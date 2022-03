-Imaginemos a un camión sin frenos por la Independencia

-Músculo político de Bonilla en Centro de Convenciones

-Contrario a Maquiavelo, mejor querida que temida

-Están duras las patadas en la Canaco

Se han focalizado las críticas al transporte urbano citadino, que continúa siendo prestado con unidades en malas condiciones, sucias y con personal inadecuado.

Pero se ha dejado de lado el transporte que acude a las poblaciones rurales cercanas, por ejemplo, las que van a Francisco Portillo, San Guillermo y San Antonio, aquí cerquita en Aquiles Serdán.

Una de esas unidades protagonizó un terrible accidente que pudo ser fatal, al perder el control sobre avenida Independencia, con saldo de dos decenas de lesionados.

Pudo terminar de manera trágica el accidente, porque la Independencia es una vialidad con una pendiente prolongadísima hasta que llega a la 20 de Noviembre, una de las principales calles que cruzan la ciudad.

Sólo de ver la unidad se concluye que se trata de un vehículo casi chatarra, que es francamente violatoria a la Ley de Transporte que marca una antigüedad límite, que no es respetada.

El incidente que no pasó afortunadamente a mayores con lesiones que hasta ayer supimos eran leves en los pasajeros, algunos de ellos mujeres y menores de edad, no puede ni debe pasar desapercibido.

***

Va el alcalde Marco Bonilla por retos concretos en materia de seguridad, economía, familia, comunidad, y gobierno eficiente, ejes sustanciales del Plan Municipal de Desarrollo presentado en el Centro de Convenciones, ante un numeroso auditorio.

Fue sin duda clara demostración de músculo político. En primera fila la gobernadora Maru Campos, César Jáuregui y Luis Serrato, secretario General y secretario de la Coordinación de Gabinete. A un lado, el superdelegado de programas federales, Juan Carlos Loera, hacia quien se dirigió y agradeció intervención Marco Bonilla.

En seguridad se invertirán 60 millones en la Plataforma Escudo Chihuahua, que es uno de los programas insignias del ayuntamiento; además se adquirirán cámaras para patrullas con reconocimiento facial y visión nocturna; un dron para vigilancia aérea; un remolque móvil para la vigilancia y monitoreo; equipo para el Halcón 1, que servirá como soporte de vigilancia y rescate; infraestructura de datos, para el respaldo de información, así como un tótem, que será para la atención emergente para rutas seguras, se sustituirán cien patrullas y se creará el Distrito Diana.

Para el impulso de la economía, habrá programas para las micro, pequeñas y medianas empresas, con créditos hasta por setenta millones; en turismo, el impulso a las rutas del vino; la creación del Chihuahua Clúster City; el impulso a la marca Chihuahua Capital y el apoyo al aeropuerto del Charco, que será una puerta de acceso al comercio mundial.

Para fortalecer la unidad familiar que abone al tejido social de la comunidad chihuahuense, el Gobierno Municipal estará orientado al desarrollo integral, la educación, la cultura, la inclusión de personas con discapacidad, el sano esparcimiento de los jóvenes y la dignificación del adulto mayor; el trabajo con las organizaciones sociales.

En el rubro de gobierno eficiente, la construcción del nuevo Relleno Sanitario y la reconversión del actual en centro de generación de energía eléctrica, con impacto en la disminución del costo del DAP, así como la optimización de la infraestructura hidráulica, y la reordenación del servicio de limpia.

***

Por cierto, en la presentación del Plan 2021-2024 de Bonilla varias cosas quedaron claras, entre ellas el apoyo total de la gobernadora Maru Campos al refrendar su ayuda para la capital en temas como las escuelas de tiempo completo y el de las estancias infantiles.

En contraparte, Bonilla puso sobre la mesa que ya impulsa varios proyectos importantes que inició la hoy mandataria estatal durante su gestión como alcaldesa.

Entre lo más visible, como ya se dijo, está la Plataforma Escudo la Marca Chihuahua Capital, Chihuahua Clúster City y Chihuahua City Invest, que fortalece la alianza gobierno-sector productivo para atraer y generar inversión estratégica que permita instalar más empresas extranjeras y nacionales en la capital.

Todos estos proyectos que se espera que sucedan en los próximos meses, sin duda serán prioritarios para que la ciudad pueda tener las mejores condiciones para su crecimiento y consolidación como polo productivo del norte del país.

Sin duda será interesante ver mañana las reacciones cuando Bonilla presente con detalle su plan al sector productivo de la capital. El jueves y viernes el encuentro con el alcalde para el Plan Municipal de Desarrollo será con el sector social y académico.

***

Múltiples y variados los mensajes en la entrevista que Maru Campos concedió al polémico programa Tragaluz de Latinus, con Fernando del Collado.

Hubo mensajes para Javier Corral, César Duarte, Jaime Galván, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Andrés Manuel López Obrador, Lucha Castro y Juan Carlos Loera.

Cuidadosa en sus respuestas, la gobernadora se plantó con mensaje anticrimen. El narco no puede controlar ni gobernar.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, “una mujer de respeto”; el secretario de Gobernación, un hombre de palabra, pero a prueba. El delegado de programas federales, un hombre de buena fe. Lucha, que no se meta, ella ya tuvo oportunidad.

Una vez más dejó en claro, no hay rencores ni perderá el tiempo en perseguir enemigos reales o imaginarios, en relación a Corral. Lo dejará a la autoridad ministerial.

Por lo pronto, el desorden dejado es de tal magnitud, que es difícil encontrar algo reconocible en los cinco años del corralismo, más allá de los dos mil millones de pesos en irregularidades.

De un posible destape a la presidencial, “no me descarto”. A la insistencia del interlocutor, Maru fue muy clara, hay que preguntarles a los ciudadanos.

En el camino, una mujer decente, digna, que no se deja doblar, “que me quieran, que no me teman”.

***

Están muy duras las patadas debajo de la mesa en la Canaco. Se pretendió dar descontón a Fernando Mares, con el argumento de partidización por intervención de un operador, Marquito Márquez, vinculado al Partido México Republicano, el del chihuahuense Juan Iván Peña Néder, que ha pasado más que desapercibido.

El tema quedó sólo para el anecdotario, por un sencillito dato, Maurilio Ochoa, uno de los padrinos de la planilla que encabeza Omar Armendáriz, acaba de ser designado en puesto directivo con Alejandro Domínguez en el comité estatal del PRI.

Va Maurilio, actual presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Canaco, como responsable de vinculación empresarial, en el Revolucionario Institucional.

Nada qué hacer entonces con el mencionado dato, de la supuesta partidización de la planilla de Mares, cuando es público y conocido que ha sido la cámara trampolín natural hacia cargos de elección popular bajo diferentes signos partidistas. Era tanto como ponerse la soga al cuello.

Hay acusaciones mutuas, tortuguismo y aumento de cuotas, distribución de papeletas para votar en Uber, y un extenso etcétera. Hoy hablarán los votos.