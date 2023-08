-Los increíbles abogados de Cinthia Marina

-Golpazo mundial de Bonilla contra la misoginia

-Diferencias en TEE pero va palo al IEE

-Basura que puede ser de días

Es moral y antiético, y pronto sabremos hasta dónde es también ilegal, que hayan sido colocados al frente de la defensa jurídica de la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Cinthia Marina Ceballos; y de su exsecretaria del Ayuntamiento, Silvia Ivone Hernández, dos exfuncionarios nada menos que de la Fiscalía Anticorrupción del Estado en tiempos que su titular era Gema Chávez.

Tanto la alcaldesa como su exsecretaria tienen abiertos sendos expedientes judiciales justo en esa Fiscalía. Increíblemente se presentaron como sus defensores el exvicefiscal y en algún momento fiscal interino, Ulises Sotelo Torres y el exdirector jurídico, Francisco Fabián García García.

Ambos abogados no sólo eran gente operadora de Gema sino, por supuesto, del exgobernador, Javier Corral Jurado, quien vigilaba de cerca los nombramientos hasta de secretarias en los juzgados del Poder Judicial.

Veremos hasta dónde sigue llegando la desesperación de la alcaldesa por librar la cárcel y hasta dónde la reacción de los actuales operadores de la Fiscalía ante el insólito nombramiento de antecesores suyos como abogados de las acusadas.

***

La reforma al reglamento municipal que sanciona aquellas canciones que sean interpretadas en conciertos públicos y cuyo contenido promuevan la violencia contra la mujer, las denigren o las pongan como objetos sexuales, ya le dio la vuelta al mundo.

Han retomado la noticia medios internacionales como The Guardian, BBC de Londres; medios gringos como CNN, The New York Times y New York Post, el argentino Infobae y hasta el medio de comunicación ruso RT publicaron la nota que dio el alcalde Marco Bonilla la semana pasada.

El título que pusieron a la nota no pudo ser mejor: La ciudad mexicana de Chihuahua prohíbe letras misóginas en eventos en vivo con música” o “Ciudad mexicana multará a quien interprete canciones misóginas” se pudo leer en esos medios de comunicación citados.

Pero la reforma votada en la pasada sesión de cabildo, fue bien vista por los seguidores de estos medios de comunicación, porque pusieron como ejemplo algunas letras del género rap, que también promueven la misoginia.

Lectores como Steve Cheney, escribieron en la publicación en Facebook que Estados Unidos debería hace lo mismo con la música de rap; o Judy DeTuccio, quien posteó que desearía que en los Estados Unidos hicieran eso y así muchos comentarios en ese sentido y uno que otro despistado que creía que Chihuahua se trataba de una raza de perro.

Con esto, el alcalde Marco Bonilla está posicionando a Chihuahua como una ciudad que en verdad combate la violencia contra la mujer. Si contabilizamos los casos reportados al 911, ya es un problema de salud pública, que debe atacarse desde diferentes aristas, incluido la música que tanto influye en el pensamiento de las nuevas generaciones.

Quien no lo crea nomás que vaya a las escuelas a preguntar a los niños y jóvenes quién conoce a Dámaso López, el hijo del licenciado que le gusta la fiesta, jalar la banda y a su gente le paga para que no le haga falta nada.

Seguramente la respuesta será que muchos quieren ser como él.

***

No siempre deben estar de acuerdo los magistrados electorales en sus resoluciones, como ocurrió el martes pasado con el proyecto resuelto por Hugo Molina, en el expediente JDC-031/2023, presentado por María Luisa Bustillos Gardea, por su propio derecho, como integrante del pueblo rarámuri, y en específico de la comunidad indígena de Ciénega de Norogachi.

Ella reclama omisiones del Congreso del Estado de Chihuahua y del Instituto Estatal Electoral para garantizar su derecho político y electoral de ser votada y representada mediante cargos de elección popular, ya que no han dictado leyes ni lineamientos en favor de los integrantes de la comunidad indígena.

La ponencia a cargo del magistrado Molina propuso considerar solamente uno de los agravios procedentes, el segundo, para que el IEE dicte lineamientos que garanticen esos derechos político electorales; pero al Congreso lo libera de cualquier responsabilidad, toda vez que está vigente una resolución que obliga a los diputados a legislar desde hace varios años.

