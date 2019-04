-Lo tienen bien agarrado por acoso sexual

-Gobernador minúsculo con minúsculas acciones

No sabemos cuál de las conductas se atribuyen a Joaquín Sotelo, consejero de la judicatura estatal, pero es forzoso que la denuncia existente por abuso sexual se englobe en alguna de las señaladas por el acuerdo del 14 de marzo de 2018 aprobado por los propios integrantes de la Judicatura -publicado hasta el 23 de junio-. En dicho documento, que carece de la firma del hoy consejero investigado, se establece el catálogo de conductas que contemplan las bases para investigar y sancionar la violencia laboral, el hostigamiento y el acoso sexual en el Poder Judicial del Estado. La descripción es muy puntual.

Contactos físicos, acercamientos corporales u otras conductas de naturaleza sexual indeseadas u ofensivas para la persona que las recibe; utilización de expresiones o imágenes de naturaleza sexual; expresiones o comentarios no deseados de naturaleza sexual sobre apariencia o vida de la víctima; presión para aceptar invitaciones fuera del centro de trabajo.

Partiendo de la denuncia, interviene la unidad de igualdad de género y derechos humanos; la contraloría o la visitaduría para investigar; luego la dirección general jurídica o la comisión de disciplina, para que al final sea el Consejo de la Judicatura la que dicte resolución final.

Es un camino largo, que tenemos conocimiento en el caso del consejero Sotelo ya ha iniciado, en un asunto que deberá caminar en las próximas semanas.

Y qué curioso, por contar con fuero constitucional, la eventual destitución del consejero deberá regresar al Poder Legislativo porque es el único que puede adoptar una medida de dicha naturaleza, por el fuero constitucional del cual goza.

Sotelo va que vuela contra Lucha Castro por las supuestas trampas en los exámenes de jueces, pero la denuncia por acoso sexual en su contra va también muy avanzada...y muy específica y muy documentada.

***

Una cosa es el discurso de no buscar obras de relumbrón, y en lugar de ello, realizar acciones de beneficio comunitario, que aun y cuando sean pequeñas, tienen una gran trascendencia en lo concreto para las familias.

Otra cosa muy distinta para los chihuahuenses es estar condenados, una semana sí, y otra también, a la permanencia de acciones gubernamentales ancladas en minúsculas acciones.

En ese sentido se ha perdido el piso en la administración estatal, sin una mayor imaginación en la gestión para atraer recursos, se cae en el cómodo conformismo de la justificación en el discurso.

“No hay motivo de mayor satisfacción para un gobernador que poder mejorar las instalaciones educativas para los estudiantes del Estado”, publica en la red social el gobernador, Javier Corral.

Luego se refiere a los nuevos baños de la escuela primaria Manuel Ojinaga, en el Municipio de la Cruz.

Una golondrina no hace verano.

Las primarias basan su funcionamiento y mantenimiento en las cuotas de los padres de familia, así como en las actividades económicas que efectúan de manera continua, y el apoyo de algunos ayuntamientos, ante la ausencia de soporte económico real de la administración estatal ni mucho menos de la federal.

Construir un baño es muy bueno para dicha escuela. Pero resulta que de acuerdo con el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación una de cada diez escuelas básicas carece del mismo y tres de cada diez tampoco cuenta con ello en el nivel bachillerato.

Y ni que decir de que una de cada 100 escuelas carece de aulas o tres de cada 100 no tienen biblioteca; el tres por ciento no tiene servicios básicos, y un diez por ciento no tiene electricidad.

El problema es de mayor calado entonces, más cuando se utiliza con el único ánimo de hacer presencia mediática para tratar de subir la terrible cifra de aceptación, que en el caso del gobernador ronda el uno por ciento.

Así mejor imposible.

***

Por lo contrario, el presidente Andrés Manuel López Obrador está convertido en un auténtico Youtuber.

Utiliza cualquier pretexto para generar presencia mediática, desde el polémico video grabado en la zona arqueológica de Comalcalco, en compañía de su esposa, con la ocurrencia distractora del perdón por la conquista española, hasta presumir el elevador más viejo de Palacio Nacional.

Así es. Con la ayuda de uno de sus asistentes que lo graba desde un teléfono celular, el presidente se graba en un breve recorrido en Palacio y luego sale a la calle por una pequeña puerta de un costado.

La gente al reconocerlo se acerca y le pide selfis, las cuales se toma gustoso. Incluso atiende barandilla, cuando una mujer le susurra al oído lo que suponemos es un problema. Puros besos y abrazos,

El video de inmediato tuvo miles de vistas y likes. Las mieles de una aceptación elevada, sin mella por la violencia, desempleo, alto costo de las gasolinas o desatinos diplomáticos.

Minucias que le hacen lo que el viento a Juárez.

***

El desenlace era el esperado, Eduardo Prieto Rodríguez, ha tenido un buen desempeño en el área de tesorería de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua.

La elección es un reconocimiento a esa actividad, con el agregado forzoso y natural de que hay espaldarazo a Federico “Lico” Duarte al frente de la organización ganadera durante los últimos dos años.

Pero, además, independientemente de la natural confrontación entre candidatos, la polarización no fue de fondo ni de forma. No hay denuncias ni estridencias de ningún tipo empañando la cordialidad entre socios.

Contrario a ello, Jorge Kosturakis, de inmediato aceptó la derrota y se comprometió a sumarse en el proyecto de la nueva directiva.

Tocará a Eduardo Prieto acercarse a las 20 organizaciones que no votaron por él, en la atención de heridas y, en paralelo continuar con el trabajo de impulso y protección a la actividad ganadera, aspectos sobre los cuales hizo alusión en su discurso de elección.

Es la actividad ganadera clave en la economía de los chihuahuenses, representa el 45 por ciento de la actividad exportadora nacional, con ingresos de seis mil millones al año.

Por la buena crianza de los Hereford, Brangus, Charolais, Angus, Salers Limousin y Beef Master, razas en las que chihuahua es líder a nivel internacional