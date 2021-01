-Integrada en gobierno directora de El Heraldo

-Convierte Corral elección panista en elección de Estado

-Aguascalientes va por la vacuna… ¿y Chihuahua?

-Las revelaciones del expediente Cienfuegos

La directora de El Heraldo de Chihuahua, Georgina Morett Cuevas, ha sido integrada durante las últimas semanas como parte del equipo de Gobierno estatal, o asesores, de Javier Corral.

Ambos, más la presidenta del DIF estatal, Cinthia Chavira, y los escoltas, le sumaron millas por Guachochi y Morelos la semana pasada al helicóptero Bell 429 que forma parte de la flotilla aérea del Gobierno del Estado y que Corral ha subastado en tres ocasiones sin ganas de vender.

¡¿Cómo deshacerse de esa preciosura si es de súper lujo y su comodidad sólo se compara a los carritos de golf usados por el gobernador en el green?! Ha realizado más de 300 vuelos en esa nave a lo largo de su gobierno...

En los eventos tanto de Guachochi como de Morelos puede ser observada Georgina tijera en mano cortando listones de inauguración para alguna cancha deportiva y alguna placita. Tenemos las imágenes en versión digital de GPS.

Ahora se entiende porqué el consejo editorial de ese rotativo local duró menos que el nombramiento de sus integrantes, su directora la pasa atendiendo la agenda del patrón Corral y atacando a sus opositores.

* **

Esta semana resulta clave en el proceso interno para la selección de candidato a la gubernatura en el Partido Acción Nacional.

Parece Corral el candidato opositor de Maru. Por eso, ha llegado a lo más alto la presión en el caso contra ella.

Está frustrado el gobernador. No ha podido concretar su non sancta voluntad en un asunto que ha manipulado a más no poder desde hace varios años.

El aparato policial y de investigación sólo le ha servido para nada. Ha derrochado recursos económicos del erario para construir un caso en contra de la que parece ser su enemiga política número uno. Viáticos y aviones para ir a México. Buscar en cualquier rendija algún elemento para sacarla de la competencia.

La supuesta nómina secreta quedó en un simple pretexto, ampliándose a una verdadera y rabiosa persecución.

El rumor de una detención el viernes resultó simple manipulación para sorprender por redes sociales y WhatsApp.

Se trata de afectar en el ánimo a quienes han confiado en la alcaldesa con licencia, en sus afanes por convertirse en la primer mujer candidata a la gubernatura y probablemente, en la primera en conseguir dicho puesto.

Los mensajes de apoyo no se hicieron esperar por la misma vía, como reacción al video que subió ella misma.

Fueron dichas palabras, respuesta clara y contundente. Balde de agua fría para quienes la pensaban escondida.

“Haga lo que haga estaré con ustedes el 24 de enero”, les dijo Maru, después de enviar palabras de aliento y defender su punto en relación a las acusaciones, a las cuales no ha podido tener acceso.

Se han escrito ríos de tinta respecto a la presunta comisión de delitos, pero la acusada ha sido mantenida ajena a los mismos. Es más que evidente la manipulación vil, perversa, de la cual volvió a acusar recibo la principal carta del PAN a la gubernatura. Se olvida Corral que él no estará en la boleta. Su tiempo se acabó. Pese a ello ha hecho de la elección una prioridad de su administración, una auténtica elección de Estado.

* **

La arremetida en contra de la aspirante panista a la gubernatura no se limita a los temas de ministerios públicos e investigaciones mentirosonas, sino que se extiende a la contienda electoral interna.

Se buscó por todos los medios presionarla jurídica y moralmente para acceder a un debate con su contrincante, pero se olvidaron que se trata de una mera posibilidad acotada a la aceptación en sus términos y condiciones de los aspirantes.

Obviamente no existe en ella ninguna ventaja o beneficio de acudir a una confrontación, en la cual se buscaría hacerle daño en su imagen.

Es la puntera. Su campaña se encuentra directamente con los militantes, buscando su voto, en una elección desigual, porque se ha convertido en una elección de Estado.

No es entonces extraño ni mucho menos su resistencia a un ejercicio que en condiciones normales abona a la democratización, pero que en condiciones como las actuales, forma parte del perverso y pretendido acorralamiento.

* **

El domingo próximo se define la contienda interna del PAN entre los precandidatos a la gubernatura, Gustavo Madero y María Eugenia Campos, pero no será el fin del agitado proceso albiazul, pues quieren hacer la elección de candidato a presidente municipal inmediatamente después.

