-Le sangran las manos al pluri pero no renuncia

-Saca el cobre comprando bitcoin y con selfie

-Le falla la transparencia también a Olivia

-Ve Marco a panistas para relevar a Santiago

Contrario a la posición de Cuauhtémoc Estrada, que cuestionó con justa razón ¿hasta dónde sería positivo eliminar los diputados plurinominales?, al legislador también morenista, Benjamín Carrera, le sangraron las manos de tanto aplaudir.

Se desvivió en la propuesta presidencial de desaparición de los plurinominales, cuando se le olvida a “Benjamón” que, si él gana casi 170 mil pesos mensuales, poquito más o menos, es gracias a esa figura de representación minoritaria.

Jamás supo el legislador lo que es recorrer las calles de Juárez o de Chihuahua, ni de ningún municipio, sus zapatos siempre estuvieron boleaditos. Cero gota de sudor, ni por salud.

La decisión vino del partido Morena, todo desde la decisión cupular anti-democrática, por la que ahora se rasga las vestiduras.

Llegó a ocupar la jugosa diputación gracias a que la Ley Electoral estatal y la federal contemplan esos espacios, con el fin de enriquecer la pluralidad en la discusión y en la toma de decisiones.

Se le olvida que, en la reforma de 1977, aquella impulsada para dar espacio precisamente a la izquierda y a la derecha, para que enviaran a sus mejores cuadros a presentar y defender puntos de vista ideológicos.

No sólo él, sino también Oscar Castrejón y Adriana Terrazas, y legisladores de otras marcas partidistas, Georgina Zapata, Diana Pereda, Francisco Sánchez, América García, y otros más hasta llegar a once, están ahí –se supone- precisamente con esa finalidad.

Si no les gusta, para ser congruente el legislador y sus correligionarios, debería presentar su renuncia al cargo, e ir haciendo talacha para contender en una candidatura de a deveras; pero eso no lo veremos ni en Netflix.

***

El senador panista, Gustavo Madero, comprando un bitcoin nos recordó el chiste que justa o injustamente se atribuye a un gallego quien pretende imprimir colocando el monitor de la computadora sobre una copiadora.

Así se vio de inocente…o desconfiado, al momento de comprar bitcoin en una de las máquinas instaladas en el Senado de la República.

No sabemos cuántas de esas criptomonedas habrá adquirido, porque no se alcanza a apreciar en el video subido a redes sociales, pero lo que sí se escucha en tono inseguro cuando pregunta si puede tomarle una foto a la pantalla de la máquina.

Quien lo acompaña, explicándole el proceso de la compra, le indica que no es necesario porque la máquina ya la expidió un recibo, pero que si quiere hacerlo lo haga.

El detalle tiene trascendencia porque existe natural desconfianza a invertir en esas monedas electrónicas, que valen cientos de miles de pesos, -814,899.96 pesos para ser exactos al día de ayer- y que aún no tienen una libre circulación y aceptación.

Se quiso lucir el senador por Chihuahua y sólo mostró en sus propias redes sociales la ignorancia sobre las maquinitas del Bitcoin y el proceso de compra, un tema banal, cuando el país se está desmoronando con las propuestas de la 4T en las materias electoral y educativa, que son las del momento. Esos temas tendrían que estarlo ocupando y no tomándose incluso selfies arrejuntado con sus compañeras del Grupo Plural. Por eso aquello de ternuritas.

***

No faltó quien inmediatamente después de concluir la sesión pasada del ayuntamiento, donde se desgañitó la síndica municipal en contra de una incumplidísima empresa Klifer, en llamar la atención acerca de la falta de cuidado de Olivia Franco por atender algo mínimo, como es una página web para transparentar informes y actividades.

Inclusive el informe presentado ante el cuerpo colegiado del ayuntamiento, el de hoy y los anteriores que ha tenido que rendir, como está obligada de acuerdo al Código Municipal del Estado de Chihuahua.

