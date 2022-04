-Los defraudan con casas y hasta se burlan de ellos

-Les falla tacto para inscripciones en alberca

-¿Y dónde está Marcelo?

-Merodio estaba convertida en pesadilla

Las quejas contra la Corporación Técnica de Urbanismo (CTU) por parte de los vecinos de la colonia Sierra Azul alcanzaron a la justicia federal, al Infonavit, a la Procuraduría Federal del Consumidor y hasta al diputado panista, Carlos Olson Sanvicente.

La añeja demanda de justicia por parte de los afectados ha sido ignorada pese a resoluciones judiciales firmes y evidencia más que clara de la venta de viviendas con materiales de pésima calidad, tanto que a los meses ya estaban agrietadas, con goteras, hongos, moho y daños estructurales.

Todas las instancias han ignorado el reclamo del grupo de vecinos a los que no les han resuelto sus quejas. A la vez, el Infonavit ha seguido cobrando religiosamente los créditos con los que se adquirieron las viviendas.

La empresa, por su parte, también ha optado por no responder públicamente a los señalamientos tanto del desarrollo de Sierra Azul, que tiene más de 15 años, como de otros fraccionamientos que construye actualmente, sobre los cuales han advertido de su mala calidad los primeros afectados.

La estrategia del silencio de todas las autoridades y de la privada sólo ha servido para calentar los ánimos de la gente que vuelve a recurrir a la denuncia pública como única opción para buscar justicia.

Por eso es que en la última sesión del Congreso del Estado, los vecinos afectados fueron a buscar al diputado del distrito al que corresponde Sierra Azul.

Olson Sanvicente había prometido en campaña ayudarles a regularizar la situación, buscar acuerdos y justicia. Pero como siempre pasa, ganó las elecciones y no se volvió a parar por las polvorientas calles del suroriente de la capital.

Los manifestantes se toparon con que Olson no podía atenderlos en persona, así que los recibió un asistente que los conectó vía videollamada (imagen en versión digital), prometiéndoles que luego los vería personalmente. Los atendió pero de lejecitos, pues.

Así, de lejecitos, el representante del Distrito 17 les dio la razón a los vecinos y les prometió otra vez ayudarlos a buscar soluciones. Veremos.

***

Después de dos años de pandemia la alberca del DIF Estatal está lista para su reapertura y promociona la inscripción, pero hay novedades.

La primera sorpresa es que el lugar del trámite se ha cambiado. Ya no es en las instalaciones de la alberca donde se pueden inscribir, ahora hay que trasladarse hasta el Museo Semilla, en donde el personal es escaso, mal organizado y sin la capacitación suficiente.

Muy poco tacto para tratar a las personas en general y a los adultos mayores en particular, que acuden en gran volumen, con el deseo de reactivarse por cuestión de salud.

Muchas de estas personas tienen necesidad del servicio porque forma parte de las terapias ordenadas en rehabilitación.

Los adultos mayores deben esperar muchísimo tiempo sin ser atendidos, sin respetar la llegada de cada uno de ellos.

Se hacían filas y se deshacían, esa fue la tónica del servicio al iniciar la semana. Que la papelería es otra, que si no la traen no hay problema, que no, que espéreme, que sí es necesaria, que el pago es en línea o en banco, pero no aquí. Así los trajeron durante varias horas.

Las personas sin un asiento siquiera, tuvieron que esperar. Ni modo. La imagen en nuestra edición digital.

***

Es indispensable recobrar la necesaria normalidad fronteriza, por las revisiones exhaustivas ordenadas por Texas, y no será esto producto de un acto espontáneo.

La gobernadora Maru Campos hizo lo suyo con acciones concretas, como desactivar el bloqueo del lado mexicano en los puentes, y el llamado a un frente común con los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila.

La Secretaria de Relaciones Exteriores del lado mexicano emitió un tímido comunicado, en el cual anuncia comunicaciones de muy distinto nivel, pero hasta ahí.

No hemos visto al titular de la cancillería, Marcelo Ebrard, salir a medios a posicionar el tema, ni al embajador Juan Ramón de la Fuente pronunciarse.

Ellos son pieza clave y no pueden, no deberían hacer mutis, ni en medio de las vacaciones por Semana Santa.

