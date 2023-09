-Libre y feliz el de las 47 puñaladas

-Van por el pase automático Cobach-UACH

-La renuncia anticipada a las concesiones

-Parece buñuelo el del choque frente a la GN

Erick David B.C, el joven acusado de atacar con 47 puñaladas a su exnovia Mya Naomi en Camargo, aparece en una fotografía feliz de la vida, mientras una directiva del Centro de Estudios Universitarios de Delicias (CEUN), le entrega un diploma por su avance académico.

La escuela privada subió la imagen a sus redes sociales, pero luego tuvo que bajarla ante la ola de cuestionamientos que desató el atrevimiento, a semanas de que el imputado sea llevado a juicio oral.

Pudimos rescatar la imagen casi completa (puede verse en la edición digital de GPS) de otra cuenta de muchas que protestaron por la reprobable y encubridora actitud de la también cuestionada casa de estudios.

“Se imaginan recibir 47 puñaladas de tu novio y estar viva de milagro, y no obstante eso quien se convirtió en tu agresor este libre y haciendo su vida con total normalidad, ESTUDIANDO DERECHO!!! Total vergüenza que el CEUN no proteja a sus alumnas de agresores en potencia como Erick BC”, dice textualmente una de las quejosas que reaccionó a la publicación.

“Que no se nos olvide, Erick es un asesino y agresor en potencia... que no haya logrado su cometido no le quita la intención y que sí es un asesino (sic)”.

Es el 12 de octubre, en unos días, cuando habrá de cumplirse el año del ataque contra Mya Naomi. Ella fue marcada para siempre, su vida destruida o cuando menos trastornada, mientras el agresor al que identifica plenamente ha gozado de una justicia blandita y de jueces obsequiosos. No queremos pensar que sea también por corrupción.

El juez de control que conoció del caso al comienzo, Erick Estrada, ordenó la libertad del imputado por ser menor de edad, pese a que huyó y, por diferentes medios e influencias, logró ser presentado ante la justicia con sumo cuidado y diligencia que ya quisiera cualquier acusado por delitos menores.

Al comienzo de esta semana, cuando iniciaría el juicio en su contra, recibió una ampliación hasta el 30 de octubre para la audiencia, con el argumento de que había cambiado de defensor y el abogado nuevo tenía que estudiar su caso.

Qué importa, anda en libre, quitado de la pena; puede tener así mil años de aplazamiento, ni que la justicia fuera pronta, expedita y con perspectiva de género.

***

El Colegio de Bachilleres y la Universidad Autónoma de Chihuahua traen proyectado un incentivo para los estudiantes y un buen intento para elevar el nivel académico de ambas instituciones, dirigidas por un par de viejos aliados, Humberto “El Patito” de las Casas y Luis Rivera Campos.

El proyecto busca lograr el pase automático Cobach-UACH de los alumnos con mejores promedios a las facultades de su elección de la institución de educación superior más cotizada de la entidad, la cual, por necesidad, debe dejar fuera a muchos aspirantes que no alcanzan un lugar en sus aulas.

El esquema beneficiaría a quienes obtengan las mejores calificaciones de cada generación y, aunque aún no está definido el promedio mínimo que deben tener los jóvenes para acceder a este premio, la idea es que todos los estudiantes mejoren su desempeño académico ya que serían pocos los elegidos.

La iniciativa también sería para otras instituciones de educación media superior, pero por ahora están avanzando con el Colegio de Bachilleres, que aglutina la matrícula más grande de todas las que existen en el mismo nivel, debido a su calidad académica y profesional.

De ser aplicada esta idea, tendría una utilidad inmediata para fomentar en el estudiantado un mayor esmero en sus actividades escolares y, en la práctica, no impactaría mucho en los aceptados a la máxima casa de estudios, porque serían contados los beneficiados.

***

En el municipio de Chihuahua ha sido planteada una reingeniería de las rutas de recolección de basura, tras el análisis que realizó la Dirección de Servicios Públicos Municipales, a propósito del plan de optimización del manejo de residuos en el actual relleno sanitario.

Hubo diálogo con los concesionarios de las rutas de recolección para hacerles ver la necesidad de restructurar las 131 rutas, que desde hace 11 años han operado, llegando al acuerdo de renunciar anticipadamente al contrato que concluía en noviembre del próximo año.

Para ellos mismos ya resultaba poco funcional la operación de dichas rutas pues debían atender diversas zonas de la ciudad, lo que les implicaba más tiempo para la recolección y cubrir más costos.

Ahora pretende la alcaldía organizar las rutas por zonas para hacer más eficiente el servicio, además Municipio seguirá cubriendo varias zonas, sobre todo las colonias de mayor expansión en la ciudad.

En las bases para la nueva licitación del servicio, le será pedido a las empresas que cuenten con camiones recolectores de reciente modelo, y también considerará sanciones por incumplimiento, lo cual no se establecía en los anteriores contratos.

***

No dejan los camiones de dar noticia, ya sea por la forma imprudente de manejo por parte de los choferes o por irregularidades como falta de placas.

Ahora fue por un accidente, en el cual uno de estos autobuses de transporte público chocó en contra de un auto compacto, a la altura de las instalaciones de la Guardia Nacional.

Deberá Vialidad deslindar responsabilidades entre el chofer de la unidad y el del pequeño auto, al cual se le vino encima, literal, la unidad de transporte.

Por lo pronto, debieron soportar los cientos de automovilistas el bloqueo de una avenida transitadísima entre las cinco y las seis de la tarde el pasado martes, cuando ocurrió el percance.

Lo que llama la atención son las condiciones del camión con número económico 442, de la ruta Tec II; parece auténtico buñuelo por la cantidad de golpes que presenta en los costados y en la parte trasera.

Es más, ni defensa trae en la parte de atrás de la unidad. Ese es el tipo de vehículos que están prestando servicio en la ciudad de Chihuahua, y que están siendo renovados forzosamente por la administración estatal, con inicio de procedimientos incluso de retiro de concesiones.

El problema, insistimos a petición de nuestros lectores, no son en principio los camiones, sino los descuidados e irresponsables conductores, que día con día agregan una rayita más al tigre en la mala imagen del servicio.