-La corren de la UACH por hacerse de la vista gorda

-Quieren embolsarse 60 mil sin trabajar

-Edibray con Jáuregui por el lío de la Canaco

-El “pinocho” exgobernador al descubierto

Sin hacer ruido, esta semana salió de la Universidad Autónoma de Chihuahua la contadora Isela Ivonne Medina Chávez, quien hasta el martes pasado era la titular de la Auditoría Interna. En su lugar comenzó a despachar el contador Martín Loya.

El cambio era lógico e inevitable. Por casi cinco años la auditora jamás encontró señalamiento alguno al manejo de los recursos universitarios. Simplemente se hizo de la vista gorda y jamás observó desvíos ni acuerdos que pasaron por encima de la Ley Orgánica de la UACH.

La funcionaria hasta presumía las aprobaciones de las cuentas públicas al cierre de cada ejercicio, con el blanqueo que desde Palacio de Gobierno, en el regimen corralista, se ordenaba a la Auditoría Superior del Estado.

A la salida del exrector Luis Fierro, que dejó una larga estela de irregularidades ahora sí detectadas por los órganos de auditoría federal y estatal, quedó Medina Chávez en una posición muy comprometida. Apenas pudo sortear unos cuantos meses antes de su cese.

La llegada del rector Jesús Villalobos Jión como rector, Sergio Facio como secretario general y recientemente Mario Trevizo de abogado general de la UACH, marcó el comienzo del fin del periodo de la contadora en la Auditoría Interna.

Y no es el único ni el último cambio en la estructura directiva de la universidad. Detrás viene otra etapa de manotazos para que la UACH recupere el rumbo perdido de los últimos años, luego de las decisiones administrativas y académicas que la sacaron de todo ranking de educación superior.

Siguen, por lo tanto, las últimas sacudidas que deberán ejecutar el rector y los suyos, en el intento de rescatar algo del prestigio que algún día tuvieron la universidad y sus mayores unidades académicas, hoy también rezagadas.

***

Alrededor de una hora duró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Edibray Gómez, en reunión con el secretario general de Gobierno, César Jáuregui. El tema tratado debió ser la caliente y casi descontrolada sucesión en el organismo empresarial.

La autoridad estatal desde luego ha estado atenta a ese proceso que formalmente comenzó ayer con la emisión de la convocatoria y que habrá de concluir el jueves de la próxima semana con la elección.

Hay riesgo de que la sangre llegue al río debido a las señales que han dado los equipos en contienda: Fernando Mares por el ala no oficial y Omar Armendáriz con el cobijo de Gómez Gallegos y su grupo directivo, ahora disminuido tras su entreguismo a un gobierno fracasado del pasado.

Ya se sabrá si hubo acuerdos o no en la Secretaría General, pero de entrada se habla de vigilancia más que de operación del Palacio de Gobierno, que permanece a la expectativa para ver si se repite la historia de la Canaco de la anterior elección o hay una mejora en la conducción.

En el proceso que ganó Edibray Gómez, le favoreció la cargada oficial entonces encabezada por Carlos Fierro Portillo. En aquel entonces el otro contendiente, Javier Cota de Plaza Galerías, acusó abiertamente una operación oficial para impedirle incluso el registro.

Así como hoy Mares Delgado ve padrón inflado y otras condiciones que hacen dudar del piso parejo prometido, así pasó en el anterior proceso que favoreció al dirigente ahora preocupado por evitar que se le salga de las manos su propia sucesión.

***

El alcalde de Delicias, Jesús Valenciano, convirtió la ciudad en la capital estatal de la filantropía por dos días, al reunir a los directivos de una veintena de organizaciones sociales de renombre nacional e internacional.

Ricardo Bucio Mújica, presidente del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), encabezó el encuentro “Tras el fondo”, una reunión de quienes encabezan grupos sin otro fin que apoyar a los más vulnerables.

Estos grupos respaldan el trabajo de unas 300 asociaciones locales y estatales, incluso de otros estados del país. El esfuerzo por sumar organizaciones a las causas de los gobiernos abona a la generación del indispensable valor social.

Hacia esa meta busca orientarse la administración deliciense que enfrenta tiempos complicados en lo local y lo global, que sólo podrán superarse con la acción articulada de organizaciones, empresas y las áreas de gobierno de los tres niveles.

