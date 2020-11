-Las “clandes” con amparo de policías

-No cuadra suspensión de conferencias Covid

-Nadie supo la verdad sobre la vacuna

-Paga IEE platos rotos por el Congreso

Ni la Policía Municipal ni la Estatal, menos las áreas de Gobernación, han mostrado voluntad para atacar el clandestinaje en la venta de bebidas embriagantes, que se disparó como consecuencia lógica de una ley seca cada vez menos creíble.

Era previsible: desde los tiempos de Al Capone está demostrado que la prohibición del alcohol sólo favorece los negocios al margen de la ley, así que lo mismo ocurrió ahora.

Antes era el moralismo extremo el pretexto de las restricciones, ahora lo es una pandemia que los ingratos y mezquinos chihuahuenses -como los calificó desde Cancún Javier Corral- no entienden.

El caso es que el descontrol que ocasionaron las restricciones alcanzó al sector organizado de la venta de bebidas embriagantes. Bien pudo regularse de otra forma en vez de cerrarse y hacerlo colapsar... sólo para favorecer a los clandestinos. Tal vez no fue algo involuntario o incidental.

Además de la venta ilegal tradicional, en puntos por demás conocidos a los que los policías sólo se acercan por la cuota, ahora prendió de forma impresionante la que se realiza mediante redes sociales.

Los anuncios sobran en Facebook con números de contacto telefónico, WhatsApp y mensaje directo. Algunas muestras pueden verse en la edición digital de GPS, con la omisión de algunos datos para no promover esa ilícita actividad.

Los “patrullajes” por la red de redes que realizan expertos de la Fiscalía del Estado permiten suponer que el clandestinaje tuvo un crecimiento exponencial entre el decreto que regresó a la entidad al rojo y los dos fines de semana que se ordenó la paralización total de actividades.

Ni los pitazos de la Fiscalía han atendido los insignes policías estatales, que se hacen de la vista gorda en las células Covid que le pegan duro y bonito a los negocios formales, no así a los ilegales. Alguna protección debe tener ese montón de vendedores que no parecen espontáneos sino bien organizados.

*

Hay algo que no cuadra en la suspensión de las conferencias de prensa Covid, sábado y domingo, cuando la población más necesitaba información. Es a todas luces irresponsable, darle con la puerta en las narices a los chihuahuenses.

El contexto es para reír o llorar. Sociedad entera, empresarios de todos los giros, amas de casa, obreros, todos, estuvieron en la incertidumbre toda la semana esperando las medidas del rojo modificado en el semáforo Covid.

Hace ocho días exactamente, el pasado domingo, se anunciaron por el gobernador las modificaciones, que fueron reiteradas una y otra vez lunes, martes, miércoles, pero sin oficializarse ni especificarse. El pretexto fue un ninguneado Consejo Estatal de Salud, que bien a bien ni siquiera se conoce su integración. Cero minutas, ni actas firmadas, al menos los acuerdos en una servilleta o algo. Nada existe al respecto.

El jueves se envió un comunicado de prensa patético, el viernes se publicó la eliminación de los súper cierres de fin de semana y las noches de lunes a miércoles en el Periódico Oficial. Zozobra total.

El sábado se dijo que no habría conferencia Covid por el mensaje de Javier Corral -transmisión de pésima calidad con cuadro multicolor a sus espaldas, en aquel paradisíaco lugar-, y ayer domingo, de plano sin explicación se suspendió.

Todo mundo quedó con cara de what!!!?? El chat de Comunicación Social con la prensa estalló y la intolerancia brotó naturalita por parte de Manuel “Igor” del Castillo, el vocero estatal que ya no informa nada, nomás sirve para regañar a quienes fueron hace décadas sus compañeros periodistas.

Como si hiciera falta una grosería más, en una semana para el olvido, la molestia social encendida, esa sí, al rojo más intenso.

