-La Yukón de La Junta que iba y venía

-Algo de justicia para los agentes del MP

-Generales y Maru, muy institucionales

-Van sobre los aprendices de hackers

Ni un momento ha dejado de estar caliente la zona cercana al pequeño poblado de La Junta, cruce obligado con rumbo a la cabecera Municipal de Guerrero, así como a la estrecha carretera que va a San Juanito, Bocoyna, Creel, Barrancas...

Es puerta de acceso hacia la zona serrana, una vez pasando Cuauhtémoc, por ese lado del escarpado territorio chihuahuense, hasta donde han bajado los grupos criminales para continuar su disputa por el territorio.

Fueron abandonados ahora tres cuerpos en una Yukón muy cerca del poblado. Clásico, el vehículo con reporte de robo, que nadie detectó en el tránsito por la carretera y los mismos habitantes.

La autoridad municipal está desaparecida en la zona, igual que la Guardia Nacional que debería tener una mayor presencia.

Son comunes los retenes incluso desde la salida a Chihuahua, hasta aquellas alturas de la carretera Cuauhtémoc-La Junta, pero son vigilancias que ningún resultado arrojan, más que algunos conductores con aliento alcohólico sobre quienes dejan caer el peso de su autoridad.

Esa Yukón con seguridad iba y venía a placer sin molestia alguna, hasta que fue abandonada con su carga lúgubre.

***

Diferente al estilo del pasado, ahora los elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía del Estado recibieron condecoraciones y ascensos sin tanto ruido ni polémica, debido a que el procedimiento fue con mayor transparencia y sin oscuros intereses de por medio.

En el marco del Día Nacional del Ministerio Público, que es el 22 de octubre, pero fue celebrado el pasado lunes, la gobernadora Maru Campos y el Fiscal General del Estado, Roberto Fierro, encabezaron la ceremonia oficial para festejar la labor del personal a cargo de la procuración de justicia.

Fueron más de 150 los elementos que recibieron ascensos y reconocimientos valorados no sólo moralmente sino en cash, muy importante a la hora de demostrar el cariño laboral. Otros, más de 700, recibieron sus títulos profesionales en materia de procuración de justicia y política criminal o el grado de maestría en otras especialidades relacionadas.

En otras ocasiones, la selección de quienes ascendían en la escalera ministerial estaba plagada de señalamientos, pero esta vez no hubo inconformidades o fueron mínimas, producto de procesos que llevaron su tiempo de evaluación y decisión más convincentes.

Más importante que el acto protocolario fue el anuncio de la gobernadora para dotar a los agentes de la Fiscalía General del Estado de mejores prestaciones que, pese al riesgo que enfrentan, por décadas se les han regateado.

Campos Galván dio a conocer un amplio programa de incentivos para la adquisición de viviendas o de autoconstrucción, seguros médicos y becas educativas, a fin de hacerles justicia a los encargados de procurarla, que por años han laborado en condiciones de mucha desventaja y con recursos por demás limitados.

El anuncio fue bien recibido por la gente a cargo de Fierro Duarte, quien, a su vez, presentó el panorama que enfrentan todos los días los elementos ministeriales, no exento de fallas, pero con avances significativos en los indicadores de desempeño que colocan a la FGE en buenos lugares a nivel nacional.

***

En los planes de la dirigencia estatal del PRI, encabezada por Alejandro Domínguez, está mantener a nivel estatal la alianza con el PAN y con los escombros del PRD. Es una necesidad vital porque en los procesos venideros sería un suicidio una participación electoral solitaria.

Pese a lo que ocurre a nivel nacional, con un dirigente tricolor como Alejandro “Alito” Moreno, rechazado por el bloque opositor por su entrega forzada a la 4T, los priistas locales a los que Domínguez presta mucha atención tienen muy buenas expectativas de la eventual coalición electoral para las batallas que vienen.

Es tanto el optimismo que ya hasta tienen proyecciones para poner candidatos a senadores y diputados en el proceso de fin de sexenio de 2024; así como aspirantes a presidentes municipales, legisladores locales y síndicos en la elección del mismo año.

No lo dicen en broma en los comederos políticos de la entidad, lo dicen en serio. El PRI tiene especial interés en las candidaturas de la capital, las de Juárez y las del todavía enorme corredor del voto verde, esas grandes extensiones, principalmente serranas, de poca población.

Los comentarios tricolores no han sido ajenos para los panistas que ya hasta medio se cansan de ver tantas posiciones en los gobiernos azules a favor de los priistas.

