-Igual de mala muerte, El Vago como La Guarida

-Hubo cuchara grande en selección de Ichitaip

-El gracias es suficiente en el TSJ

-Cumple un año Sepúlveda como Magistrado

Hacía bastante tiempo que no veíamos una ejecución en la antigua zona dorada de esta ciudad localizada sobre la Juárez entre Colón y Pacheco. Lo último fue en mayo, una balacera en riña dentro de la Cerve, pero hasta ahí.

Es una zona vigilada, con presencia policial y de vialidad permanente, toda vez que hay muchísima circulación tanto de vehículos como de personas en particular por la ubicación de la cervecería y algunos otros restaurantes bar, de los conocidos como “after”.

Durante muchos años fue auténtica zona dorada, es cierto, luego decayó casi al nivel del cobre con el que estaban hechos los grandes contenedores de la antigua cervecería Cruz Blanca, y que fueron conservados en lo que durante mucho tiempo fue el restaurante La Olla.

La zona se fue depauperando, el esplendor del Tony Vegas y de Los Parados, de aquel grande restaurante de mariscos con un acuario enorme y muchos otros negocios que terminaron en ruinas, casi auténticas tapias.

De unos años para acá algunos empresarios iniciaron con el rescate del área invirtiendo bastante capital e instalando nuevos negocios como restaurantes y bares, pero junto a esos esfuerzos genuinos, también llegaron vivales con antros de mala muerte.

Estaba ahí el Pancho Tequilas, donde cada rato había problemas y debía intervenir la policía, porque funcionaba como after, igual que el bar La Santa y La Alcantarilla, pero estos dos sobre la Aldama, del otro lado del bar El Vago, antes conocido como “La Guarida”.

Este bar también es de mala muerte, nada más con observar a la calavera que acompaña la denominación, y el frente de la vieja casona cayéndose, por la ausencia de mantenimiento.

Esos bares de dudosa reputación, verdaderas cantinuchas, echan al traste la inversión para rescatar el esplendor de la anteriormente conocida zona dorada.

Murió una persona en el ataque, y hay tres más lesionadas, una de ellas, un varón, que nos dicen es policía estatal comisionado en la Rural, en la zona serrana, pero aún sin confirmar oficialmente, pero como dicen, cuando el río suena, es que agua lleva.

***

Una vez que se dio a conocer la lista de los 20 aspirantes para comisionados del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), por parte de la Comisión Especial de Selección, hay datos valiosos que rescatar.

De los 20 aspirantes semifinalistas, la gran mayoría labora al interior de dos órganos, Congreso del Estado y Tribunal Estatal Electoral.

La comisión fue sumamente generosa con Liz Aguilera a quien en el examen teórico no le fue para nada bien, con un 32% de 40%; en tanto la entrevista le calificaron con un 28.57% de 30%, mientras que a su currículum le dieron un 28.95% de 30%, lo que valió para quedar en el lugar 7 de 20.

Por su lado, Sergio Facio Guzmán, hizo un buen examen con 38.67% de 40; también fueron generosos con él en la entrevista con un 27.97% de 30; y a su currículum con un 29.55% de 30. Ello le sirvió para posicionarse en el lugar 2 de los 20 semifinalistas.

Los conocedores del tema no se terminan de explicar cómo es que a aspirantes como Ignacio Holguín Rodríguez, quien toda su vida se ha dedicado a la materia de transparencia y electoral, obtuvo en su currículum una calificación de 23.17% de 30, quedando en el lugar 20 en la lista de los semifinalistas, muy por debajo de los punteros.

O por ejemplo, a quien encabezó la lista de los 20, Karol Ruiz Anchondo, actualmente asesora de una diputada del PRI, quien obtuvo una calificación general de 96.41%, con un 38.67% de 40 en su examen teórico; 28.57% de 30 en su CV; y 29.17% de 30 en la entrevista, con apenas algunos años en la materia, definitivamente muy lejos de otros currículos.

Quién sabe hasta dónde haya realmente una metodología objetiva que soporte un análisis serio en la valoración de curriculum y entrevista.

Es un punto flaco, débil, en el procedimiento, que dejó una estela de descontentos y posibles impugnadores, con todo y amparos.

***.

Ha emprendido el Tribunal Superior de Justicia un esfuerzo para evitar los actos de corrupción entre el personal de los juzgados desde la secretaria, el escribiente o el auxiliar que están en mostrador, hasta los actuarios e incluso secretarios proyectistas de acuerdos y de ahí para arriba jueces y magistrados.

La campaña aparentemente sencilla y modesta tiene un profundo significado, está basada en que es suficiente un gracias, entendiéndose que no es necesario dar ni un solo peso por trámite porque la justicia es gratuita.

Durante muchos años se ha acostumbrado darle para “sus cocas” a los actuarios y a otro personal, y por qué no en estas fechas decembrinas, o en algún cumpleaños, algún pequeño regalito para el personal que atiende directamente a litigantes y público en general.

Detrás de esa amable campaña, cuya imagen publicamos en nuestra edición digital está muy clara la determinación de la magistrada Presidenta, Myriam Hernández, en el sentido de no permitir ningún tipo de obsequio que pueda comprometer la imparcialidad y el buen servicio de la institución.

Plausible el intento, reconocible y necesario debe reproducirse no sólo en las oficinas centrales aquí en la ciudad de Chihuahua si no en todo el Estado particularmente en esos juzgados alejados de la mano de Dios, en algunos municipios rurales y no rurales en donde desafortunadamente son continuas las denuncias de actos deshonestos para que los asuntos caminen.

No estamos queriendo decir que solamente en esos lugares hay corrupción, al contrario Chihuahua y Juárez desafortunadamente no dejan un buen sabor de boca en algunos trámites. Sin embargo en estas grandes ciudades hay maneras de quejarse, pero allá en aquellos pequeños lugares, las personas quedan a la merced de secretarios o jueces abusones, muchas veces presionados por los mismos alcaldes o por los mismos grupos delictivos.

Para un servicio eficiente con un gracias es suficiente, dice la campaña difundida en redes sociales y en la misma página del Tribunal.

***

Hablando del TSJ, deberá acostumbrarse dicho Poder Judicial a funcionar con siete magistraturas con interinatos perpetuos.

Sólo basta mirar lo que sucede en el Tribunal Estatal Electoral, donde pasan los meses y no hay para cuándo haya definición de magistrado por parte del Senado de la República.

El procedimiento ha sido detenido con fines políticos, no sólo en este órgano jurisdiccional, sino en todos los tribunales electorales, y órganos autónomos nacionales, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

Sabemos que lo de las magistraturas estatales no podrá avanzar en el Congreso a la votación por un recurso jurídico interpuesto, que el fondo es jurídico, contrario a lo que ocurre en el Senado, donde es político.

Pero al final de cuentas el resultado es idéntico, las funciones tienen que ser desarrolladas por secretarios habilitados interinamente, como ha pasado en el TEE, donde Gabriel Sepúlveda estará cobrando aguinaldo como magistrado, al cumplirse 12 meses de la parálisis este próximo 16 de diciembre.

Afortunadamente prevaleció el criterio de subsanar la deficiencia en el nombramiento con el interino, que si no, ahí estarían todas las impugnaciones de materia electoral detenidas hasta el infinito y más allá.