-Lo que hay es un maratón de vuelos

-Abandonan al CH-P a su suerte

-Pediatra influyente desde Harvard hasta Japón

-Arranca Fernando Mares con ventaja por Canaco

Estamos en presencia de un lacónico maratón de obras, pero qué tal el tupido maratón de vuelos. Se está despidiendo Corral despachándose con la cuchara grande.

Los datos que arroja la página de seguimiento de vuelos Flight Aware son para enmarcarse y colocarse en alguno de los salones del palacio de Gobierno, por el récord en millas.

De nada le ha servido la crítica por el despilfarro continuo y descarado de recursos. Hace caso omiso a la sensación que tienen los chihuahuenses de que su mandato ha sido el más peor de los últimos sexenios. Que bueno que fue quinquenio.

La imagen que le compartimos en nuestra edición digital corresponde sólo a los últimos días a bordo del Citation CJ3, con matrícula XC-GDC.

El seis, el ocho, el nueve, 12 y 13 de julio, de arriba para abajo entre Juárez y Chihuahua, como si fueran Uber aéreos.

El 13 de Chihuahua a Allende, el 16 a Toluca y el 18 de nuevo a Juárez, donde ayer tuvo agenda y seguramente utilizará de nuevo el CJ3 para regresar a esta capital.

Ni por error se quiere subir el señor a una de las suburban blindadas con las cuales por cierto ya se encariñó tanto que quiere conservarlas aún después del ocho de septiembre en que entrega la gubernatura, junto con escoltas, viáticos y gasolina.

Sólo se sube a la blindada para tramos cortitos. Ya no conoce la carretera entre esta capital y la fronteriza Ciudad Juárez; por cierto, en deplorables condiciones como su régimen.

Más de mil vuelos acumulados en lo que va del quinquenio, más lo que se junte estos días, para cortar listones e inaugurar pequeñas obras de relumbrón, muchas de remodelación forzosa que debió hacer al principio de la administración.

Con tanto vuelo, sale más caro el caldo que las albóndigas. Este asunto es uno más de sus incongruencias. Le hacen falta moños para colocar en el pseudo maratón de obras.

***

Es increíble que el Ch-P, en sus dos corridas, haya sido suspendido de manera indefinida, solo como consecuencia de los derrumbes.

Es cierto que se trata de una causa de fuerza mayor, provocada por las intensas lluvias que arrojan toneladas de tierra y piedras sobre las vías del ferrocarril.

Pero no es posible que esté la empresa sola frente al problemón, cuando sabemos que la actividad turística genera recursos económicos en derrama para el comercio y los servicios.

No es la empresa ferroviaria la única que obtiene dividendos con estas corridas. Se benefician entonces hoteleros, restauranteros, y muchos comerciantes, tanto de Chihuahua como de Sinaloa.

Es además el Ch-P uno de los principales atractivos, por lo lucidor del viaje en locomotora por toda la sierra.

¿Dónde están los gobiernos estatal y federal? El único atractivo y con unas lloviditas se detiene. Impensable el costo en reembolsos, y los contratiempos para los turistas que ya tenían muy bien hechos sus planes y ahora tendrán que buscar una manera de hacer el recorrido sin tren.

***

La entrega de actas de nacimiento por doble nacionalidad sirvió para una sola cosa, reconocerle a Inés Martínez su valía en el trabajo sucio desplegado durante toda la persecución contra la gobernadora electa.

Fue profuso el gobernador en elogios a la directora del Registro Civil por el programa Soy México, que es auspiciado desde la Secretaría de Gobernación Federal.

En el fondo no es ese trabajo realizado el motivo de tanto aplauso. Es la sumisión con la cual ha colaborado en los despropósitos mezquinos del mandatario.

No es cosa menor arriesgarse en la franca comisión de un ilícito, presionando testigos para crear cargos y descarrilar a quien a la postre se convertirá en la primer gobernadora.

El reconocimiento corralista tiene tufo de beso del diablo.

***

Si algo ha quedado claro con las impugnaciones presentadas por los distintos partidos, es que los resultados difícilmente se moverán de manera sustancial.

Salvo la anulación de algunas casillas en dos o tres de los juicios de inconformidad, los demás resultados han sido impecables. Pero esas casillas son apenas un puñado de votos.

Con excepción de un extrañamiento y posible sanción de consejeros de una sola de las asambleas municipales, la de Balleza, ordenada por el Tribunal, las demás pasaron la prueba sin mayor problema.

Fueron resueltos los expedientes 394, 309, 423, 333, 358, 350, 404, 247, 274, 344, 297 y 298, unos juicios de inconformidad, otros procedimientos sancionadores y algún recurso de apelación.

