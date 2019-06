-Juntos y ensotolados, rarámuris y chabochis

-Carta de buenas intenciones en protección a niños

-Sufre la tercera edad en Desarrollo Social

-AMLO, las ‘lacras’ de la política y su gira

No se le ve en la foto, pero nos aseguran que ahí estuvo acompañando a sus colaboradores María Teresa “Pety” Guerrero. Es una reunión refrescante, por el sotol y el agua de la alberca.

Son integrantes de la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas, que se dieron una escapada para convivir alegremente.

“Los de Coepi juntos y ensotolados”, reza el alegre mensaje en redes sociales, que le mostramos en la versión digital. Rarámuris y chabochis, compañeros de fortuna en la nómina estatal departen con alegría.

Tal vez ella, Pety, tomó la foto o ya se había retirado. Se hizo ojo de hormiga.

En el contexto actual, el de los pueblos indígenas es un tema que exige atención permanente por el abandono en que se ha encontrado siempre.

Servicios, educación, salud, alimentación, drogas, son un millar los problemas que enfrentan todos los días, no sólo los rarámuris, sino también el resto de etnias chihuahuenses.

No sólo en la zona serrana, sino también en los asentamientos promovidos en las grandes ciudades, como Chihuahua, donde El Oasis es muestra de ello.

Pero una buena ensotolada, pues no se le niega a nadie.

***

Un operativo en 2018 que arrojó la detección de 24 casos de menores de edad trabajando en labores agrícolas es el reporte con que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado se colgó una medallita en el día mundial respectivo.

Números por demás deplorables, cuando la misma dependencia afirma en el comunicado CCS6076, que en Chihuahua se calcula trabajan 42 mil menores de edad, unos 10 mil menores de quince años.

La estadística es deplorable frente a tan magros resultados presentados por Ana Luisa Herrera, la titular de la flamante Secretaría, que colgó un post a todo color en la red social con el tema.

Sirve de consuelo a la administración estatal que el fenómeno no es exclusivo de Chihuahua, y que incluso nuestra entidad tiene uno de los porcentajes más bajos a nivel nacional.

La ONU calcula en 3.6 millones los menores que realizan labores en México, concentrados como es lógico, en las ciudades más pobladas, México, Guadalajara, Monterrey y Veracruz.

Pero aun con estas estadísticas tan delicadas, no es nada para lo que se avecina con la repatriación de los migrantes que ingresaron vía México a los Estados Unidos, y que deberán permanecer en territorio nacional hasta que se resuelva su solicitud de asilo.

Son decenas de miles las personas que se encuentran en ese status, muchos de ellos -150 mil- menores de edad, como reseñamos en días pasados en GPS.

Todos ellos no tardan en hacerse presentes en las ciudades fronterizas, donde no existe un plan ni recursos para hacer frente a la contingencia.

Frente a ello, la imagen colorida, colocada en Face es una carta de buenas intenciones.

***

Es imposible soltar el tema, por la incertidumbre en el sector empresarial de las entidades fronterizas, que en estos momentos no tienen manera de participar en la solución del problema migrante.

En el colmo de la imprevisión, deberán recibir los migrantes una modificación en su estatus, de visa humanitaria a visa de trabajo, si desean ser incorporados en el mercado laboral formal.

Porque la inmensa mayoría de ellos recibió sólo una autorización para transitar por todo el país para solicitar asilo a los Estados Unidos.

Como política migratoria, México nunca incentivó la incorporación de los migrantes a la fuerza laboral nacional.

Ni al Tren Maya ni a los proyectos de caminos y carreteras rurales del sur del país. Todos se trasladaron al norte del país.

Para que sean incorporados se requiere que cuenten con autorización de la Secretaría de Gobernación, cabeza de sector en materia migratoria.

Proceso que llevará semanas, y que por supuesto, costará al erario público. Más aún, si son incorporados mediante visa de trabajo, serían trabajadores temporales.

No tardan en brincar las empresas en busca de un incentivo fiscal adicional, por las cargas y pérdidas que significa capacitar a un trabajador que a los pocos meses abandonará su empleo.

De por sí la rotación de personal es tema sensible.

El asunto no es menor y se convierte en tema de millones, productividad y responsabilidad fiscal, que no tiene nada contentos a los hombres de negocios en la frontera.

Si a eso se le suma la complicación de la denominada zona franca, hay razón de más para pegar el grito en el cielo.

Como dato adicional, el desasosiego por el cierre de la maquiladora Wrangler en la zona sur deja cientos de personas sin empleo, en Delicias, Saucillo y lugares circunvecinos.

Por si faltara algo. El panorama es oscuro.

***

Sobre avenida Ocampo nos acostumbramos durante mucho tiempo a la presencia de carpas y sillas en el exterior para las personas de la tercera edad que acuden por sus apoyos a la Secretaría de Desarrollo Social, a la altura del parque Lerdo.

Pues esta semana regresaron las filas interminables de personas esperando ser atendidas en el interior de las oficinas.

Hicieron una larga fila de varias decenas de metros sobre Ocampo, bajo un intenso sol, sin que existiera atención o consideración alguna hacia ellos.

Los adultos mayores, nos dicen nuestros amables lectores, permanecieron por varias horas en espera de realizar el trámite.

De las carpas o las sillas no sabemos nada. Pero de la maltratada a los viejecitos claro que nos enteramos.

Tal vez debe Andrés Manuel también mandar un memorándum para que las ingratas autoridades federales atiendan con consideración a estas personas, que son sometidas a este trato inadecuado.

***

Al terminar la mañanera de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una circular a los secretarios del gabinete, directores de empresas paraestatales y servidores públicos en general.

“Me dirijo a Ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir, bajo ninguna circunstancia, la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen”, asentó en el documento girado desde Palacio Nacional.

“Todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos”.

López Obrador se refirió a que nadie de sus subalternos tiene por qué recibir llamadas o visitas de sus familiares cercanos o lejanos, para hacer trámites, gestiones o negocios con el gobierno.

Eso incluye, dijo, a su esposa, hijos, primos, hermanos, nueras, concuños y demás integrantes de su familia.

Pero como era obvio, a un día de su gira de casi tres días por Chihuahua, las menciones sobre el nepotismo trajeron a la mente de todos lo que ha pasado en la Secretaría de Bienestar, donde hay delegados a los que sólo les ha faltado meter al perro a la nómina.

“Sólo me resta decirles que de no cumplirse esta recomendación, se podría caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal”, fue el remate amenazante antes de la firma del tabasqueño.

Interesante mensaje cuando preparaba la gira por las ciudades chihuahuenses de Ojinaga, Parral, Delicias y Camargo.