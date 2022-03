-Innecesaria violencia para hacerse visibles

-Histórico 8M con mujeres gobernando Chihuahua

-Las pintas lo alcanzan hasta en su barda caliente

-Con el verde cantan victoria, sin filtros y gel antibacterial

Cuando la punta del contingente de la marcha por el Día Internacional de la Mujer se encontraba en la plaza del Centro, la cola apenas estaba a unos cuantos metros de la glorieta de la División del Norte y la avenida Universidad.

Eso da una idea de las dimensiones de la protesta feminista de este año, que lució más nutrida que las anteriores. Visibilidad no le faltó al reclamo de las mujeres que exigen con justa razón el respeto pleno a sus derechos fundamentales.

Por eso era innecesaria la violencia para hacerse visibles. Hicieron lo suyo de nueva cuenta los grupos que reclaman con violencia y agresiones.

Sin importar que las agresiones afectaran por igual a otras mujeres empleadas, obreras, trabajadoras comunes que estaban en sus labores y no en la protesta, esos grupos feministas tomaron no sólo la calle sino la propiedad privada, lo que también es una violación a los derechos de otros.

La protesta avanzó de esta forma porque así lo quieren esas corrientes agresivas que pretenden identificar al movimiento feminista con estas muestras de rabia e ira, utilizando inclusive a niños de brazos y carreola.

También fue así porque, ya sea por inexperiencia o falta de preparación, las policías permiten esas agresiones y delitos contra la propiedad privada y la seguridad de las personas.

Cero capacidad de contención mostraron las autoridades; cero voluntad de aplicar la ley y sí mucha disposición a fomentar la impunidad, como si no hubiera argumentos para defender a los afectados que con esta marcha también vieron vulnerados sus derechos.

***

Es histórico que tres personas del sexo femenino encabecen las celebraciones del Día Internacional de la Mujer, ocupando los principales cargos en los tres poderes del estado.

Nunca antes en los casi ya 200 años de existencia de la entidad, había ocurrido lo que tocó a Maru Campos, Georgina Bujanda y Miriam Hernández, como titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Desde temprano, las tres participaron en la entrega de los reconocimientos a chihuahuenses destacadas en sesión solemne del Congreso del Estado. Las reconocidas en las distintas áreas fueron Virginia Ordóñez Hernández, Martha Irene Sandoval Aldana, Mónica Magdalena Rivera Franco, Silvia González Delgado, Alegna Ariday González Muñoz y Laura Verónica Corchado Espinoza, con reconocimiento especial a la corredora rarámuri Lorena Ramírez.

Un poco más tarde, las tres protagonizaron un conversatorio en relación a la participación de la mujer, y las luchas que han tenido que realizar para lograr espacios.

Son ellas claro ejemplo de avance en la materia, aun y cuando existen aún grandes claros oscuros, cuyas demandas fueron enarboladas en las distintas marchas realizadas durante el día a nivel local, nacional e internacional.

***

No salió muy bien librado Javier Corral del 8M, tal y como le aconteció durante los cinco largos años en que estuvo al frente del Gobierno del Estado.

En aquel entonces fueron los muros de cantera de Palacio de Gobierno, ahora lo es la barda perimetral de su domicilio en Juárez.

Le amanecieron sendas pintas en su casa y terreno “caliente” anexo mediante un turbio contrato de promesa de compraventa tras un proceso judicial de remate oscuro.

Las pintas con adjetivos subidos de tono recordaron al exgobernador por su indolencia y clara misoginia al pretender descarrilar a Maru Campos en su camino a la gubernatura, en larguísima agresión, constante durante varios meses, sin que autoridad alguna le pusiera el alto, hasta que a destiempo llegó una recomendación de la CEDH en ese sentido.

Se le criticó también a Corral por mostrarse omiso de los terribles hechos en que fue asesinada la colega Miroslava Breach, cuando sabía de las amenazas y no tomó cartas en el asunto para protegerla, al contrario, protegió siempre a sus subordinados involucrados, hasta con presencia en escena del crimen donde se encontró comprometedora grabación de audio.

Las pintas así como aparecieron fueron borradas, sin que pudieran evitarse las incómodas fotografías que dan fe del contenido de los sentidos reclamos vertidos en contra del exmandatario.

***

Tendrá que ponerse las pilas la Secretaría de Salud para propiciar un mínimo de orden en las dependencias públicas no sólo del Estado, sino de los distintos órdenes de gobierno, que con el verde ya sienten que pueden retirar de un día para otro las elementales medidas de control y prevención del Covid.

Hace unos días, en el interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje seguían siendo sumamente cuidadosos con el filtro de temperatura, cubrebocas, gel antibacterial y aforo.

Ahora no queda ni rastro del personal y mobiliario dispuesto a la entrada de las instalaciones de la Secretaria del Trabajo, y donde cientos de personas acuden de manera diaria a dar seguimiento a los asuntos que tienen en las diversas mesas en que se llevan los procedimientos laborales.

Hay un vigilante al fondo sentado, a un lado de la puerta principal, ya sin ningún tipo de filtro para los visitantes.

Contrasta esta evidencia con lo que determinó el Consejo Estatal de Salud, en cuanto a seguir cuidando, con los nuevos aforos autorizados, las medidas de seguridad, en particular en lugares como los de esta Junta de Conciliación, donde los cubículos carecen de ventilación y espacio suficiente inclusive para los litigantes que acuden de manera regular a revisar sus asuntos.

Si esto empiezan a hacer las dependencias del sector público, no queremos pensar la forma en que se va a relajar cualquier esquema de protección Covid en los supermercados y demás negocios particulares.

***

Conforme se aproxima el 10 de abril, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendría que tener una intervención mayor en aquellos servidores públicos que abierta y descaradamente intervienen para promover la revocación de mandato, convertida en auténtica ratificación del Presidente de la República.

Hemos visto como en el interior del país han existido llamados e incluso ordenamientos para que se deje de hacer propaganda, cosa que pocos hacen caso. Claudia Sheinbaum es uno de esos casos, desde la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

En Chihuahua le tocó el turno hace un par de semanas a Benjamín “Benjamón” Carrera, con motivo de la visita de Andrés Manuel López Obrador a la frontera.

“Hoy recibí un emplazamiento del INE donde me ordenan bajar de mis redes sociales un mensaje de bienvenida a quién visitó la ciudad donde vivo. Ya lo hice. Pero quién me conoce saben quién es quién para mi y eso no cambiará”, publicó el legislador morenista.

Publicaciones como la suya –con claro disfraz para disimular- y aun muchas más, adornan las redes sociales, violentando las normas legales y lineamientos autorizados con motivo de la revocación, donde se supone nadie más que el INE puede intervenir.

Hay miles de spots en radio y televisión programados, divulgando la realización del ejercicio ciudadano, pero los morenistas saben que jamás será suficiente.

Tendrán que venir las multas, porque los llamados públicos del órgano garante son como predicar en el desierto, nadie les hace caso.