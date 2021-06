-Malgastan en confeti con bosques chamuscados

-El saludo presidencial a Maru

-Valenciano saca compromiso a Marko

-Roxana dice adiós al “Panchito”

El combate del incendio en el bosque de Guachochi casi está en manos de puros voluntarios. No hay una intervención decidida de la autoridad.

Se están quedando en cenizas cientos de hectáreas de flora y fauna.

Cero avionetas o helicópteros para intervenir, esos sólo se utilizan para viajes de placer oficial del gobernador y sus más cercanos.

Puso el dedo en la llaga Brenda Ríos, la excandidata del Verde Ecologista a la gubernatura.

¿Cómo es posible que a estas alturas se estén consumiendo nuestros bosques sin un operativo verdaderamente eficiente para contrarrestarlo?

Ante el siniestro, que es de inusitadas proporciones, debía a estas alturas haberse desplegado un operativo aéreo, contratación de personal suficiente, pero nada.

“Los incendios en Chihuahua peor que nunca…Se debió activar el sistema de atención especial con helicópteros y aviones pero no ha habido presupuesto en Conafor para rentar esos equipos a pesar de los pronósticos... hay prioridades me queda claro y el medio ambiente no lo es...”.

La imagen compartida por Brenda del incendio en los bosques de Guachochi, es auténticamente de alarma y la autoridad dormida, anunciando eventitos de relumbrón y confeti a nivel estatal.

También en Guadalupe y Calvo; y antes en Nuevo Casas Grandes, las conflagraciones han sido extraordinariamente destructoras. ¿Aviones y helicópteros? Exclusivamente para el patrón Corral.

****

Ha resultado inútil el conteo de votos para efecto de documentar irregularidades que pudieran modificar sustancialmente los resultados, no sólo para gubernatura que ya finalizó, sino para el resto de las elecciones.

Mucho menos se han encontrado en los cientos de paquetes electorales aperturados irregularidad sistemática y grave que pudiera demostrar fraude. Ni en aquellos paquetes donde las mesas directivas se negaron a realizar el cómputo y entregaron las boletas echas bola.

Lejos de ser Morena el beneficiado con el recuento injustificado de muchas de esas casillas, es el PT quien tiene prendida la veladora.

El Partido del Trabajo se defiende con uñas y dientes buscando pizcar literal lo que se encuentre en el camino para tratar de lograr un lejano 3 por ciento de votación en la elección de diputados.

Pero ha sido un proceso demasiado prolongado y cansado. Las agotadoras jornadas han acabado con voluntarios. Ni la gente de paga quiere ir.

En al ambiente de la asamblea municipal se respira un aire cansado y denso, el calor es insoportable y las pausas por cambios de turno criminales hasta de hora y media.

El PRI luce por su ausencia total en las mesas de recuento, entregó la plaza sin luchar, igualito que el Partido Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas. A esos niveles ha caído el partidazo bajo la fatal dirección de Alejandro Domínguez.

***

Si el saludo a Maru en la mañanera por parte del presidente acalambró tanto en Morena como en Palacio de Gobierno, todavía más lo hizo la designación de César Jáuregui Moreno en la comisión de transición por parte de la gobernadora electa.

Como diciendo: al buen entendedor pocas palabras, el “hola” presidencial tiene un mensaje intrínseco a dejar de lado impugnaciones y pleitos, más aún cuando se trata de recursos que difícilmente pudieran acarrear algo más que una multa por exceder gastos de campaña.

Muy lejos ese saludo presidencial de ser una llamada como a la antigua usanza, pero algo es algo, en la civilidad y la coordinación.

Lo de Jáuregui en la Comisión de Transición encabezada por Luis Serrato, el delegado del PAN Nacional y coordinador de campaña de Maru, es cachetada con guante blanco.

El actual Secretario del Ayuntamiento ha sido involucrado también en procedimientos penales por la administración corralista, y será pieza clave para recibir los bártulos del nuevo gobierno.

Fue sumamente política Maru Campos al no ponerlo al frente, pero tampoco podía dejarlo fuera, por el papel que ha venido desempeñando a su lado a lo largo del tiempo.

El oficio que contiene el nombre de los otros integrantes de la Comisión, Lilia Merodio, Clara Torres y Javier Fierro, ya está echando lumbre en el escritorio de Mónica Vargas, la Secretaria de la Función Pública.

A ver a ahora para dónde corren, empezando por ella.

***

Para que la visita del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, no fuera únicamente de protocolo, el alcalde electo de Delicias, Jesús Valenciano, le sacó el compromiso de que le abra las puertas en San Lázaro.

El también legislador panista aprovechó la presencia de Cortés en Chihuahua, quien vino a acompañar a Maru Campos a la entrega de su constancia de mayoría.

Valenciano García pudo sacarle el acuerdo de una reunión con los diputados federales electos del PAN, pero no nada más con los de Chihuahua, a los que ya conoce, sino con toda la nueva bancada azul, que moverá los hilos de importantes comisiones.

El deliciense trae un ambicioso plan de trabajo para jalar recursos federales y estatales a la región sur, en la que ha logrado el liderazgo de los alcaldes electos debido, principalmente, a su gestión como diputado local.

Además de ambicioso es optimista. Confía en que la nueva conformación que tendrá la Cámara de Diputados habrá de sensibilizar al Gobierno federal para que voltee a mirar a los municipios y les envíe recursos suficientes, no como hasta ahora que los mantiene ahorcados.

El discurso de Valenciano, alejado de colores políticos y con el llamado a darle la vuelta a la página de la elección, es lo que le puede abrir las puertas no nada más con los legisladores de su partido sino con todos los demás.

Va a necesitar convencer de la necesidad de volver los ojos a los municipios. Con Maru tiene garantizado apoyo, por lo menos.

***

La talachera Roxana Vázquez concluyó ayer de buenas formas su compromiso con el proyecto naranja del Movimiento Ciudadano. Con toda la educación propia de su cuna, la histórica capital del mundo, mandó a freír espárragos al presidente de ese partido en el estado y probablemente diputado local de representación plurinominal, Francisco “Panchito” Sánchez.

Eso de los espárragos es creación de GPS. Realmente, sin ironías, ella simplemente agradeció al dirigente partidista haberla incluido como enlace de comunicación social de la campaña electoral con los medios informativos.

Mereció “Panchito” ser literalmente enviado a freír espárragos y más por Roxana debido al maltrato infligido a la exvocera del municipio de Parral pero privó en ella la inteligencia, la prudencia. Gracias y adiós le dijo en buen plan a su verdugo. “Panchito” fue para ella como el Corral de Maru, con las necesarias proporciones guardadas.

El jefe máximo de los naranjas en Chihuahua, Alfredo “El Caballo” Lozoya, quizá hoy sea enterado por semejante baja en el equipo, en relación con los medios de comunicación.