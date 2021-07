-Involucrado en crimen sale de su escondite

-Arresto de Valles es gasolina sobre fuego

-Perdido en Cdmx en gira de despedida

-Viene dirigente a regañar a los morenos

Tras más de un año bien escondido en la nómina del Congreso del Estado, sin señales algunas de trabajo por supuesto, el vocero del grupo legislativo panista, Alfredo Piñera, reapareció para enviar un boletín del diputado coordinador de la bancada, Fernando Álvarez Monje.

Mandó vía WhatsApp a un grupo de medios de comunicación (imagen en versión digital) un texto donde el legislador albiazul se aplaude a sí mismo por la aprobada iniciativa para que la gobernadora electa, Maru Campos Galván, rinda protesta en Ciudad Juárez. El operador corralista, Álvarez, anda en busca de nuevo hueso.

Piñera aparece en las investigaciones por el asesinato de la periodista Miroslava Breach. Ella misma lo llegó a catalogar como parte de “los mensajeros del narco” que la buscaron para grabar una llamada telefónica. El audio fue entregado a quienes finalmente la mataron.

En el corralismo se le protegió a Piñera tanto como al exalcalde de Chínipas, Hugo Schultz y al exsecretario particular del gobernador, José “El Siniestro” Luévano. La Fiscalía del Estado se hizo de la vista gorda y hasta trato de testigos protegidos les brindó.

La Fiscalía General de la República, en cambio, procedió de entrada contra Schultz. Logró que fuera sentenciado en procedimiento abreviado. Piñera y Luévano siguen, evidentemente, cobijados por la nómina oficial y al menos el vocero del grupo panista pretende que eso siga sin cambiar.

***

Es echarle gasolina al fuego, innecesaria y excedida la medida adoptada con la detención del líder agricultor y cabeza visible en la defensa del agua, Andrés Valles Valles.

Poco favor hace al respecto el delegado de la Fiscalía General de la República al considerar públicamente como un éxito el operativo de arresto, cuando el líder fue localizado en su casa, donde ha permanecido desde siempre.

Ninguna oposición existió.

Él junto con el resto de los agricultores que realizaron las manifestaciones en contra del vaciado de las presas chihuahuenses, en particular La Boquilla, permanecen en sus comunidades. Ni se esconden ni nada.

Los delitos por los cuales se pretende instaurar el proceso son de carácter político. Motín es el principal de ellos, que había permanecido ocioso en los Código Penal Federal y Estatal y ahora es revivido.

Si con esa tabla rasa se persiguiera a los opositores a medidas gubernamentales no habría prisiones suficientes. Estarían detenidos militantes y dirigentes de todos los signos político-partidistas, así como luchadores sociales.

Menos se comprende que haya otra carpeta por parte del Estado por delitos similares en contra del mismo dirigente, y probablemente otros más.

Es significativo que el homicidio de Jessica Silva siga aún sin castigo para los presuntos responsables, cuando se trató de un homicidio a mansalva, y con todas las agravantes de ley. Ese asunto no avanza y se mantiene en la opacidad completa.

El tema polariza aún más las condiciones políticas y sociales de Chihuahua, cuando se pensaba que habían quedado en el pasado. Flaco favor hace al respecto el excandidato Juan Carlos Loera, con su pronunciamiento apoyando la detención. Ahí marcó clara diferencia con sensibilidad el alcalde electo Cruz Pérez Cuéllar al solidarizarse con el líder social.

***

Se consolidó Marco Bonilla con la resolución de los juicios de inconformidad acumulados y que habían sido presentados en su contra.

Fue contundente el Tribunal Estatal Electoral en la resolución adoptada, por los argumentos esgrimidos.

Como había ocurrido con las últimas resoluciones en otros asuntos relativos a diputaciones, sólo se cayeron unas cuantas casillas, que no movieron para nada los resultados.

Por las vísperas se estima entonces, toda vez que casi son una copia al carbón las impugnaciones contra Maru Campos, sin mayor materia, vendrá una absolución en la resolución de los diversos expedientes donde resaltan el 317 y el 329, ambos juicios de inconformidad, más casi una decena de juicios acumulados.

Es el expediente de Bonilla como el de Maru, un compendio de falta de claridad en los señalamientos, y más que todo, ausencia de soporte para acreditar las irregularidades señaladas y lograr tumbar la entrega de constancia de mayoría y la validez de la elección.