Es un exceso eso de imaginar un candidato del PRI que pueda, por ejemplo, rebasar al exceso aspirantes del PAN en la capital, como el mismo alcalde Marco Bonilla, con derecho a la reelección; la secretaria de Economía, María Angélica Granados, que ya fue alcaldesa suplente; el diputado Mario Vázquez y la nueva secretaria de la UACH, Georgina Bujanda, bien anotadita para la alcaldía pero en una nada también para la senaduría.

Hay mucho tiempo para que los tricolores terminen de ubicarse y entender que ellos necesitan más a los panistas que el PAN a los priistas. Cuando lo entiendan seguramente se darán cuenta que ni en sueños podrían amarrar las mejores candidaturas.

***

El hackeo en la red del Gobierno Municipal quedó solo en el intento; una fechoría de los ciberdelincuentes que al parecer no tienen mayor ocupación que usurpar por whatsapp a cuanto funcionario pueden…

Al parecer su objetivo era sólo hacer la “travesura” pues el virus sólo encriptó algunos archivos de áreas operativas en alrededor de 100 equipos de cómputo, ninguna información que ponga en riesgo la seguridad, cuestiones financieras ni el sistema de recaudación del Municipio.

Fue sólo la malobra pues, causándole más molestias a los ciudadanos que debían realizar algún trámite o pago, ya sea en línea o presencial.

En las dependencias municipales le pusieron remedio, pues siguieron atendiendo de manera regular, aunque sin las herramientas digitales que tanto se han vuelto indispensables en la vida cotidiana, y que en este caso hacen más eficiente y rápida la atención a los usuarios.

Sin embargo, para la autoridad municipal este hecho no quedará sólo para la anécdota, está siendo integrando un expediente a fin de acudir ante la autoridad competente y dar con el o los responsables.

Pareciera que no, pero hubo afectaciones por mínimas que sean y quien o quienes las provocaron deben ser sujetos de la sanción respectiva.

***

En la mira de la sindicatura se encuentran 100 empresas desarrolladoras de Chihuahua por incumplir con lineamientos básicos indispensables en sus proyectos de edificación de fraccionamientos en distintos puntos de la ciudad.

Se sabe que son más de 400 los complejos habitacionales que se encuentran pendientes de hacer entrega a la autoridad municipal, los cuales muestran diversos tipos de irregularidades en el cumplimiento a cabalidad de la instalación de servicios básicos.

La sindicatura trabaja en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano, para revisar archivos de hasta 22 años de antigüedad, con el fin de armar adecuadamente el rompecabezas inmobiliario.

Se pretende que al cierre de esta administración estén en orden todos los fraccionamientos, y no andar arrastrando desarrolladoras que no han cumplido con sus garantías o no han entregado.

Un tema que se va a revisar son las famosas recepciones anticipadas, donde al parecer hay varios puntos que no se sabe cómo pasaron por buenas en las áreas correspondientes, donde debieron haber existido algunos necesarios atorones.

***

Martín Solís, exdirector de Fomento Agropecuario, participó en la reunión que sostuvieron ayer líderes productores y diputados locales en el Congreso del Estado.

La cita fue pretexto para que los miembros del sector agropecuario hicieran entrega a los legisladores de un pliego petitorio en el que exigen mayor presupuesto para el campo, incluyendo sanidad, infraestructura, precios de garantía, entre otros.

A más de uno incomodó la participación de Martín Solís, líder barzonista que ocupó un puesto público durante la pasada administración y fue defensor absoluto de los intereses del entonces mandatario Javier Corral, más que del sector al que supuestamente debía atender.

Solís, con su estela de traiciones a los productores, y ahora cobijado por el delegado del Bienestar, Juan Carlos Loera, se paró en la torre legislativa para defender a capa y espada a la 4T, promocionando los miles de millones de pesos que el gobierno federal ha entregado a los que menos tienen.

Los asistentes refirieron que el líder del Barzón acudió a “cantarle un tiro” a los productores agremiados al Consejo Estatal Agropecuario por formar parte de la estirpe fifí y se colocó como protector de los pobres.

Durante los cinco años del corralato, se dedicó el “líder campesino” a cuidar sus intereses en lugar de observar una auténtica protección al campo; al contrario, encabezó actos violentos en contra de la comunidad mormona, bajo el pretexto de los pozos clandestinos, cometiendo delitos como daño en propiedad ajena, calculados en millones que aún siguen impunes.