La confirmación de resultados y por consecuencia, el desechamiento de las impugnaciones, confirmaron a los ganadores en los distritos locales 3, 6, 12, 14, 18, 20, y 21, así como diversas alcaldías y sindicaturas.

Y es que no hay materia para anular alguna de las elecciones. Impugnar algunas casillas es sólo para entretenerse y tratar de rescatar algunos votitos por parte del PT o Nueva Alianza.

Pero como es deporte, veremos algunas de estas determinaciones a nivel de Tribunal Federal Electoral...como por las vísperas ocurrirá con la impugnación de la elección a la gubernatura, donde las irregularidades denunciadas tienen poca posibilidad de trascender, por la gran distancia en los resultados entre el primer y segundo lugar.

Aún y cuando se convalide algún gasto no reportado...al existir esa diferencia, deviene en inútil, porque a todo lo que llegaría es a una multa... Es más el ruido que las nueces.

Nada confiada, Maru se dejó ver por el Tribunal Estatal Electoral para la obligada litigada de oídas. Se llevó a la artillería para no dejar cabos sueltos con los magistrados y magistrada, quienes escucharon atentos los argumentos, en vísperas de la resolución que habrá de salir estos días.

***

Hay a los que se queman las habas por la sucesión en Canaco; su actual presidente, Edibray Gómez, ha conservado buena relación con los distintos sectores de la sociedad pero se ha pasado de ternura particularmente con Javier Corral.

La semana pasada debieron salir al quite el director del organismo, Julio Chávez; y el consejero Fernando Mares, para recordar al gobernador del estado las deudas que tiene con proveedores socios de Canaco.

Consideran grave el problema; tan grave que anunciaron la creación de un padrón para determinar montos y empresas acreedoras. Posiblemente durante esta semana quede concluido el listado.

Les urge que el gobierno estatal les pague antes que arranque la nueva administración. Muchas de ellas o están a punto de quebrar o de plano ya han quebrado por la falta de pago. Sin más presión que esa, Corral Jurado no ha mostrado interés alguno; menos su Secretario de Hacienda, Arturo “La Momia” Fuentes. Se hacen los loquitos para pasarla bien de aquí a agosto.

Esa situación al interior de Canaco ha generado inquietud entre los asociados al organismo por la sucesión. Quisieran ahora un relevo pero esperarán a que concluya su periodo en diciembre Edibray.

Por lo pronto, justamente Fernando Mares ha logrado echarse a la bolsa a los asociados por salir al toro mientras Gómez juega a la “diplomacia” con Corral y Palacio de Gobierno en general.

Edibray ha decidido placear a Omar Armendáriz como su pieza para al relevo pero ya sin el apoyo siquiera de los tiburones que lo convirtieron a él en presidente. Ni modo, es el costo de la fama. El trato VIP debió ser para los agremiados a Canaco no para Corral Jurado. Algo o mucho debe decir al respecto el propio resultado electoral constitucional en esta capital. 100 Maru, 0 Corral; por decirlo de alguna forma.

***

Más que atinado el Premio al Mérito Ciudadano Benito Juárez entregado al médico pediatra Héctor Villanueva Clift, uno de los más reconocidos en Chihuahua y de los más respetados en el decaído Hospital Infantil de Especialidades.

El nombre del doctor aparece como el único mexicano en Harvard en materia de pediatría e incluso ha asesorado a Japón en la problemática de la que es experto, el de la salud de los niños y el maltrato infantil, visto desde los enfoques multidisciplinarios que demanda.

El doctor, catedrático, investigador y autor de varias obras relacionadas con la salud infantil tiene una trayectoria de 30 años como líder de un grupo que se ha dedicado al combate contra el maltrato de niños y niñas en la capital.

Forma parte además de colegios, academias y organizaciones nacionales dedicadas también a la salud infantil en todas sus vertientes.

Su labor sin duda ha enriquecido no solo al campo de la medicina, sino a la sociedad en general; ha logrado, aunque no sea una meta totalmente finalizada, abordar el problema médico, social y legal de una forma integral, con una labor no siempre retribuida.

Por ello el reconocimiento que la tarde del domingo, en sesión solemne del cabildo capitalino, encabezó la alcaldesa María Angélica “Manque” Granados, resultó más que merecido.

En el gremio médico el galardón fue aplaudido porque la defensa de los niños, niñas y adolescentes suele dejarse de lado a la hora de entregar medallas a quienes aportan algo a la sociedad, sin más intención que luchar por causas y por ideales.