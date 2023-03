-La pelea antes del informe

-Lily y Andrea pelean en informe de Maru

-Alcalde de Namiquipa listo para Morena

-Reaparece el alcalde de Urique...en Urique

Estuvieron a punto de ir a las manitas el presidente estatal del PRI, Alejandro Domínguez, y el actual diputado por el distrito quinto federal, exalcalde de Delicias, Eliseo Compeán, en uno de los accesos al Centro de Convenciones, previo al primer informe de la gobernadora.

Eran pasaditas las diez de la mañana cuando ambos coincidieron descendiendo de sus vehículos, Alex apoyado por uno de sus auxiliares, porque requirió de una cirugía y anda en muletas (no hay refacciones nuevas para esa edad).

Encendió en cólera Eliseo apenas divisó al líder partidista, reclamándole unas declaraciones en torno a deuda pública en Delicias, supuestamente heredadas por su administración, que le calaron en lo más hondo.

Alex sostuvo lo que ha venido diciendo con base en las observaciones que la Auditoría Superior del Estado ha hecho.

Tan enmuinado andaba Eliseo que, ya por entrar al recinto, volvió a calentar las cosas. Quedaron en que una vez que deje las muletas Alex volverán a emplazarse cuando menos para unas manitas calientes. Ninguno de los dos es dejado.

Innecesario el show que estuvo a punto de protagonizar el actual legislador federal, que fue quien inició las hostilidades como queriendo pelear. No era su evento, era el de su jefa Maru.

***

Casi, casi llegaron al grado de sacarse la lengua la senadora panista Lily Téllez y la diputada federal morenista Andrea Chávez, cuando arribaron casi juntas al Centro de Convenciones el pasado sábado como invitadas al informe de la gobernadora Maru Campos.

La legisladora chihuahuense llegó a bordo de la camioneta blindada que transportaba al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, mientras que la presidenciable panista bajó de otra unidad también de lujo. Las comitivas de ambos estaban a unos cuantos metros.

López y Téllez fueron abordados, con minutos de diferencia, por las decenas de reporteros que cubrían los detalles del informe, para captar sus expresiones en torno al gobierno de Maru que acudían a respaldar, así como los pendientes de la agenda nacional.

El secretario de Gobernación, como es obvio, captó más reflectores y mientras batallaba para avanzar, sin ser captadas por los distraídos fotógrafos, la panista y la morenista se hacían gestos burlones con la cara y manos.

La arena legislativa, que salta seguido a Twitter y a los medios nacionales, fue trasladada a la calle interna del Centro de Convenciones, al grado de que Téllez sacó su celular y comenzó a grabar a Andrea Chávez y a la comitiva federal, a la vez que hacía expresiones impublicables. La imagen en versión digital de GPS.

El detallito no le robó mucha atención al informe de Campos Galván, pero tal vez un poco más de tiempo o de imprudencias de ambas mujeres protagonistas de la vida política, hubiera llevado las cosas a otro nivel.

Las dos no entendieron que el objetivo de su visita a la entidad era otra distinta a la de los encendidos y a veces hasta vulgares debates que les fascinan, a una en la Cámara de Diputados y a otra en la Cámara de Senadores.

***

A quien se le vio casi saltando la barda hacia el lado de Morena fue el alcalde ¿tricolor? de Namiquipa, Óscar Barraza.

Hace unos días se semana reunió con Ariel Fernández, el operador del chapulineo para fortalecer a la dirigencia de Brighite Granados.

En un conocido lugar del Periférico de la Juventud se sentaron a planear lo que pudiera ser la candidatura de Barraza para la diputación local del distrito de Guerrero, pero en esta ocasión sería candidato guinda.

Barraza aprovechó el ascenso de Fernández que ahora dice traer alcances con Adán Augusto para ofrecer su capital político y buscar la continuidad.

Se esperan reacciones fuertes del PRI estatal para reprender al alcalde por su cambio de bando. Lo usarán como ejemplo para el resto de los ediles y así meter un freno a la huida de los tricolores.

Tal vez esta haya sido la intención de Fernández al convocar al namiquipense en un lugar tan visible, para así hacer tronar de una vez por todas, cada una de las piezas que lo acompañarán en su nueva aventura.

***

Era común observar en las manifestaciones agentes encubiertos municipales, estatales o federales, inclusive, integrantes de inteligencia militar. Antes con el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional era más evidente. Hace mucho que no veíamos algo como lo que nos hicieron llegar.

