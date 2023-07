-Justicia para Lalo, ¿y Araly?

-Un aniversario del escándalo en el Cobach

-No dan agua ni al gallo de la pasión

-Olores y sin aire en camión del Bowí

La resolución del caso de Araly Quiñónez, quien fue asesinada hace tres años dentro de su departamento, ha dejado con un mal sabor de boca a todos los que están directa o indirectamente relacionados con el crimen.

El tribunal de enjuiciamiento que dirigió el juicio oral en contra del acusado Jesús Eduardo R. G., descartó que se tratara de un feminicidio y, aunque dictó sentencia condenatoria, lo hizo por el delito de homicidio simple que tiene una penalidad menor.

La Fiscalía de la Mujer (FEM) sostiene que desahogó pruebas suficientes para acreditar que Jesús Eduardo, expareja de Araly, ejerció violencia física y económica durante el noviazgo, lo que comprobaría que hubo razones de género en el homicidio.

También asegura que Jesús Eduardo fue el único responsable del asesinato, pues los peritos encontraron vómito en el cuerpo de la víctima, así como en diversas partes del departamento, el cual pertenece al acusado.

Aun así, los jueces Ricardo Márquez, Lucero Morales y Aram Delgado desestimaron que se tratara de un feminicidio, incluso el último de ellos puso en duda que Jesús Eduardo privó de la vida a la mujer de 33 años.

El fallo condenatorio por homicidio simple fue dividido, dos votos a uno. Será el miércoles próximo cuando el tribunal lea la sentencia completa y establezca la pena que “Lalo” deberá compurgar.

Por supuesto, la Fiscalía no está satisfecha con esta resolución y advirtió que presentará su apelación.

Debido a que la sentencia no fue unánime, amigos del acusado han iniciado con una campaña en su defensa.

Incluso crearon el grupo de Facebook “Justicia para Lalo” en el que aseguran que es inocente y cuestionan a la Fiscalía por haber presentado una teoría del caso sin suficiente sustento para inculparlo.

Lo único que comparten todos los que han sabido del caso, es que Araly no ha recibido la justicia que merece por supuestas fallas de los jueces que resuelven sin perspectiva de género.

No olvidemos que hace apenas unas semanas ocurrió una situación similar, cuando el tribunal integrado por los jueces Luis Francisco de León Merino, Armando Arreguín Sánchez y Daniela Areli Torres Porras, desestimó varias de las pruebas presentadas por el Ministerio Público en el juicio seguido en contra del expolicía municipal, Martín M. Ch., y Beatriz Zulema H. H., por el feminicidio de María del Pilar Espino Bustillos, de origen rarámuri, lo que redundó en la absolución y liberación de ambos acusados, tras un proceso iniciado en julio de 2021.

Ellos siguen libres a pesar del caudal a pruebas en su contra.

***

Tal parece que la oposición en el Cabildo disminuye cada vez más y no porque los regidores simpaticen con los panistas o con el mismo alcalde, sino por las mermadas fuerzas de los ediles morenistas que no hallan ni por dónde golpetear y de plano caen en el ridículo.

La última intentona fue la del coordinador de la fracción edilicia de Morena, Eliel García, quien convocó el pasado fin de semana a sus compañeros de partido, a los del PT y a Elvira “La Wera” Villarreal de MC, a reventar el mitin de sus homólogos panistas, cuando fueron a repartir aguas, sueros, carpas y sillas a las afueras del Banco de Bienestar.

Los panistas fueron hasta la sucursal ubicada en Ernesto Talavera y J. Morón donde los adultos mayores sufrían las de Caín para cobrar su beca bimensual ante la atención desastrosa de la federación que los mantenía en la intemperie con tremendo calorón. Hasta desmayados hubo.

Alejandro Morán y Hanói Aguilar fueron muy tajantes en que no iban a sacar ventaja del sufrimiento de estos adultos mayores, pero ni la joven Ishtar Ibarra ni la ahora maestre (dicho por ella misma), América Mayagoitia, ambas morenistas, estuvieron de acuerdo y lo dejaron solo.

En lugar de ponerse las pilas y atender a los mayores de 65 años, los morenistas se dedicaron a correr a los panistas, que trataban de aliviar el calor y la sed de los beneficiarios del programa social.

Puro hacer el oso, ni que no tuvieran con el sueldazo de regidores para comprar cuando menos unas aguas y llevárselas a los adultos mayores. Pero son muy codos, no dan agua ni al gallo de la pasión.

***

Resulta que como en la ruleta rusa, a usted le puede tocar el camión de la troncal del Bowí que hemos detectado por denuncia, aunque no lo crea, carece de aire acondicionado por descompostura o de plano porque el chofer se niega a encenderlo, no sabemos porqué motivos, si él mismo tiene que sufrir el calorón.

Traemos imágenes del camión sin aire, con las ventanas abajo, como si estuviera fresqueando a eso de las dos o tres de la tarde, con calorones que casi llegan a los 40 grados centígrados.

Nos dice quien tuvo el infortunio de subir a la unidad que llegó gente sudada al camión y despidiendo olores que hicieron que dos o tres de las pasajeras de plano decidieran bajarse casi de inmediato en la estación siguiente.

Es cierto que el camión iba semi lleno, pero aun así el calorón estaba insoportable, por lo que tiene un pendiente el recién estrenado responsable de la troncal, para que vaya metiendo en orden a los angelitos que conducen las unidades.

Es la unidad T-043, si la ve, mejor no la use, no vaya a ser que siga en las mismas condiciones; mejor esperar otros cinco o diez minutos a que pase uno de los camiones que sí trae el necesarísimo aire acondicionado.

***

Para acabar de cerrar las actividades escolares, hoy será publicada la lista de resultados del examen de admisión para alguno de los 13 subsistemas de educación media superior, entre los que destaca el de mayor demanda y capacidad, el Colegio de Bachilleres.

El reto del modelo educativo en este nivel es darle oportunidad a todos los casi 50 mil aspirantes que acudieron a la evaluación semanas atrás, garantizándoles espacio en alguno de los planteles del Cobach, Conalep u otras instituciones.

En la estructura del Cobach hay preocupación especial por tener la cantidad adecuada de grupos, maestros e instalaciones para recibir a la mayor parte del total de jóvenes aspirantes.

La relativamente nueva directiva de la institución, encabezada por Reyes Humberto de las Casas Muñoz, ha hecho la tarea en un corto tiempo para tener todos los espacios y las condiciones que demandan las familias de los estudiantes que recién terminaron la secundaria.

Eso incluye, desde luego, el no inventarle más problemas a los jóvenes y a sus padres, como los uniformes que trató de imponer la anterior administración del Cobach, lo cual resultó en un grave escándalo y señalamientos de irregularidades contra el mismo Gobierno del Estado.

A un año de ese hoyo en el que cayó la principal institución educativa del nivel medio superior, las circunstancias han cambiado y el manejo administrativo ha crecido profesionalmente. Al menos es lo que reportan del interior, donde siguen frescos los tristes recuerdos de eso que a todas luces parecía un indebido intento de negocios de algunos altos funcionarios.

Así que pueden esperarse buenas noticias en los niveles de admisión para el comienzo del próximo semestre, lo que este día podrá corroborarse cuando, a primera hora de la mañana, lleguen las multitudes de aspirantes y sus familias a revisar los listados en los planteles de su elección.