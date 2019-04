-Las miraditas del senador a su presidenta

-La caballada flaca de Reyes Baeza

-Mecanismo gasolinero con muchos agujeros

-En apuros operadores del “Chihuahua iluminado”



Fue durante la visita de Marko Cortés en que ocurrieron esas miraditas. Por supuesto que la vista es muy natural, pero tratándose de un flamante senador, expresidente nacional del PAN y exsecretario del gabinete estatal en Chihuahua, hay quienes no lo ven así.

La reunión fue en Juárez. Hasta allá se desplazó el senador Madero para estar presente en primera fila, a un lado de Fernando Álvarez Monge, el exdirigente estatal, Rocío Reza y Marko, el líder nacional, quien se supone anda tratando de recuperar lo poco que hay de partido.

Claro. Fernando y Marko -muy comportados ellos- impasibles, evitaron la mirada, pero Gustavo cayó redondito. Ese traje sastre era muy elegante como para ignorarlo. Fueron las benditas redes sociales que lo balconearon.

Alguien tomó la foto, y alguien más vio el detallito, y por supuesto, lo compartió.

Fue una cibernauta que le mando saludos al senador por su cuenta de face. La imagen en nuestra edición digital no deja lugar a dudas del asuntito.

Se le fueron los ojos al integrante de la Cámara Alta, presidente de la Comisión de Economía sobre la humanidad de la dirigente estatal del partido blanquiazul.

Y es que tal vez no se le puede culpar por ello.

Probablemente hubo razón en la ojeada, algunos cibernautas así lo consideran, con piropos subidos de tono.

Nosotros solo publicamos el hecho, que le da vuelo en el ciber espacio.

***

Una caballada muy flaca en una mesa de alto nivel en uno de los desayunadores de mayor postín de la ciudad.

José Reyes Baeza se reunió con su equipo. Ve en ellos posibilidades hacia el futuro, los ve con ojos de amor.

Son muchas las posiciones que vienen en las próximas elecciones. Y ellos ya se ven en alguna de ellas.

Estuvieron Mónica Meléndez, Guillermo Márquez, Sergio Granados, Héctor Valles, Minerva Castillo, Víctor Silva, Fermín Ordoñez y Alejandro Cano, entre otros.

Como que faltaron algunos...o muchos.

Cano ya se quedó con las ganas en una ocasión, el resto no crecerá. Mónica es una de las más jóvenes, pero es cartucho quemado; le tocó la de malas ante la avalancha Morena.

Desde la Secretaría Electoral del PRI, Reyes Baeza hace esfuerzos por evitar el desgrane del equipo con el que trabajo desde el ayuntamiento y en últimas fechas en el ISSSTE.

Pero necesita algo más que un desayuno entre amigos, entre poquísimos amigos.

Más aún cuando los tiempos están encima. El PRI tendrá candidato a gobernador de inmediato una vez que inicie el proceso electoral, el año que entra más o menos en octubre.

Enfrente está la elección del dirigente nacional del PRI, donde José Narro despunta, con una visión no partidista.

***

Imposible no retomar el asunto del precio de las gasolinas, en un pleito entre presidencia y las gasolineras, más cuando Chihuahua aparece en la lista.

Ahí, perdidas en la inmensidad del estado grande, están dos pequeñas estaciones de servicio, una en Manuel Benavidez y la otra en Guadalupe y Calvo.

La primera se encuentra entre aquellas que tienen el precio más bajo de gasolina premium, la roja, a 17 pesos; sobre la carretera Ojinaga a Benavidez.

La otra, allá en Guadalupe y Calvo, en el ejido La Trinidad, en esos bellos paisajes sierreños, donde se vende la gasolina regular a 22 pesos.

Ambas tienen su lógica, sobre la cual ayer de nuevo tuvo el Presidente de la República, tuvo que aceptar que es un mecanismo de medición de precios que debe ajustarse, porque tiene demasiados agujeros.

Manuel Benavides muy cerca de la frontera con Estados Unidos; Guadalupe y Calvo, como sabemos, en lo recóndito y agreste de nuestro territorio.

Se apresuró presidencia con los datos, ante una Secretaria de Energía que batalló para leer. Sudó la gota gorda, equivocó precios y por supuesto localidades.

Rocío Nahle, la flamante integrante del gabinete federal no contribuye a fortalecer su imagen ni la de la administración, vilipendiada por los fifís.

Es más útil para los ciudadanos que se cumpla con el requisito de tener en un lugar visible el precio del combustible, porque las gasolineras han incumplido flagrantemente con su obligación. Tienen unos cuantos letreritos sobre lona o pizarrón, que apenas los peatones los observan.

También podrían mejorar la aplicación para localizar las gasolineras con sus precios, porque en ocasiones están desactualizados y no sirven de gran ayuda.

***

Por cierto, y como consecuencia de la pregunta de un periodista norteño, ahora resulta que no habrá aportación de municipios y estados para pagar la presencia de la Guardia Nacional.

Así como lo escucha, Andrés Manuel se comprometió a ello, pese a que las iniciativas de ley secundarias entregadas por el Secretario de Seguridad ciudadana, Alfonso Durazo, así lo señalan.

El pago de cuotas está disfrazado bajo convenios de coordinación, que pusieron los pelos de punta en administraciones estatales y municipales.

O no lo sabe, o fingió demencia, o simplemente se echó para atrás.

No habrá pago de hoteles y comilonas, como se hacía con la Policía Federal, sino que habrá que construir instalaciones y aportar al sustento de los 600 elementos de la Guardia Nacional que llegarían a Chihuahua.

Hay una cuota por elemento enviado, pero ahora menos se entiende cómo habrá de funcionar, si el presidente empeña su palabra de que no habrá aportaciones.

***

El nivel de los operadores del proyecto para modernizar el alumbrado público, mediante una concesión al sector privado por 15 años, puso algo de riesgo a éste que es el más ambicioso plan de la administración de la alcaldesa Maru Campos.

Aunque ya está conseguido el visto bueno al interior del ayuntamiento, la gente enviada a socializar el proyecto dentro y fuera de las dependencias y oficinas de los regidores, no acabó de convencer porque dicen que no llevaban bien los números ni las explicaciones completas.

Ese ruido al exterior contaminó a algunos regidores albiazules y de oposición, que comenzaron a echarse para atrás en el tema que ya se había planchado.

También ese ruido se extendió al Congreso del Estado, donde algunos panistas alguna vez relacionados con el municipio y los que están totalmente aliados al Palacio de Gobierno, ya andan amenazando que del Legislativo no pasa el alumbrado.

Por eso es que andan en apuros los operadores del proyecto, que tenían la misión de convencer sobre la necesidad de ponerlo en marcha.

Los yerros de esos subalternos están siendo superados pero debe ser con mayor rapidez para que el alumbrado no haga corto y saque chispas.