***

Resulta ilegal y menos que inmoral, que los legisladores de Morena se vayan diez días a hacer promoción a la revocación de mandato, percibiendo su sueldo íntegro, como si no hubieran pedido licencia.

De esta manera, Indira Ilse Ochoa Martínez, Dania Ochoa Galindo y José Cuauhtémoc Cervantes Aceves, quienes ya asumieron el puesto, serían algo así como diputados de segunda y de a grapa.

Los vemos en la foto tomando protesta en el cargo, y por tal motivo, tendrían que estar percibiendo desde ese momento todas las prestaciones de ley, incluyendo sueldo y compensaciones.

Son algo así como 60 mil pesos por los diez días, unos cinco mil diarios, los que se quieren embolsar los legisladores oportunistas, Castrejón, Pérez, Díaz, Carrera y Terrazas.

El descaro mayor en el caso de Castrejón y Pérez, cuyos suplentes, Karina Villegas y Miguel Ángel Colunga no se han presentado. Con seguridad ni les avisaron, para que sea hasta el martes próximo –como pasó con la suplente de Georgina Zapata-, cuando tomen protesta y no se les vaya a ocurrir querer los diez días íntegros de sueldo, y sólo se conformen con dos días, de martes a jueves de la próxima semana, y la foto sentaditos en una curul.

El formidable escudo es que el manejo administrativo queda a la discrecionalidad del acuerdo político de la junta de coordinación, por la laguna que existe en relación a las licencias temporales.

Ni la ley orgánica, ni el reglamento interior regulan aspecto alguno, más que puras superficialidades.

En el fondo no pueden evadir la Ley general de responsabilidades de los servidores públicos, toda vez que los diputados no dejan de serlo, y al retirarse del servicio, les tiene que ser descontado el salario y prestaciones, durante el tiempo en que estén ausentes.

Más aún, al pedir licencia para participar en una especie de proceso electoral, podríamos estar en presencia de un tipo de peculado, donde no sólo quienes reciban el salario serían responsables de la conducta indebida, sino también quien se los autorice, esto es, el área administrativa, donde despacha Ignacio “Nachito” Rodríguez.

Veremos si se echa el tiro de pagarles a los diputados licenciosos, ociosos más largos que la cuaresma como se dice vulgarmente.

* **

Durante los años 2020 y 2021 se presumieron acciones con valor de miles de millones de pesos, más de tres mil, dentro del fortalecimiento de la economía de los chihuahuenses, por parte del gobierno de Corral.

Fueron decenas de programas transmitidos a través de las redes sociales, en las cuales el exgobernador, su secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez y el comunicador social, Manuel “Igor” del Castillo”, se desgañitaban tratando de cuadrar los números, que ahora sabemos son y fueron una farsa.

Apenas se pudieron documentar poco más de mil 300 millones de pesos en apoyo a la economía de los chihuahuenses, todo lo demás fueron puros tacos de lengua, todos los días, durante dos años, sin que las familias, las micro y pequeñas empresas, nadie, recibiera un aliento económico prometido y presumido.

El dictamen calientito dado a conocer por la Auditoría Superior del Estado desnuda el exceso cometido en la propaganda, que siempre fue criticada, porque carecía de cualquier asidero con la realidad.

Incluso, más que las mentiritas o mentirotas contadas por el pinocho exgobernador, hay hebra de donde jalar para llegar a varios asuntos cochinones de malos manejos. Por lo pronto ya hay una denuncia penal por documentación apócrifa de tipo fiscal, que presentó una empresa a la cual se le asignaron contratos por más de sesenta millones de pesos.

De la mentira pasaron al latrocinio.

***

Es ya la cuarta semana en verde, y en el Tribunal Superior de Justicia se sigue utilizando la cita telefónica para realizar notificaciones personales.

No tendría nada de malo inclusive que el método se quedara en estos términos, siempre y cuando realmente funcionara, porque resulta que se quejan los litigantes que no les contestan y cuando lo hacen, no hay citas.

Se han dado cambios en la actuaria con motivo de la nueva administración, pero no se ha podido resolver este tema, gracias al cual se eternizan los asuntos jurídicos, porque no caminan ante la necesaria e indispensable citación personal de los autos dictados por jueces.

El otro sistema, el de llegar a hacer fila pasadas la seis de la mañana podrá no ser el más efectivo, pero al menos daba una certeza de caminar los expedientes, en lugar de que se empolven como está ocurriendo.