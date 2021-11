-Los quisieron refundir a como diera lugar

Se honraron políticamente los acuerdos de Bucareli en relación a La Boquilla, aquellos firmados en el despacho del secretario de Gobernación, con presencia de la gobernadora, Maru Campos, y los principales líderes de la región agrícola.

Innecesario el desgaste al que fueron sometidos todos los actores, pero más aún las familias de los detenidos, en la zozobra de imaginar a sus seres queridos sobre frías planchas de cemento, conviviendo –ellos sí- con auténticos delincuentes, justo un año calendario.

Cometieron el supuesto gravísimo error los agricultores de La Cruz al tomar latas de gas lacrimógeno, algunas vacías, y cartuchos de armas de fuego, abandonados por la Guardia Nacional durante la toma de La Boquilla. Fueron tratados peor que delincuentes.

Fue el primero de múltiples traspiés y situaciones lamentables, acaecidos el año pasado y parte de éste, no sólo por parte de ellos, sino de la autoridad misma, Estatal y Federal, todos juntos generaron una auténtica bola de nieve, una vorágine de acontecimientos, con secuelas gravísimas, como esta detención, la muerte de Jessy Silva, los riesgos de un incumplimiento de tratado internacional y las afectaciones en los cultivos que dan vida a cientos de miles de personas en la región.

Pudiéramos decir que a mediano plazo costó políticamente una gubernatura y diputaciones federales para el proyecto de Morena y la Cuarta Transformación, en momentos clave de medio sexenio.

En el fondo, se cambió el diálogo y la negociación por la imposición. El “nada por la fuerza, todo por la ley”, quedó en discurso, y ello enardeció a la población del sur del estado, aun antes de estos terribles acontecimientos.

Muy bien pudieron los elementos de la Guardia Nacional al arrestar a los agricultores simplemente quitarles las latas y las municiones, conocedores del desorden ocurrido apenas un par de horas antes, aquel ocho de septiembre, y del cual ellos tenían gran responsabilidad, por la manera atropellada en que entraron y salieron de las instalaciones de Conagua.

No se introdujeron los agricultores a instalaciones para robar, rompieron cerraduras o usaron la violencia para ello. Lejos, muy lejos de esa conducta dolosa, simplemente tomaron estos bienes, y por ese error, les fincaron cargos por posesión de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, porque los elementos de la Guardia Nacional utilizan estos pertrechos. Es un delito sumamente castigado en el Código Penal Federal.

Nadie en la región puede pensar otra cosa, los querían refundir a como diera lugar, como chivos expiatorios, con base en algo que se respiraba en el ambiente, el coraje palpable en contra de la región, por humillar a la Guardia Nacional al tomar La Boquilla, oponiéndose a un dictado federal de entregar el agua.

***

Hay de manera directa una consecuencia funesta con este arresto que a veces pasa desapercibida. Tras ser detenidos los agricultores y ser escoltados a toda velocidad en convoy hacia la ciudad de Delicias, se toparon en el camino con Jessy Silva y su esposo, quienes al ver los hechos quisieron intervenir, porque el vehículo de los agricultores llevaba una identificación del movimiento por el agua.

No hubo diálogo alguno, solo disparos. Se olvidaron los elementos del “abrazos no balazos”. La vida de una joven madre de familia fue segada y su marido gravemente lesionado, con graves secuelas aún, provocadas por municiones idénticas a las que fueron encontradas en posesión de los agricultores.

Bajo esas condiciones el asunto se volvió aún más espinoso y, por tanto, era indispensable justificar, generar una coartada.

Jessy Silva y su esposo, según la versión oficial, trataron de liberar a los detenidos, atacando el convoy oficial, y por ese motivo hubo que repeler la agresión. Palabras más o palabras menos, fue la versión inicial, sepultada por el tiempo ocurrido y la opacidad con que se ha manejado el juicio en contra de los agentes de la Guardia Nacional involucrados.

Es paradójico e irónico, los agricultores, inculpados por llevar latas vacías y municiones, en ese momento se convirtieron en testigos de cargo en contra de los mismos agentes de la Guardia Nacional que los detuvieron. El asunto toma entonces otras dimensiones. Quizá esta sea una explicación de lo absurdo de prolongar su prisión.

***

La solución vino de manera innecesariamente tardada, un año y días después del arresto a través de un desistimiento parcial de la Fiscalía General de la República, motivada sin duda alguna por la firma del acuerdo entre la gobernadora Maru Campos y el secretario de Gobernación Adán Augusto López, hace treinta días.

Ni un ápice movió la administración corralista para buscar una salida al conflicto, y con ello la absolución de los agricultores y la condena de los homicidas de Jessy, asuntos íntimamente vinculados.

Se construyó en treinta días lo que no se pudo lograr desde el mes de septiembre del año pasado, cuando ocurrieron los desafortunados acontecimientos.

En estos temas difícil encontrar solución perfecta. La Fiscalía sólo accedió a retirar los cargos por posesión de armas de fuego y explosivos basada en las latas de gas lacrimógeno, pero no en los otros delitos referentes a las municiones y los uniformes de la Guardia Nacional que también cargaban los agricultores.

A través de un juicio abreviado en el cual aceptaron su responsabilidad en los delitos, fueron condenados a dos años y medio de prisión –conmutado lo que ya cumplieron-, pero bajo condena condicional y el pago de una multa simbólica.

Queda en su registro personal no sólo el antecedente de la comisión de los delitos, sino que, de acuerdo a las normas federales, están sujetos al seguimiento y supervisión por parte de la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social.

Tendrán que residir en el lugar indicado, y sólo en ese, demostrar trabajo lícito, no consumir bebidas embriagantes ni estupefacientes y no cometer ningún delito. El incumplimiento puede dar pie al levantamiento de la medida cautelar adoptada. No les costará cumplirlo, son personas de bien, pero sigue la bota puesta.

***

Costó mucho trabajo político lograr este acuerdo, que fue elaborado en virtud de la disposición de dos funcionarios recién designados, la gobernadora y el secretario de Gobernación.

Es el comienzo apenas de la solución integral al problema, porque está esperando Andrés Valles idéntico procedimiento para abandonar la cárcel.

Será la misma o quizá mayor la complejidad para construir el acuerdo, porque al líder agricultor se le atribuye destrucción de vehículos e instalaciones oficiales que pudieran sumar cientos de miles o millones de pesos.

Ambos procesos, el de los tres agricultores y el de Valles, fueron edificados con toda la mano para acreditar conductas con castigo de prisión durante mucho tiempo.

Imposible no pensar en un trasfondo político, en una espada de Damocles, por lo que se ofrezca.

Al momento en que la Fiscalía General de la República y el mismo Poder Judicial Federal, desean honrar los acuerdos políticos, se topan con un nudo gordiano especialmente complicado de deshacer, y muy cómodo para dar explicaciones de autonomías, tipos penales, etc.

Es ahí donde está el truco y a la vez la solución, no sólo en estos dos casos, sino en el de la justicia retardada para Jessy y su familia.