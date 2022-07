-Las constancias son del SAT y de nadie más

-Va a Morena en su carrito del Bienestar

-Andaba “Cuco” muy fifí en la pamplonada

-Goza Corral de la impunidad

Es muy difícil comprar el deslinde que el SAT hace de la exigencia de sacar la constancia de situación fiscal.

Desde el año pasado el Sistema de Administración Tributaria empezó a publicitar facilidades y procedimientos para obtenerla. Los contribuyentes ni sabían qué era eso; la confundían con la constancia de cumplimiento fiscal.

En You Tube hay múltiples videos en los cuales se explica cómo obtener la constancia, ya sea de manera presencial en oficinas o por internet, por medio de un proceso en el que hay que grabar un video y decir una frase. Complicadísimo hacerlo.

En estos momentos incluso en la página oficial del SAT, lo primero que se ve es un anuncio grandote en el cual se habla precisamente de la forma en que se puede obtener esa constancia.

“Obtén aquí tu constancia de situación fiscal”, con una manita hacia el micrositio donde están los requisitos.

Es el SAT el principal promotor.

Las empresas cayeron en pánico y con ellas necesariamente sus trabajadores, ya que la presentación de dicha constancia era obligatoria para poderles seguir pagando, teniendo como fecha última junio y ahora, con la prórroga, hasta el último día de diciembre.

Es la constancia un proceso solicitado –imposible negarlo- por el SAT, indispensable para la nueva facturación digital, ya que se exigirá que coincida el domicilio con código postal incluido, con el timbrado de nómina, como requisito indispensable para la deducibilidad.

El caos que se generó fue mayúsculo, a grado tal que llegó a abordarse en dos o tres mañaneras, porque las filas en las oficinas del SAT eran impresionantes y la molestia mucho mayor.

Por eso, el deslinde de Raquel Buenrostro, directora del SAT, en el sentido de que no son ellos, sino las empresas quienes pidieron la presentación de la constancia, hasta parece burla, frente a miles de fuentes de empleo y millones de trabajadores que tienen que cumplir, a fuerzas, con el requisito.

¿Si no es el SAT, y si no es indispensable, porqué se sigue exigiendo…y promoviendo?, es la gran pregunta que no se ha respondido.

***

Las imágenes en GPS son de la Pamplonada, la gran fiesta que en España congrega a decenas de miles de personas.

El personaje que aparece en ellas es Héctor “Cuco” Ochoa Moreno, quien apenas en mayo dejó la nómina del Congreso de la Unión, donde se desempeñó durante tres años como defensor de audiencias del Canal del Congreso.

Por las fotografías que él mismo pública en su página de Facebook, estuvo no sólo en las fiestas de San Fermín, en los apretujones clásicos y tumultuarios, en Navarra.

También estuvo en San Sebastián, País Vasco y en Francia. Su primera publicación ocurrió hace cinco días y la última dos. No sabemos si todavía allá anda, pero sería pecado ir sólo una semana, cuando se supone está desempleado.

Tenía con qué. Seguramente hubo un buen finiquito en el puesto que tuvo en el Congreso de la Unión como para darse la escapada indudablemente fifí.

Aquí en Chihuahua todavía hay quien tiene en la memoria el escándalo por su paso en la Coordinación de Comunicación Social con Javier Garfio y algunas facturillas pagadas a una revista suya por su propia oficina.

***

Con descaro y la desfachatez característica, el exwuebornador Corral, sigue en sus afanes para construir algo, lo que sea, buscando blindarse por las denuncias que ya han sido interpuestas en su contra y las que vienen.

Se reunió con Bernardo Bátiz, un intelectual expanista de los viejos, que renunció al partido y hoy goza de posición privilegiada en el Consejo de la Judicatura Federal.

Fue Bátiz de los fundadores del Foro Democrático y Doctrinario, con el cual chocó con los dirigentes y principios panistas, y a la postre, significó la ruptura, una de las más importantes y dolorosas para el PAN.

Hoy es cercanísimo a López Obrador, y como al presidente, Corral le invitó unos panes de dulce con café, pero no en su casa caliente de Juárez, sino en la que se inunda, la del Campanario.

Ahí sobre la mesa, el café y el pan, aparece el libro “La Viuda Negra”, que Corral trae de caballito de batalla.

Indudable que se haya tocado el tema de César Duarte, con la Operación Zafiro, y la hebra que llega hasta Peña Nieto y Luis Videgaray.

Cuestionable la parte ética de estar tocando esos temas con un alto funcionario de la Judicatura federal, que no es juzgador, pero es autoridad administrativa y sancionatoria para jueces y magistrados, que podrían conocer del tema.

Impune Corral, sigue moviéndose en busca de un halo protector, protagónico como él solo, y ofreciendo sus servicios a la 4T.

***

Fue enviado el comunicado de prensa FGE/FDZNE/O-1167, fechado en Janos, en el cual se logró la captura de dos sujetos que transportaban dos; sí, dos, plantas de mariguana.

“Derivado de las acciones implementadas para la investigación, persecución y disuasión de los delitos, elementos de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, adscritos a la Agencia Estatal de Investigación, capturaron en el municipio de Janos, a dos personas que transportaban varias plantas de mariguana a bordo de un vehículo”.

Los sujetos, Adán Martín S. R. e Isabel C. T., conducían de manera sospechosa, y a alta velocidad, cuando fueron abordados por los elementos estatales adscritos a Janos.

Mandaron la foto de los detenidos y de la droga incautada. Ahí sobre la parte trasera, se ven dos matas, en macetas, dos miserables matitas, que –ya lo estamos viendo- resultarán para consumo propio.

De ese tamaño el resultado de las acciones implementadas para la investigación, persecución y disuasión de los delitos, por parte de Arturo Zuany y sus muchachos. Ni la burla perdonan para este caso.

***

La delegada regional del Bienestar en Ojinaga, Melissa Franco, viajó en días pasados a la ciudad de Delicias a una reunión partidista, de las muchas que ha convocado últimamente el partido guinda con miras a la renovación de sus cuadros.

Esto no tendría nada de malo, sobre todo porque lo hizo fuera del horario de trabajo, supuestamente; pero resulta que acudió a la oficina de Morena en el vehículo oficial de la Secretaría de Bienestar, ese que debe estar restringido al trabajo del Gobierno federal.

En versión digital de GPS puede verse la foto del Chevrolet Aveo de reciente modelo, color blanco, con el logotipo oficial, estacionado en las nuevas oficinas de Morena Delicias, ubicadas en la calle Primera y avenida Quinta Sur.

Al parecer, dichas reuniones se han estado realizando en todo el estado para avanzar en el proceso de renovación de la dirigencia estatal y de los 90 integrantes (diez por cada distrito) del Consejo Estatal.

Pero que acuda una delegada regional con todo y vehículo oficial, da a entender que pretende utilizar los recursos del Gobierno federal, lo cual es, a todas luces, ilegal, tramposo y con tintes del priismo más viejo del que evidentemente adolece la 4T.

Y eso que les encanta repetir a los morenos la cantaleta de que “nosotros no somos iguales...”.

Es una descarada utilización de recursos públicos en actividades partidistas, pero seguramente nada va a pasar, dado que la delegada en Ojinaga tiene la bendición del superdelegado federal, Juan Carlos Loera, quien busca colocar a costa de cualquier cosa a Ulises García como presidente de Morena.