-Jueza fashion con bolso Fendi de 50 mil

-Estatales tras dólares de los paisanos

-Engordan colchoncito de Morena

-Iría hasta SCJN tema de Mápula

El viernes, los magistrados, jueces y demás funcionarios judiciales tuvieron fiesta en El Fresno para celebrar el cumpleaños del magistrado, Gerardo Javier Acosta Barrera, pero, más allá del pastel y las mañanitas. La reunioncita sirvió para platicar sobre el relevo en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

En medio de los festejos, el magistrado Acosta anduvo tanteando las aguas para ver quiénes apoyan a la actual del titular del TSJ, Myriam Hernández Acosta, en una posible reelección y quiénes lo respaldan a él en caso de que los acuerdos políticos no favorezcan a la presidenta.

Debe tenerse presente que Myriam Hernández llegó con fuerza y mucho respaldo de sus colegas, sobre todo después de dos periodos marcados por la imposición del entonces gobernador Javier Corral, pero estos cargos siempre desgastan, por más buen trabajo que se intente hacer, así que no es de sorprender que algunos magistrados estén pensando en sus posibilidades de llegar a la presidencia.

Por cierto, del convivio salió más tela que cortar y, entre las cosas que llamaron la atención estuvo la jueza Hortensia García que llegó con una bolsa Fendi que, según los sitios de ventas en línea anda, bajita la mano cerca de los 50 mil pesos. Nimiedades, pensarán algunos, pero nunca pasan inadvertidas.

Ahí está la jueza, muy mona ella, partiendo plaza, con vestimenta muy cómoda, playera, short y botas, todo en color negro. Obvio, en la misma tonalidad, y haciendo juego por ello, el apreciado bolso de marca.

Tenemos unas imágenes del festejo, con el conjunto musical al fondo y en primer plano la jueza fashion.

***

Algo deben hacer Asuntos Internos y los jefes militares para explicar a los policías estatales exactamente su función preventiva.

Ayer, las patrullas apostadas entre seis y nueve de la mañana en el Precos de Samalayuca, el otro punto de revisión acá en Sacramento; y a la entrada de Chihuahua antes de llegar a la Avenida Desarrollo, detuvieron a paisanos para “revisar” sus documentos sobre muebles y otros etcéteras cargados en su cajas y trailas.

Sólo hay unas garitas aduanales y esas están a la entrada de Juárez, así que al interior de México en todo caso pueden ser revisados por policías federales; no debe ser, pero pudiera. O estatales y/municipales por el caso de algún delito flagrante.

Es claro lo que buscan, algunos dólares extras a su salario. Por ello decimos que debe intervenir asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública. Y también los jefes militares porque en dos casos los estatales intervienen a los pobres paisanos en dos áreas manejadas por ellos, los dos puntos de revisión en Precos y Sacramento.

***

Con todo lo cuestionable que pueden tener el superdelegado federal y quien fuera su subordinado en la capital, Juan Carlos Loera y Marcelino Gómez Brenes, la Secretaría del Bienestar pudo crecer en algunas zonas hasta en un 30 por ciento su padrón de beneficiarios de las pensiones a adultos mayores y otras becas de la política social actual.

Ese incremento es el calculado, con registros en mano, en los últimos tres años, así que abarca desde la primera etapa del sexenio de Andrés Manuel López Obrador hasta la fecha. Incluye, desde luego, la penetración social que tenía el Bienestar en el año 2021.

Indudablemente la política de desarrollo social, caracterizada en el régimen vigente por la entrega de dinero directamente a las personas, tiene un gran impacto en materia electoral.

Si esos incrementos de hasta el 30 por ciento en beneficiarios llegan a reflejarse en la forma de votar en la capital del estado, la base electoral de Morena podría dispararse en esa misma proporción o incluso más. Su impacto todavía no es medido.

En las elecciones de 2018 y 2021, los candidatos morenistas (Fernando Tiscareño y Marco Quezada) han quedado estancados en el rango de los 110 mil votos, contra los más de 200 mil obtenidos por los últimos aspirantes panistas (Maru Campos y Marco Bonilla).

En las elecciones de 2024, sin duda contará y pesará el colchoncito de votos que engordan los morenistas, para ver si logran dar la batalla en el impenetrable bastión albiazul. La competitividad electoral estará muy ligada a los resultados que ha dado la Secretaría del Bienestar, con todos los cuestionamientos en contra que pueda tener.