Fueron tomadas las imágenes durante la manifestación social en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), efectuada en la plaza del Ángel, en esta ciudad. Pueden observarse dos varones en cuya vestimenta no hay distintivo especial de identificación.

Lo que nos dicen es que permanecían en posición de firmes, observando sin distraerse, inmóviles, y haciéndose señas con la cabeza o manos.

En la imagen aparecen dos personas, pero no sabemos si había más.

Podrían ser escoltas, o bien, enviados de inteligencia de alguna corporación policiaca o militar. El corte de cabello es característico, corto, muy corto.

Eran atléticos los dos varones, de una estatura similar. Uno con guayabera y el otro con una chamarra deportiva, casual. Se distinguían de manera muy evidente del resto de los asistentes, todos acompañados, con familias, etcétera.

Dato curioso sin duda, únicamente para constancia, en eco de aquella concentración ciudadana. Interesante, delante de uno de ellos un fotógrafo captando detalles de la manifestación.

***

Tiene pensado la legisladora por Morena, Rossana Díaz, presentar esta semana una propuesta de modificación, que habría que leer con detalle, porque podría resultar contraproducente.

Busca ella, en el contexto del 8M que viene, es decir, el Día Internacional de la Mujer, posicionar un elemento adicional en el tipo penal de la violación, bajo la premisa de que “el no es no”.

Y eso está muy bien, en términos generales, que sea el consentimiento el que determine si hay o violación.

Sin embargo nos dicen que la propuesta vendría a complicar el delito en los términos en que actualmente consta en el Código Penal del Estado.

Dice el artículo 171 de dicho código, primer párrafo, que comete violación quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo. Ella quiere agregarle y sin el consentimiento de la misma.

Luego entonces, tendría que acreditarse la violencia en cualquiera de sus formas y la ausencia de consentimiento, con lo cual sube el nivel de complejidad para acreditar el tipo.

Nos dicen que tendría que incorporarse dicho elemento de la ausencia del consentimiento, con la disyuntiva “o”, para que haya violación cuando no exista consentimiento aun cuando no haya violencia, siguiendo el tipo penal de violación equiparada existente en el último párrafo de dicho artículo.

Tiene en la misma fracción parlamentaria un experto penalista, el litigante Oscar Castrejón, no estaría nada mal que le pidiera ayuda.

****

Vaya sorpresa la que tuvieron los habitantes de Urique durante el pasado fin de semana, al ver que en el banderazo de la edición 2023 del Ultra Maratón del Caballo Blanco, hizo su aparición el alcalde Daniel Silva Figueroa, el cual aseguran cambió de residencia y solo va de vez en cuando desde que ocurrieron los hechos sangrientos de aquel 20 de junio.

Ataviado en ropa deportiva, calzando tenis Jordan, la camiseta del maratón de este año y con cachucha y lentes para el sol, fue como Silva Figueroa anduvo presente este fin de semana en el municipio donde fue votado para que dirigiera la actual administración, pero no a distancia.

De acuerdo a los habitantes son Álvaro Gutiérrez y Mario Díaz, secretario del ayuntamiento y director de obras públicas, respectivamente, los que hacen las gestiones que el alcalde debería hacer pero que no atiende por no vivir en Urique.

Hay versiones de que cuando va a Urique lo hace en avioneta o en un auto que no es el oficial para que nadie lo vea, siempre fuertemente custodiado; no sabemos si por gente de “El Chueco” o policías municipales. No se sabe

Y si él tiene ausencias muy, pero muy prolongadas, igualito está el síndico quien al igual que el edil se dejó ver muy “sport” en la inauguración del deslucido ultra maratón.

Fueron si acaso mil los corredores que participaron en esta edición, carrera en la cual los atletas de alto rendimiento miden su poder físico, al correr 80 kilómetros en distintas zonas de aquella majestuosidad serrana. Ahora se llevaron los primeros lugares corredores del Estado de México

Muy poco apoyo del ayuntamiento para hospedaje a los rarámuri que terminaron durmiendo en las canchas con pura cobija.

En ediciones anteriores, a los corredores que no podían pagar hospedaje, les proporcionaba el ayuntamiento un espacio techado en albergues o en casas de algunos habitantes, situación que este año no ocurrió.

Pero de esto, por supuesto, el alcalde del MC, arropado por el PRI, apenas ha de estar enterado.