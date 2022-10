-Levantan sospechas narcomantas vs “El 13”

-Llega refuerzo político para Sabela

-El trato preferencial a nogaleros causa celos

-Presión de alto nivel en restablecimiento digital

No una ni dos sino varias narcomantas fueron incautadas en días recientes por agentes policiacos estatales y federales, todas con un mensaje similar que hace alusión a la protección que brindan “ministeriales, estatales y militares” a un conocido capo de la región serrana.

Tanto en Guachochi como en otras localidades más cercanas, así como la capital, eran los destinos de los mensajes que sólo unos cuantos pudieron ver antes de que se hicieran públicos, tras el enfrentamiento de hace una semana en la capital turística de la Sierra Tarahumara. Una imagen de muestra en versión digital.

En las mantas es denunciado el “Chapo Calín”, también conocido como “El 13” en la estructura de un bien organizado grupo criminal cuyo mando más alto proviene de Sinaloa. Su nombre real es Melquiades y sus apellidos, aunque conocidos en la región, siempre son reservados por las autoridades en aras de la presunción de inocencia.

El líder delincuencial es señalado como “extorsionador que por años ha tenido a este pueblo en la ruina”, por lo que piden la intervención de las máximas autoridades estatales.

La firma del mensaje dice “pueblo de Guachochi”, pero aquí es donde hay ciertas sospechas de las motivaciones reales de las narcomantas que, posiblemente, en algún momento próximo habrán de ver la luz si los interesados en difundirlas logran burlar a las autoridades dedicadas a quitarlas en cuanto son detectadas.

El grupo criminal dominante en la región -que en peligrosidad e influencia es comparable al de Noriel Portillo “El Chueco” en Urique- ha tenido varias fisuras que, por ejemplo, llevaron a la captura por unos meses de “El 13”, quien inexplicablemente fue liberado por la justicia federal.

Luego vinieron las tres horas del enfrentamiento de terror de hace una semana en Guachochi, el jueves 20 de octubre, donde murieron cuatro personas y 13 hombres fueron detenidos por elementos del Ejército y la Guardia Nacional.

Entonces, no es tanto “el pueblo” quien busca quemar al “Chapo Calín” y calentarle la plaza; aunque sí es real que, como todos los líderes delincuenciales, es una bomba de tiempo que puede provocar otra gran tragedia si no es sometido a tiempo con la fuerza del Estado.

***

Bien calladita, Sabela Patricia Asiain Hernández, titular del Juzgado Décimo de lo Familiar, logró llevar su caso ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, que resolvió por unanimidad elevar ante el pleno un exhorto bastante pesado al Poder Judicial del Estado.

En sesión de la comisión el pasado martes, la senadora presidenta, Olga Sánchez Cordero, presentó el caso de la denuncia de la jueza contra el magistrado y consejero de la Judicatura Estatal, Luis Villegas Montes.

El conflicto ya tenía ramificaciones en las instancias internas del Tribunal de Justicia del Estado, en la justicia federal y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ahora se le suma una más, la de los senadores que aprobaron la elaboración de un punto de acuerdo dirigido a respaldar a Asiain Hernández.

Durante la sesión, la exsecretaria de Gobernación relató lo que ha denunciado hasta la fecha la jueza familiar sobre el hostigamiento para hacerla renunciar a la fuerza, atribuido al magistrado Villegas Montes, apoyado por quejas de trabajadores del juzgado décimo que ha logrado desacreditar su titular.

Asimismo, expuso la actuación sesgada de los órganos internos del Tribunal Superior, especialmente de la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UIRA) y la Dirección de Derechos Humanos y Perspectiva de Género, cuyos titulares representan el eslabón más débil de la cadena.

Sánchez Cordero obtuvo el apoyo unánime de los senadores que integran que la comisión, tanto de Morena como del PRD, Movimiento Ciudadano y el grupo plural creado con los rebeldes de los demás partidos, para llevar al pleno el posicionamiento en defensa de la jueza.

El hecho constituye un nuevo episodio político del conflicto que, básicamente, blinda a la jueza de cualquier acción en su contra por parte del Poder Judicial. Parece un duelo, en efecto, más grillo que jurisdiccional. Es la derecha contra la izquierda ahora a nivel federal.