De ahí la necesidad clara de que el PAN fortalezca su alianza con el PRI, que logró 50 mil votos con Alejandro Domínguez en 2018 y cayó hasta los 16 mil votos cuando en 2021 lanzó a un gris abanderado como Sergio Carrillo Escudero, que tuvo su debut y despedida en la política electoral en ese mismo año.

***

Aunque el Ayuntamiento está seguro de que le asiste la razón jurídica en el tema del relleno sanitario en Mápula, hay clara preocupación por la posible actuación parcial de la juez Primera de Distrito, Flor Verenisse Gómez Peinado, al momento de resolver el amparo que mantiene suspendido el proyecto.

Es tal la desconfianza, por la suspensión provisional y definitiva otorgada, que ya está en marcha al menos en planeación una estrategia en caso de que su resolución no sea favorable para los intereses colectivos que defiende el ayuntamiento.

En el municipio saben que el trabajo de los jueces es complejo, pero también consideran que las sentencias emitidas por esta juzgadora, en particular, han llegado a ser cuestionadas y, por ello, las áreas jurídicas barajan la posibilidad de llevar el asunto a un tribunal de alzada si otorga el amparo a la parte quejosa para que la resolución sea revisada por una segunda instancia.

Incluso piensan promover algún recurso en caso de que la audiencia vuelva a aplazarse pues, en un inicio, estaba prevista para el 22 de junio, se movió hasta el 19 de este mes, y así está haciendo eterna una resolución, con clara afectación para el proyecto, que prácticamente estaba listo para ser arrancado.

***

Tiene que estar muy encima el ayuntamiento a través de la sindicatura, servicios públicos municipales y la misma Secretaría de Roberto Fuentes, en la vigilancia de lo que está haciendo la empresa Teletec contratada para la instalación de las luminarias Led.

Habíamos dicho en este mismo espacio que la instalación de este tipo de iluminación es un paso importante en la recuperación de espacios públicos, por la calidad que significa en el servicio y su impacto en materia de seguridad pública.

Sin embargo, existen fallas continuas en diversos sectores, como ahora nos hacen ver vecinos de Chihuahua dos mil, que captaron en días pasados las intermitencias de las lámparas a lo largo de la Dostoievsky, al norte de la ciudad, cuyo video tenemos en nuestra edición digital.

Ha ido avanzando lenta, pero de manera continua la empresa sustituyendo las luminarias, lo que ha ganado reconocimiento para el ayuntamiento por la atinada medida, pero estas fallas hablan mal de la operación que está realizando.

En particular hacen pensar en las garantías otorgadas por cumplimiento y calidad del contrato, sobre lo cual tendrán -insistimos- que estar las áreas de vigilancia del ayuntamiento mismo, para cumplir la instrucción del alcalde, en el sentido de hacer de esta obra un toque distintivo de su administración. No le va a temblar la mano para tomar decisiones al respecto.

***

El caso de la primaria 20 de noviembre de Santa Eulalia, en donde presuntamente hubo malversación de recursos del programa La Escuela es Nuestra, aún sigue dando de qué hablar.

El Diario y GPS reportaron que la tesorera del Comité Escolar, Laura Rodríguez, habría gastado 180 mil pesos para construir unos bebederos poco dignos -por llamarlos de una manera amable-, cuando el proyecto era mejorar los sanitarios que están en pésimas condiciones.

Ante las acusaciones, la maestra de inmediato pidió réplica y negó rotundamente que hubiera malversación alguna de dinero, sino que las obras aún estaban en proceso de ser terminadas, por lo que pidió tiempo para que corroboraran que el recurso quedó aplicado debidamente.

Pues bueno, en efecto, los baños y bebederos ya están listos, pero -hay un gran pero- fue el Ayuntamiento el que entró al quite para concluir los proyectos, es decir, puso de su dinero para que la escuelita no vaya a ser excluida del programa por no haber ejecutado las obras que se habían acordado.

Del destino del dinero que recibió el Comité Escolar no hay noticias. O bien, quizá se pasaron un poco de lo presupuestado y el Municipio fue el que tuvo que compensar. De cualquier manera, nada mal vendría una revisión, incluso si no hubiera dudas y sospechas porque, tratándose de recursos públicos, siempre hay que auditar, ¿qué no?