La página web al menos sabemos que tiene un link, http://www.sindicatura.mx/, pero como se puede observar en la imagen que publicamos en nuestra edición digital no abre, parece que no existe, o al menos no es posible conectarse con el servidor.

Probablemente se trata de un tema del área de sistemas, pero es elemental, cuando precisamente es la sindicatura quien debe ser ejemplo del cumplimiento a las normas éticas y legales de rendición de cuentas y elemental transparencia.

Tampoco pudimos encontrar los informes publicados en la Gaceta Municipal, lo cual también debe ser un problema atribuible a sistemas, o habría que preguntar a quién echarle la culpa, nunca a ella misma o a sus funcionarios de primer nivel.

***

Habrá Feria de Santa Rita, con dos fechas de Alejandro Fernández, Lucero y Mijares, Los Tucanes y un largo etcétera.

Se pretende controlar el contenido musical para evitar la recurrente música de corridos que hace apología al crimen, con los depósitos de garantía y advertencias de ley.

De las ganancias, parte va para el DIF, con el fin de atender muchas de sus necesidades, entre ellas los niños que se encuentran bajo la tutela del gobierno estatal.

Los 50 pesos de entrada general darán acceso al Teatro del Pueblo, circo sobre hielo, juegos mecánicos y lo que se dijo serán algunas sorpresas adicionales.

Se ha tenido que realizar inversión para recuperar el nivel óptimo en las instalaciones que estaban literal en el abandono.

La derrama económica total se estima casi en 130 millones de pesos, una buena noticia, en momentos en que se requiere impulsar la generación de recursos que muevan al desarrollo local.

La rueda de prensa estuvo encabezada por la gobernadora Maru Campos, y su madre, la presidenta del DIF, doña María Eugenia Galván.

***

Tres panistas con antecedentes en el corralismo son los perfiles que desde su despacho analiza el alcalde Marco Bonilla para un movimiento considerado inminente, el relevo de Santiago de la Peña de la Secretaría del Ayuntamiento.

El funcionario municipal de origen priista, golpeado por todos los grupos del gabinete pese a que su llegada fue un pacto del más alto nivel, habrá de ser rescatado para una posición que consolide la alianza que representa de Bonilla, la gobernadora Maru Campos y un fuerte sector del PRI.

Con eso bajaría la presión del panismo que nunca entendió -o si lo entendió nunca lo quiso aceptar- la jugada política que representaba entregar un alto cargo en la capital a De la Peña Grajeda.

Precisamente por este relevo que parece cantado y sin vuelta de hoja, ya comienzan a barajarse los nombres que podrían dar la sorpresa en el equipo del presidente municipal.

En la lista van los nombres de Roberto “El Pony” Lara, defendido por Arturo García Portillo, coordinador del gabinete municipal; el exdirector del Registro Público de la Propiedad, Daniel Olivas, y el exsecretario particular de Javier Corral; Roberto “Beto” Fuentes.

Los tres arrastran negativos pesados, desde su paso por la anterior y desastrosa administración estatal hasta señalamientos directos por su desempeño.

Lara Rocha terminó por renunciar de la Junta Central de Agua y Saneamiento por el escándalo del robo del fondo de ahorro de los exdiputados locales, en los que fue involucrado un cercano excolaborador, Luis René Villarreal, quien fue ejecutado a principios del año.

Olivas fue envuelto en escándalos al pretender ser notario con la bendición de Corral, cuando era evidente el conflicto de interés en el que se involucraba dado que fue director del Registro Público de la Propiedad y el Notariado. Hasta la fecha mantiene vivo el vínculo con el corralismo.

Fuentes, por otra parte, pudo desvincularse de Corral y aliarse con otros grupos del panismo al acabar el quinquenio, aunque todavía le pesa haber sido su jefe de asesores y hasta el mayor defensor de aquel adefesio presentado como gran reforma electoral de la administración anterior.

Las presiones gruperas azules habrán de arreciar, seguramente, para tratar de lograr que alguno de ellos se imponga como número dos de la alcaldía capitalina.