***

Finalmente, tras horas de sudor y lágrimas -literal- los especialistas en sistemas del Municipio -muchas horas sin dormir- lograron levantar la página web y de manera progresiva irán reestableciendo los servicios.

Tardó mucho más de lo esperado el arreglo, con presión de alto nivel por la importancia del top 10 en gobierno abierto digital. No fue nada fácil. El daño provocado en 100 equipos generó alerta en las áreas técnicas.

Hubo qué buscar “el bicho” no sólo en las 100 infectadas, sino en el resto de los 1600 para evitar que se quedara residente pero inactivo el virus implantado por hackers.

Ello significó correr aplicaciones de rastreo sofisticadas para evitar cualquier error y garantizar la eliminación de cualquier amenaza.

Habrá que revisar las medidas de seguridad, cortafuegos, servidores, routers y demás hardware y software implicados, incluso con asesoría de consultores externos expertos, para alejar cualquier riesgo.

Eran millones de datos los involucrados, incluidos aquellos que son sensibles como los financieros e impositivos, que afortunadamente fueron protegidos por protocolo inmediato.

La película al respecto apenas inicia, tras necesario diagnóstico de daños.

***

Los productores de manzana y maíz se sienten discriminados por las autoridades, pues no reciben la misma atención que los nogaleros, a quienes se les ofrece un operativo de seguridad para proteger su cosecha en esta época del año.

El Comité Mexicano del Sistema Producto Nuez (Comenuez) dio a conocer que la producción nogalera en la entidad alcanzará las 91 mil toneladas en 2022, lo que representa un incremento del 33 por ciento respecto al año anterior. Además, se trata de un producto de alto valor en el mercado, que lo convierte en atractivo para los delincuentes.

Por ello es que cada año se hace el despliegue operativo por parte de los diversos cuerpos de seguridad a nivel estatal y municipal. Incluso se han elaborado iniciativas para penalizar con mayor severidad a quienes hurten la nuez.

Sin embargo, quienes siembran y cosechan otros cultivos también importantes para el estado, como la manzana y el maíz, no reciben este trato preferencial, pese a que también sufren robos. Por esto han puesto el dedo sobre la llaga, no para crear pleito con sus compañeros nogaleros, sino para que la autoridad los voltee a ver con el mismo interés pese a que sus cosechas no lleven el mote de “alto valor”.

***

Calladito logró acomodarse como secretario instructor en el nuevo sistema de justicia laboral, Daniel Alberto Manjarrez Gómez, exregidor del ayuntamiento de Chihuahua en el periodo 2013-2016.

Después de formar parte del grupo edilicio que respaldaba al entonces alcalde, Javier Garfio Pacheco, buscó ser diputado y luego uno de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TEJA) sin éxito.

Ahora logró instalarse como uno de los operadores del sistema de justicia laboral que enfrentará el reto de desahogar las controversias obrero-patronales en tiempos récord, y evitar los largos procesos que dejaron en el rezago más de 60 mil asuntos en el estado.

Su llegada está respaldada por un proceso de selección que el Tribunal Superior de Justicia calificó de transparente y objetivo, por lo que ahora deberá probar que cuenta con las credenciales suficientes para realizar la labor tan compleja que será operar los juicios laborales.

***

Al analizar la incidencia delictiva en los municipios de Aquiles Serdán, Aldama y Chihuahua, específicamente los homicidios, se advierte que poco más del 80 por ciento tienen que ver con el crimen organizado y un 78 por ciento de ellos fue cometido con armas de uso exclusivo del Ejército.

El asunto es evidente, ocho de cada 10 asesinatos corresponden a delitos del fuero federal, pero las autoridades de seguridad no parecen dimensionarlo. Si a alguien le ha faltado inteligencia para replantear la estrategia de seguridad es al gobierno de Morena, siguen empecinados en abrazarse mientras están entre las balas.

Culpan y responsabilizan a los gobiernos locales, como si todo dependiera de los estados. Se quedan las corporaciones municipales y estatales al frente de esta batalla, y la ciudadanía en medio exigiendo seguridad.

Aunque en Chihuahua las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno han logrado trabajar de manera coordinada, no debería ser la única manera de atender el asunto por parte de la Federación.