*

Ya estaba todo listo para que el día de hoy se empezara a aplicar la vacuna antiCovid a personal médico y de enfermería en varios hospitales públicos, pero algo paso de último momento.

Es un secreto a voces que los altos mandos no tenían ni la más mínima idea de lo que se estaba fraguando, pero no la tenían, no por falta de información, sino por la ineficiencia que permea en todos los niveles.

El secretario de Salud se encuentra en el límite de la capacidad, si es que tuvo alguna vez un poco, para dirigir un monstruo administrativo como es este sector.

Eduardo Fernández Herrera presume su licenciatura en economía, de la cual no tiene ni cédula profesional, pero de administración no sabe ni la o por lo redondo.

La dirección del personal debería ser al menos su fuerte, pero ha fracasado rotundamente. El clima laboral es insoportable.

La información de la vacuna les llegó en tiempo y forma, pero o no le entendieron o no supieron qué hacer.

Nos dicen que forma parte de un programa piloto voluntario aplicado al personal de salud, pero que no había nada oculto. Se informó en todo momento, pero pese a ello vino de pronto la orden terminante, boletín de por medio, de impedir la vacuna.

Circuló que se trata de una vacuna elaborada por un laboratorio de reconocido prestigio, Pfizer, se comentó en los pasillos no sólo del Hospital Central, sino de varios del sector salud.

Ya estaba la lista del personal a vacunar, que se quedó esperando. Mientras tanto, el número de trabajadores de la salud que resultan contagiados aumenta.

*

Le toca al IEE pagar los platos rotos de los excesos cometidos por el Poder Legislativo en el apartado correspondiente a candidatos independientes.

Fue la legislatura vigente en 2015 la de la pifia que tuvo que ser enmendada por el Tribunal Estatal Electoral, con motivo del juicio JDC-26/2020 promovido por un ciudadano común.

Pero la determinación tuvo efectos interesantes. Ya no habrá prohibición para que cualquier persona, militante los últimos tres años en un partido político, se postule como independiente.

La resolución tendrá impacto para quienes militan en un partido y no encuentren eco a sus pretensiones políticas. Podrán ir a una candidatura independiente sin el problema de la militancia o filiación partidista. Las convocatorias ya emitidas tuvieron que ser modificadas y autorizadas de nuevo.

La norma era a todas luces violatoria del derecho de todos los ciudadanos, militantes de un partido, a buscar una postulación.

*

Nos dicen que en las imágenes publicadas de la reunión entre Javier Corral y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el dato de las manos en los bolsillos del funcionario federal son un importante mensaje que no puede pasar desapercibido.

Corral fue a México a entrevistarse con Herrera para presentarle la situación económica patética que enfrenta el Estado. En términos lisos y llanos fue a pedirle dinero, o bien su intervención con la banca para conseguir urgentemente un nuevo préstamo a corto plazo.

Es sabido que las decisiones no las toma Herrera, requiere de la aprobación presidencial, más en el caso de Corral, que se ha significado por haberse convertido de semanas acá en opositor constante y permanente del Presidente.

Es ahí donde toman relevancia las manos en el bolsillo, que significan en términos del lenguaje corporal una falta de voluntad, desconfianza y reticencia. Google, en una búsqueda rápida y como primer resultado, aconseja: “Si una persona mantiene sus manos en los bolsillos mientras habla contigo, significa que tendrás que ganar por su interés, así como su confianza”.

Herrera con Corral, jamás sacó las manos de los bolsillos.

*

Los grupos Provida han perdido a uno de sus líderes en la lucha por los valores tradicionales de la familia, en la persona del pastor evangélico Heriberto González Mireles.

No era cualquier pastor, era presidente del Consejo Interreligioso del Estado de Chihuahua, de trato amable y cordial, abierto, construyó alianzas con grupos católicos. Perdió la batalla ante el Covid la semana pasada, según circulo en redes sociales de familiares y amigos. Descanse en paz.