Los aspirantes a la alcaldía por Acción Nacional esperan la convocatoria respectiva el 20 de enero, luego de que no saliera en los tiempos previstos (14-15 de enero). Y así sólo habría 10 días de precampaña, para ser votados el domingo 31.

Los tiempos están tan apretados que desataron presiones a las dirigencias estatal y nacional por parte de todos los contendientes, quienes están ansiosos por conocer y atender los tiempos que se fijen en las todavía desconocidas reglas del proceso interno.

Y no sólo se juega la candidatura a la alcaldía sino a la sindicatura y a las diputaciones locales, donde lo interesante será ver el género que se reserva para cada uno de los cinco distritos de la ciudad.

Por cierto, en esta batalla por la capital el exdirector de Desarrollo Humano, Marco Bonilla, es el único representante del equipo de Maru Campos, mientras que todos los demás aspirantes son del establo del gobernador Javier Corral.

Todo apunta que ese grupo gobiernista se unirá en un solo proyecto, el de Roberto "El Pony" Lara, a quienes se le habrían de sumar Miguel Riggs y Miguel “El Pelón” La Torre.

Aquí hay que mencionar muy claramente el "timing", pues mientras Lara renunció a su cargo hace ya semanas y con eso desapareció de los medios, Bonilla Mendoza aprovechó hasta el último instante los reflectores, ya que apenas se fue el viernes pasado.

Hasta el último día Bonilla estuvo entregando despensas y apoyos, recorriendo colonias y saludando chihuahuenses, mientras “El Pony” debió conformarse con mandar saludos por redes sociales.

Esa diferencia de varios días es más significativa de lo que pudiera parecer, tanto al interior como al exterior del PAN. Será esa ventaja con la que arranque Bonilla.

* **

Sin mayor aspaviento, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, se puso en contacto con las grandes farmacéuticas AstraZeneca y Moderna, para manifestar su interés en la adquisición de vacuna para prevenir el Covid-19.

Es probablemente la única entidad federativa que ha manifestado oficialmente esa decisión, como previsión por la tardanza del programa federal de vacunación.

Al respecto hay silencio absoluto por parte de Chihuahua, cuyo titular del ejecutivo estatal hizo un escandalazo junto con la Alianza Federalista hace unos meses, pero muy rápido se olvidó del asunto, nada se ha dicho ya de la compra directa de vacuna.

Puras críticas a los procesos de distribución y desmentidos mil hacia el Gobierno federal, pero ni un paso concreto, como el que acaba de dar aquella entidad del centro del país.

Ha sido el manejo de la pandemia desatinado sin duda. Esta misma semana de nuevo, con la publicación dominguera del semáforo mostaza en el Periódico Oficial.

La que debiera ser una buena noticia por la mayor apertura de actividades, abre muchas incógnitas, por la cantidad de decesos y personas hospitalizadas.

De nuevo un Consejo Estatal de Salud donde predominan los funcionarios públicos estatales sirvió de comparsa para la modificación al semáforo con fines políticos.

*

Fue divulgado el expediente del General Salvador Cienfuegos en la página oficial de la Fiscalía General de la República, en un tono blanco y negro, por la censura de lo que se supone es información sensible o reservada.

Hay hojas que son una mancha de color negro, como la carta enviada por la vía diplomática del gobierno norteamericano al canciller Marcelo Ebrard, oro molido en términos noticiosos. Dentro de las pocas actuaciones u oficios que tienen pies y cabeza y se salvaron del testado oficial, se encuentran aquellos que develan un dato que era desconocido.

El primero de diciembre de 2018, cuando el exsecretario de la Defensa Nacional dejó su encargo, fue en ese momento designado como asesor del alto mando del Ejército Mexicano. En pocas palabras, asumió como asesor del actual Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

Es decir, en el momento en que fue detenido por agentes norteamericanos a su llegada a Los Ángeles, en Estados Unidos, el personaje arrestado no era sólo un exsecretario del gobierno peñanietista, sino un asesor en funciones del gobierno mexicano en el área de la Defensa Nacional.

Ahora se explica en mucho la intervención de alto nivel ocurrida entre el Gobierno federal mexicano ante su similar norteamericano, que terminó en la liberación del General y, recientemente, la declaración de ausencia de responsabilidad en los cargos de narcotráfico y delincuencia organizada.