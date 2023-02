-Los de ANUIES no checaron a Fierro ni en Google

-Pide 40 mil millones para no robar más agua

-El vicario de la Tarahumara exhibe a “El Chueco”

-Los olvidados de los olvidados, piden espacio

Presume Luis Alberto Fierro Ramírez el nombramiento que le acaban de dar en la nueva directiva de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, a donde lo llevó su amigo el exrector de la Universidad de Tlaxcala, Luis Armando González Plascencia, quien recién acaba de asumir como presidente.

Sabemos que el nombramiento es de vocal o algo así; no es la gran cosa, pero por lo pronto siente que ya está en las alturas.

Hay fotos mil en su Face, con diversas publicaciones tomadas de su smart phone, donde vemos las instalaciones con sus jardines. También lo vemos en acción en alguna reunión, pluma en mano, como participando.

Tiene la ANUIES un código de ética, de conducta y de integridad, todos ellos supuestamente aplicados en la persona del exrector chihuahuense, y su caótico pasado en la administración, a donde llegó en virtud de la casualidad y coyuntura política, para hacer y deshacer.

Hay un procedimiento a cargo de un comité y de la misma Secretaría General, para revisar los perfiles de quienes van a ingresar a la institución. Queremos pensar que el escaneo con Luis Fierro fue todo menos objetivo.

Una revisada en Google hubiera bastado para encontrar “algún riesgo para la asociación”, como lo establece el procedimiento de revisión e integridad.

Basta entonces echar un clavado en las observaciones de la Auditoría Superior del Estado, particularmente la liquidación generosa otorgada a sus dos subalternos Juan Pablo Martínez y Alan Rentería.

Sería suficiente con pedir informe del fracaso rotundo del Nuevo Modelo Educativo y los millones pagados para nada.

La información ahí está en la Universidad Autónoma de Chihuahua y en la ASE.

***

Vaya declaración del vicario de la Tarahumara, Héctor Fernando Martínez, contra las autoridades de todos los niveles de gobierno ayer en el Congreso, al afirmar que el líder criminal José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, sigue paseándose tranquilamente en Cerocahui, escenario del asesinato de los dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora, el guía de turistas Pedro Palma y el joven beisbolista Paul Osvaldo Berrelleza Rábago.

No sólo expuso que el jefe de plaza del Cártel de Sinaloa anda a sus anchas, sino que la población vive aterrada, ya que toda la región de Urique está vigilada por él para asegurarse de que nadie hable en su contra.

Aunque el miedo es el mejor aliado de “El Chueco” para escapar de la acción de la justicia, el sacerdote consideró que las fuerzas del Estado y la Federación no han sido suficientes pues su trabajo no es sólo capturarlo, sino garantizar la tranquilidad y bienestar de los habitantes, lo cual evidentemente no han logrado pues viven en un estado de amenaza permanente.

Faltan escasos cuatro días para llegar a ocho meses de tiempo transcurrido desde el día de los homicidios perpetrados por este líder criminal en Cerocahui y, aunque ha habido decenas de detenidos desde entonces, el principal ejecutor de estos crímenes sigue libre y manteniendo la misma capacidad para amedrentar a la población.

***

En relación a esa extensa zona serrana, y quienes la habitan, el Tribunal Estatal Electoral tienen un asunto presentado por un consejo de gobernadores y gobernadoras pimas, en donde exigen representación política.

Este sería un caso de empuje a otros reclamos parecidos que por su lado tiene el pueblo rarámuri, al que, aunque tiene más apoyo y proyección, aún pelea por ocupar más espacios políticos en todas las instituciones del Estado.

Ahora el pueblo pima, uno de los olvidados entre los olvidados, también busca que los mecanismos electorales y los partidos sean incluyentes.

No es para menos, son ciudadanos mexicanos que históricamente han sido discriminados y que subsisten en regiones donde ni presencia real del Estado existe.

***

Al menos unas cuatro semanas, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, ha estado calmado y le ha bajado presión al tema de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) abra las presas de Chihuahua para rodar el vital líquido hasta los campos de aquella entidad.

No es que el mandatario morenista ande callado por las elecciones extraordinarias de senador que se realizan este domingo en la entidad, tras la muerte del legislador Faustino López, suplente de Villarreal, lo que dejó vacante por completo dicho escaño.

Ciertamente el agua de Chihuahua y las bravatas del mandatario morenista, con mucha influencia en la Conagua, cesaron en el periodo electoral extraordinario, aunque no es esa la causa de la moderación de Américo, sino otro proyecto en puerta.

Resulta que el gobernador ha resucitado un proyecto muerto hace más de medio siglo, un acueducto para dotar de agua a Tamaulipas y Nuevo León desde el río Pánuco, que arroja al mar cantidades industriales de agua dulce jamás vistas en Chihuahua, ni en las mejores inundaciones.

El Plan Hidráulico Golfo Norte fue diseñado hace décadas y desechado por incosteable, aunque en aquel tiempo no existía la tecnología de hoy para diseño, bombeo y administración del agua.

Su problemita es que cuesta nada más 40 mil millones de pesos y ese costo, tal como se ha planteado ante la Conagua, no sería absorbido por los dos estados directamente beneficiados y la Federación, como podría suponerse.

El costo podría pasarse a todas las entidades de la franja fronteriza y al Gobierno federal, con el argumento de que Coahuila y Chihuahua también resultarían beneficiarios al no tener que “robarles” a las presas instaladas en dichas entidades, con la fuente del afluente del Golfo.

El costo del proyecto, para dimensionarlo, es la mitad del presupuesto de todo un año de Chihuahua, aunque obviamente no tendría que pagarlo todo la entidad, dado que el impacto se repartiría entre todos. Algo que se ve muy lejano incluso hipotéticamente.

Pero esa es la razón del silencio del mandatario tamaulipeco, al menos es lo que malician quienes lo monitorean por el problema específico del agua, un asunto que es de seguridad nacional en la parte alta de la Huasteca y hasta la metrópoli de Monterrey.

***

Los recientes homicidios en la capital reactivaron las alertas entre las corporaciones, era evidente que habría reacciones por los operativos en los Ceresos y las detenciones de objetivos prioritarios.

En cuestión de patrullaje y operativos siempre hay que replantear las estrategias, por eso las autoridades se reúnen constantemente para redefinir objetivos y evaluar los resultados.

Así sucedió este miércoles en las instalaciones de la V Zona Militar, donde las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales definieron la integración de recorridos con cinco células mixtas para identificar y lograr la captura de los generadores de violencia.