-Le hicieron de agua un Mercedes y una Lobo

-Reporte de robo balín

-Sin jalón de orejas a Deyanira

-Dos meses ahorcada la vialidad Sacramento

Desde el 23 de febrero, Liliana Domínguez Flores, quien de acuerdo a su perfil de Facebook radica en Los Mochis y fue una de las participantes de la rifa de un combo de autos de súper lujo, nada menos que un Mercedes Benz CLA 2021 y una Ford Lobo limited 2022, advertía de fraude. Le hicieron de agua el jugoso e increíble premio.

Compartimos en la versión digital de GPS las pruebas que aporta la supuesta afectada, acusando a los organizadores, denominados “rifas económicas Chihuahua” de que, a pesar de que ella tenía el boleto ganador, los premios los entregaron en esta ciudad de Chihuahua a otro participante.

El boleto en cuestión es el 50297, de acuerdo al sorteo de la Lotería Nacional con que lo llevaron a cabo, mismo que la denunciante comprobó mediante capturas de pantalla que ella es la adquiriente del numerito, pero horas más tarde, en una transmisión en vivo, los premios fueron entregados a Ángel Colunga Hernández.

Algunos de los comentarios no sólo de Liliana, sino de otros posibles afectados, son que cuando hacen reclamaciones al número de celular por el cual compraron los boletos, de manera inmediata fueron bloqueados y ya la comunicación es imposible.

Pese a esta denuncia, siguen a todo lo que dan las rifas de estos automóviles de lujo, los cuales tampoco aclaran los organizadores que son bienes mostrencos, es decir, son vehículos que ya tenían bastante tiempo retenidos en patios de corralones o grúas particulares y que no fueron reclamados.

Con esta simple denuncia en redes sociales tendría que abrir una carpeta de investigación la autoridad competente, o al menos la policía cibernética intervenir, porque es auténtico robo a despoblado lo que están haciendo.

***

Al trágico acontecimiento familiar donde murieron tres personas por la imprudencia de conducir en segundo grado de ebriedad y atravesarse a un pesado camión, el pasado domingo, en la entrada sur de la ciudad, debe sumarse el hecho de que la troquita donde viajaban hasta con reporte de robo resultó.

Tenemos la captura de imagen del Registro Público de Vehículos, que es un sistema manejado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel federal, donde aparece la placa EE-28-285.

La leyenda es clarísima, no puede prestarse a confusión ni dudas, “el vehículo con placa EE28285 cuenta con reporte de robo. Favor de acudir a la Procuraduría General de Justicia de su entidad. Consulta realizada el 10 de Abril, 2023 a las 12:49 PM (Zona Centro, -05:00)”.

Pero al acudir precisamente a la Fiscalía nos enteramos que aunque ahí diga que tiene reporte de robo, no es cierto, porque se trata de un error de sistema.

La ranger viejita 1999 con número de serie 1FTZR15V0XPB74515, de color negro, que vimos en la foto casi destrozada por el fuerte encontronazo con un camión Rápidos Delicias, estuvo involucrada con otro incidente vial añejo, pero nada que ver con robo.

Sólo que el sistema no permite subir otro dato que no sea el robo, por lo que el vehículo quedó así capturado en el Repuve, con información totalmente falsa, pero no atribuible a la FGE, sino al propio sistema arcaico, sin actualizarse, que utiliza la dependencia federal.

Por lo pronto, hasta que se averigüe si son peras o manzanas, el conductor, que ya carga con cuatro muertes imprudenciales, al parecer familiares o gente muy cercana, con delito agravado por el segundo grado de ebriedad, durante algunas horas indiciariamente y mientras se consultaba a fondo el reporte, debió enfrentar la sospecha del robo que el domingo, día del accidente, prevaleció.

***

Desde el punto de vista de la Presidencia Municipal, sólo un elemento de la policía preventiva ha sido dado de baja por conductas ilícitas aunque en la Fiscalía de la zona centro tenga registro de 10 procedimientos iniciados.

Fue el propio gobierno municipal quien puso a disposición a ese elemento al encontrar las pruebas suficientes para presentar cargos en su contra y retirarle la placa.

El alcalde, Marco Bonilla, ha sido enfático en no tolerar ningún hecho o actitud inadecuada entre las filas de la DSPM. Por ello se han mantenido al día con la aplicación de exámenes de confianza, así como de antidoping aleatorios.

Además se han dedicado en los últimos meses en realizar tamizajes psicológicos para prevenir situaciones que pongan en riesgo a los mismos elementos, a sus familias o a la comunidad.

Son precisamente los policías municipales quienes principalmente tienen el primer contacto con las personas, de ahí la importancia de estas acciones permanentes para garantizar una corporación confiable por parte de la administración municipal.

***

Está por cumplir dos meses el cierre parcial del cuerpo oeste de la vialidad Sacramento, entre la calle Yucatán y la avenida del río Chuvíscar, lo que ocasiona congestionamientos durante todo el día en ese sector, no nada más en las horas pico.

De la nada, reportan los vecinos afectados, apareció un boquete considerable sobre la vialidad a mediados de febrero; primero fue rodeado unos cuantos días por agentes de la Policía Vial, pero luego creció y obligó a ahorcar casi totalmente el tránsito apenas pasando el semáforo de ese cruce, en el sentido norte-sur.

Al ser suspendido el tránsito por los carriles del cuerpo oeste, los ingeniosos trabajadores que fueron a reparar el boquetazo abrieron paso por el cuerpo este, es decir que le quitaron circulación a los automovilistas que transitan de sur a norte por la congestionada avenida, llena de vehículos pesados y particulares.

Por el simple hoyanco que demandaba reparación inmediata, en unas cuantas semanas la obra se extendió a un tramo mucho más grande por la Sacramento, lo que motiva congestionamientos vehiculares eternos casi a toda hora, así como las consecuentes molestias de las miles de personas que transitan por el lugar.

El cuestionamiento de los afectados es en dos sentidos: dicha avenida que tiene menos de 20 años lleva tantos parches y reparaciones que otras de mucha mayor antigüedad; además, nadie sabe qué dependencia está a cargo del trabajo, si es municipal o estatal, y para colmo tampoco sabe nadie qué están haciendo en el lugar y cuánto tiempo más demorará.

El problema mayor de esos boquetes repentinos es que pueden causar un daño mayor si algún vehículo llega a transitar en el momento equivocado, pero no hay autoridad que garantice la seguridad de la vía, si ni siquiera hay autoridad para informar qué ocurre en ese lugar ahorcado durante casi dos meses.

***

Tiene la diputada petista Deyanira Ozaeta, una gran cantidad de faltas “justificadas” que acumula desde que inició la legislatura hasta la fecha.

Tiene nada menos que 20 faltas a sesiones ordinarias, de las 102 a las que debió acudir, es decir, trae algo así como un promedio de inasistencia a dos de cada 10 sesiones.

En las sesiones extraordinarias es menor su ausencia, pero ha faltado a una de las seis que han sido convocadas.

Si a las ausencias agregamos la productividad en iniciativas, también nos encontramos con un pobre desempeño.

Hay 60 iniciativas señaladas como de su propia creación, pero, sola, lo que se dice sola, únicamente arriba de diez, y acompañada con un legislador o legisladora, en unas 19. En las demás va con muchos más legisladores.

Pero además, de las iniciativas, la mayoría están durmiendo el sueño de los justos en comisiones. Son contadas con los dedos de las dos manos las que han progresado y llegado a nivel de decreto autorizado por la legislatura.