El más rudo, con toda la suavidad del caso, fue el magistrado Gabriel Sepúlveda, quien cuidó al magistrado Molina hasta donde se pudo. Manifestó que votara a favor del proyecto, pero en términos distintos, ya que consideró que el Congreso sí debe responder por una omisión que se ha venido prolongando en el tiempo. Al menos así comprendimos.

Esto, de acuerdo a una resolución en un juicio similar, el 55, resuelto en la Sala Guadalajara, en el cual se ordena estudiar el fondo y no salir por la tangente de cosa juzgada, como hizo el magistrado Molina.

La sesión urgente fue realizada vía videoconferencia, en 17 minutos. Ahora la carga viene al IEE, quien deberá emitir lineamientos a la brevedad.

***

Nos enviaron dos imágenes de basura en edificios de gobierno, una del Registro Civil y otra en el Tribunal Superior de Justicia. No entienden los que manejan ahí esas áreas.

Como que en las oficinas del Registro alguien recibió coolers nuevos. Ahí están las cajas que aparentemente son de estos aparatos. Ojalá y así sea por el calorón que aún se resiente.

La cuestión es que dichas cajas con su basura dentro dan una mala impresión, más aún en el área de atención al público, donde cientos de personas acuden todos los días.

Como que el prestador de servicio, sean o no empleados, debieron inmediatamente retirar la basura, no tenía caso que permaneciera en el lugar durante horas.

Lo mismo ocurre en el primer piso del edificio sur de la Ciudad Judicial, donde encontramos más de cinco bolsas negras extra-large de basura, en el acceso a los baños.

Es cierto que no están como en el caso del Registro Civil a la entrada y a la vista de todo mundo, pero nada tenían que hacer esas bolsas de basura amontonadas en el acceso a los sanitarios.

Algo ocurrió con la basura ayer en esas oficinas públicas. A la mejor sólo fue la foto oportuna de quienes nos enviaron las imágenes, o mera casualidad, pero nos llamó la atención que con diferencia de un par de horas, haya basura en dichos lugares, cuando no se justifica su permanencia en sitios de gran afluencia de personas. Incluso nos dicen que podría tener días.

***

Desde el número de Telcel 21212, utilizado para el envío masivo de mensajes de texto, los burócratas estatales han sido objeto de acoso y fraudes que comienzan con amables mensajes para ponerse en contacto con, supuestamente, la Dirección de Recursos Humanos.

El mismo número es usado para enviar mensajes políticos; o bien, para mandar falsas ofertas de empleo con sueldos enormes u ofrecimiento de trabajo de los mismísimos CEOs de Amazon, Mercado Libre, Netflix y otras trasnacionales de prestigio. Todo falso, por supuesto.

Ahora, los mensajes de texto SMS contienen un link para comenzar un chat en WhatsApp, donde los incautos han sido envueltos con el ofrecimiento de supuestos créditos en efectivo a cambio del pago de una comisión; o bien, sólo son “sopeados” con información y datos personales para un posible uso posterior.

El teléfono donde tienen su origen los mensajes aparece con múltiples quejas y sospechas de estafas en los foros virtuales donde son denunciados quienes se hacen pasar como representantes de bancos, empresas turísticas o de paquetería.

Pese a ello, la empresa telefónica mantiene activa la operación de dicho número para envío de mensajes masivos, algo por lo que nunca ha rendido cuentas Telcel, pese a tener toda la tecnología para bloquear cualquier servicio que pueda ser utilizado para cometer delitos.

Lo peor es que en la última semana los blancos de quienes están detrás de estos mensajes han sido exclusivamente empleados de la burocracia estatal, lo que ha desatado las especulaciones de que alguien filtró, regaló o vendió algunas de las diversas bases de datos que manejan las áreas de sistemas informáticos del gobierno.

El sospechosismo está a todo lo que da en la estructura de la Secretaría de Hacienda, la cual fue obligada a advertir a los empleados de los mensajes de fraude, sin determinar las causas, hasta ahora, de que sus trabajadores sean los objetivos de los estafadores telefónicos.

No debería quedar todo en una mera advertencia sin investigación y sin exigir a la telefónica que le ponga freno al uso indiscriminado de sus números para actividades ilícitas.