas Federales y la desaparición de otras delegaciones, el año 2018 transcurrió entre machetazos a toda la estructura gubernamental, igualitos que ahora, con la diferencia de que los despidos masivos actuales son a causa de la permisividad y descontrol en las contrataciones nuevas.

En esa realidad de nóminas infladas y proyectos políticos personales apuntalados con las dependencias federales, tiene gran responsabilidad la propia secretaria Montiel Reyes, cuyo interés especial en Chihuahua, donde fue delegada de Morena, es por demás conocido.

De seguir los machetazos, las consecuencias irán más allá de las protestas de los perjudicados con la plaza y el sueldito.

***

Vaya clausura la que realizaron inspectores municipales en una granja al sur de la ciudad, donde hallaron a 300 jovencitos con bebidas alcohólicas a su alcance. La fiesta se les acabó cuando se colocaron los sellos de clausura y una multa por más de 70 mil pesos al propietario del lugar.

Ciertamente las clausuras de este tipo han ido reduciéndose por la mano dura que ha ordenado el alcalde Marco Bonilla en las inspecciones de Gobernación Municipal cuando se encuentran a menores de edad en granjas, bares o antros, lugares donde no deberían permitirles el ingreso y mucho menores venderles alcohol.

Pero la medida les ha quedado corta a algunos, y por eso en breve será presentada ante Cabildo la iniciativa para endurecer las sanciones con multas por hasta medio millón de pesos para quien infrinja el reglamento en este sentido, considerando también las reincidencias.

El alcalde Marco Bonilla volvió a advertir que no aflojarán por ningún motivo los operativos de revisión, sobre todo ahora que los jóvenes están de vacaciones y podrían ser más frecuentes este tipo de eventos.