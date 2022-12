-La investigación que viene en el Tec II

-Pegan morenos a los azules en Congreso

-El “Pichú” y la prudencia desconocida

-Vehículo oficial en plena Victoria

Tal como fue consignado hace unas semanas por esta columna, la directora del Tecnológico de Chihuahua II, Luisa Quiñones, deja el puesto bajo acusaciones de ineficiencia y posible corrupción.

Llega a relevarla en el cargo Susana Escárcega, hasta ahora directora del CRODE –Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo-, nombrada en esa posición a principios de este sexenio.

Las cosas caen por su propio peso.

Viene ahora la indispensable investigación que corrobore lo que es un secreto a voces, esos malos manejos y abusos solapados desde la dirección.

Está por ejemplo la resistencia al concurso de 50 plazas docentes, pese a que hay dinero para pagar sueldos, con serias deficiencias en la impartición de clases, por falta de profesores.

También existe la presunción de malos manejos del dinero destinado a concursos académicos, en los que los alumnos debían realizar actividades económicas.

Habrá también que echarle un ojo al reloj checador, porque dicen que la anterior directora ni su horario cumplía y se la pasaba de viaje con cargo a los recursos institucionales.

Tendría que intervenir el órgano interno de control para aclarar estos y otros señalamientos, ahora que hay relevo en la dirección.

Los institutos tecnológicos instituciones de nivel superior gozan de gran prestigio en la comunidad chihuahuense. Eso es lo que está en juego.

***

Las groserías del diputado morenista, Gustavo “Pichú” de la Rosa Hickerson, ya cansaron hasta a sus propios compañeros de Morena en el Congreso del Estado. Hace unos días se reunieron para marcarle un alto a sus reiteradas ofensas. Debieron hacerlo hace mucho tiempo, pero nunca es tarde.

Y es que no sólo suelta su negativo lenguaje para criticar a sus opositores políticos en tribuna, sino que insulta a su propia bancada, asesores y personal de comunicación social. Agarra parejo "El Pichú”, sin medir las consecuencias de sus actos y sus palabrotas.

Incluso avienta pestes a sus colaboradores frente a los reporteros, que cubren la fuente legislativa -sin guardar las mínimas apariencias aunque sea por cortesía y pudor-, refiriéndose a ellos con nombres despectivos y criticándolos constantemente.

Pero esto sólo fue la gota que derramó el vaso, porque la actitud inmadura del diputado ya traía tensos a todos desde el inicio de la legislatura.

Hasta la contramarcha en favor de AMLO dio pie para que “Pichú” despotricara contra algunos diputados morenistas que viajaron a la Ciudad de México en cómodo avión aun en clase turista, al tiempo que alardeó que él pagó varios camiones para que fuera "la perrada".

Un poco de discreción y prudencia no le vendría mal al septuagenario diputado.

***

La regidora del PRI, Ana Lilia Orozco, anda con las pilas arriba, trae a sus compañeros de reunión en reunión para que no pase de este año la reforma al Reglamento Interior de Protección Civil que, como ha dicho desde el inicio de la administración, urge para garantizar la seguridad de las personas que trabajan y visitan edificios gubernamentales y privados.

La presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Cabildo ya ha convocado a Gobernación, cámaras empresariales y autoridades de Bomberos, Protección Civil y hasta Seguridad Pública Municipal, para agilizar los procesos y aprobar dicho reglamento en próximos días.

La priista sabe perfectamente que, de no pasar por Cabildo en diciembre, estas modificaciones podrían aplazarse hasta ya bien entrado el 2023, así que ha apretado las tuercas y hasta regañado a algunos cuantos, principalmente a su homólogo de Nueva Alianza, Alfredo Navarrete, quien preside la Comisión de Gobernación.

Esta actitud de la inquieta y desesperada regidora priísta ha generado no sólo algunas sino muchas molestias en el Ayuntamiento, pero como la misma regidora ha dicho: “la seguridad de todos no puede esperar”, por lo que no dejará de apurar a sus compañeros para que los inmuebles públicos y negocios tengan protocolos actualizados para atender cualquier contingencia.

***

Un vehículo con rótulos de la Secretaría de la Función Pública se metió a la calle Victoria, en plena zona peatonal del centro de la ciudad.

No conforme con ello, el descarado conductor detuvo el vehículo para echar una platicada, como se observa en la versión digital de GPS.

El centro de la ciudad es tierra de nadie en cuanto a cultura vial. Las calles, supuestamente destinadas para los peatones, son invadidas por conductores a los que se les hace fácil meter sus vehículos entre la gente.

De manera desafortunada son servidores públicos que laboran en las diversas dependencias ubicadas en el primer cuadro de la ciudad los que abusan de su puesto para circular cómodamente por las pequeñas rúas sin que nadie les haga nada.

Entre estos abusones están los ya muy denunciados gandallas que siguen acaparando espacios para prensa y ni qué decir de la anarquía en la calle 4a con vendedores, peatones y vehículos, todos amontonados, en gravísimo riesgo.

En esta zona, ayer hubo percance cuando un conductor perdió el control y arrasó con varios puestos. Por fortuna no hubo heridos, pero queda claro que, si no hay orden a tiempo, existe el riesgo de que ocurra una tragedia, más en estas fechas en que la gente satura las calles por las compras navideñas.

Ahí en esas aglomeraciones y para evitar abusos de automovilistas, son útiles e indispensables los agentes de vialidad, y no cazando incautos sobre las principales calles y avenidas, como ayer reportaron sobre Tecnológico, pasando la Homero. Inusual el número de agentes, hasta cuatro unidades contaron nuestros amables lectores en un tramo de unos cuantos cientos de metros.

***

Hace unos días compareció el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar en el Congreso del Estado, para explicar la actualización de las tablas de valores del predial para el próximo año, refiriendo que los capitalinos pagan más por el impuesto predial que en la frontera.

El alcalde Marco Bonilla ha señalado en varias ocasiones que en Chihuahua sólo se hará la debida actualización conforme a la inflación, y por niveles, a las tablas de valores. No habrá incremento de golpe al bolsillo de los contribuyentes.

En Chihuahua, sostuvo el alcalde, las administraciones anteriores fueron responsables para ir actualizando año con año dichas tablas, como una medida para cuidar el valor del patrimonio de las viviendas de los capitalinos.