***

El equipo de la gobernadora electa que está recibiendo la Secretaría de Educación debe poner especial atención en el retorno a clases presencial que se plantea a partir de finales de agosto.

Si bien es cierto, la modalidad que hasta la fecha ha trascendido es reducida y no implicaría a movilización de todo el alumnado, hay un problema real de infraestructura que debe atenderse.

Los últimos números que maneja Ceneval por ejemplo hablan de que la mitad de las escuelas de educación básica carecen de agua potable proveniente de la línea general, algo así como 3 mil.

Pero hay un dos por ciento que carece completamente de agua, aspecto elemental cuando menos para una higiene constante por Covid.

A estas alturas debe tenerse un diagnóstico más cercano de las deficiencias en infraestructura para el retorno a clases seguro. Se sabe con pelos y señales dónde está el problema.

Esperar al ocho de septiembre para que se atienda es muy tarde. Es en estos momentos cuando debe compartirse qué se está haciendo en concreto para aliviar esas carencias, que van más allá del agua y tienen qué ver con aulas suficientes y ventiladas, energía eléctrica y drenaje, entre otras.

Tiene Javier González Mocken una tarea acuciosa, resolutiva y preventiva, si no se quiere llegar al inicio del ciclo con problemas heredados por una pésima gestión administrativa.

Son abandono e indolencia las palabras con las cuales se describe la conducta gubernamental asumida en relación con los planteles educativos en el fatídico quinquenio que concluye.

***

No hay hasta este momento ni un solo registro de la misteriosa desaparición del gobernador Corral el martes y miércoles en un viaje sorpresa a la Ciudad de México.

Tenemos noticia de que aterrizó en el aeropuerto de Toluca antes de las dos de la tarde del martes a bordo del JC3, y que permaneció en aquel lugar hasta el miércoles en la tarde noche.

Ni un solo párrafo de boletín le dedicó Comunicación Social a cargo de Manuel “Igor” del Castillo, al viaje de su jefecito. Tampoco la agenda enviada el lunes ni el martes anticipó absolutamente nada.

Algún tip dio al respecto el Secretario General de gobierno Fernando Mesta ante los medios, al hablar de que habría acudido Corral en busca de los dineros que se han prometido por parte de la federación, y de los cuales no ha llegado nada.

Tratándose del importante tema algo debería informarse, al menos por parte de los programas de radio de la ciudad de México donde engola la voz el mandatario y atiende antes que a los noticiarios y medios chihuahuenses. Pero tampoco ahí existió nada.

Tal vez en el fondo sólo forma parte ese viajecito de la profusa despedida que se anda dando del puesto donde pasó con mayor pena que gloria.

***

Es probable que el sábado arribe a Chihuahua el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, para darles una regañada a los liderazgos que todavía no acaban de digerir los resultados electorales y ya buscan frenéticamente la dirigencia estatal que está por dejar Martín Chaparro.

Si no se confirma hoy la visita para mañana, seguramente no pasarán muchos días más para que haga presencia el dirigente, quien tiene en la entidad a uno de sus pequeños dolores de cabeza.

Y es que son pocos los militantes y liderazgos que están centrados en dos aspectos fundamentales que debería defender el partido, como la consulta popular del primero de agosto y mostrar la eficiencia de la 4T en el gobierno.

Mal pasaron la derrota casi generalizada en el estado -salvo Juárez que logró conquistar el ahora alcalde electo Cruz Pérez Cuéllar- y ahora ya están en pugna los morenos por la dirigencia y por la representación federal plenipotenciaria que habrá de dejar Bertha Alcalde Luján.

En vez de centrarse en los temas fundamentales que le interesan al partido para consolidarse como tal, como la dichosa consulta y fortalecer la golpeada gestión de López Obrador, andan perdidos en grillas y politiquería.

Delgado pretende, según las fuentes que avisan de su visita, que los morenos dejen de hacer sus papelones, al menos en público, y busquen proyectos que los hagan coincidir, dado que la división únicamente conduce a la derrota.

Se espera además que ya arroje algo de luz sobre cómo será el relevo de Chaparro, si por encuesta o por elección de los 90 consejeros, porque eso también tiene en ascuas a todos.

Difícil, si no es que imposible, la tarea del dirigente, pues las sectas internas no ven más allá de la siguiente elección o el siguiente hueso que puedan alcanzar. Proyecto de partido o de gobierno no distinguen.