En el fondo, los alcaldes fronterizos de un lado y otro del país, juegan papel fundamental, junto con las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, para alentar la modificación en la radical medida, adoptada por disputas políticas.

Estamos frente a un caos, que debiera atenderse mediante el diálogo.

Los daños a la industria maquiladora de exportación y a los productores de perecederos, serán catastróficos en unos cuantos días, en un contexto tétrico porque vienen de los cierres provocados por dos años de pandemia.

Se esperaba que el tema inclusive fuera parte del informe político presidencial, pero ni siquiera fue tocado por encimita, al hablarse de la relación bilateral.

La información fluye lenta de Juárez, al canciller, con destinatario final al presidente.

***

El diagnóstico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, desde hace varios años, es desalentador.

No ha crecido en infraestructura ni en personal de manera sustantiva, tal y como lo exige la población derechohabiente.

La capital ha solicitado desde hace mucho tiempo aumentar las unidades, porque las existentes son insuficientes, para atender citas con médico general y especialistas, no se diga intervenciones quirúrgicas.

Los medicamentos son otro problema. Las farmacias no se dan abasto para atender las necesidades de los derechohabientes, que deben volver a sus casas sin las medicinas, debiendo regresar después por ellas, si es que finalmente hay.

Es en ese contexto en el que se quiere que el IMSS-Bienestar se haga cargo de atender a la otra mitad de población, que es por lo menos en número un millón y medio de personas.

No hay mucho que sopesar en la Secretaria de Salud Estatal, por más que se rasquen la cabeza. Simplemente, en las condiciones actuales, el IMSS carece de la capacidad financiera y operativa para hacerse cargo de toda esa responsabilidad, salvo –que es finalmente lo que se quiere- que se desmantele el sistema de salud creado desde hace cuarenta años con los Servicios de Salud.

En ese sentido, serían transferidos bienes y personal –con todo el pasivo laboral que eso significa-, más los recursos presupuestales del INSABI y de la Secretaria de Salud Federal al IMSS.

Ese Frankenstein mas bien sería una hidra de mil cabezas, con dos sindicatos y procedimientos totalmente diferentes. Puede salir más caro el caldo que las albóndigas, sin proyectos o estudios financieros a largo plazo.

***

En los informes entregados por la Auditoría Superior de la Federación en febrero pasado al Congreso de la Unión, hay un diagnóstico institucional de los municipios, con datos que merecen ser rescatados.

Sobresalen Chihuahua y Juárez, dentro del top ten en recaudación de recursos mediante el predial, sólo superados por Monterrey, Guadalajara, Zapopan, Querétaro y León.

Pero, por debajo de estos dos municipios chihuahuenses, nos encontramos son sorpresa a San Pedro Garza García, Puebla, Tijuana, Culiacán, Naucalpan, Tlalnepantla, Huixquilucan o Ecatepec, en ese orden, municipios con muchísimo desarrollo.

Nada mal, estrellita para los dos ayuntamientos principales de la entidad, el problema se carga en el resto de los municipios que ni de broma aparecen en este indicador.

Se confirma lo establecido por le ASF en el sentido de que, a menor desarrollo del municipio, menor solidez en sus finanzas por ingresos propios, aún y con las estrategias como el establecimiento de convenios con los gobiernos de los Estados para recaudación del predial.

Sigue siendo ese un punto débil de la mayoría de los municipios del país y a la vez, una fortaleza de pocos como es el caso de la fronteriza Ciudad Juárez y esta capital.

***

La verdad sea dicha, a nadie que sepa cómo se mueve el agua en los asuntos del campo le sorprendió la salida de Lilia Merodio del Gobierno del Estado; la ahora ex secretaria no se cansaba de hacer desplantes a propios y extraños.

No atendía ni alcaldes ni diputados, menos a campesinos o agricultores a menos, claro, que fueran de su selecto grupo de amigos.

Lo que sí sorprendió es que se pusiera a hacer berrinche y patear el pesebre, los que trabajaron con ella, según nos cuentan, vivieron una verdadera pesadilla ya que aseguraba era amiga íntima de la Gobernadora y ser intocable.

Seguramente Lilia Merodio seguirá con su berrinche por varios días, pero como dice el dicho “que se lo compre quien no la conozca”.