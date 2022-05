-Maru no es dejada, se desquitó de Loera

-Complicidad revive los fraudes con terrenos

-Con café y frutita el estreno de Chava Alcántar

-Fue planchadita reforma a la Ley de la UACH

Pese a los intentos de provocar una confrontación Estado-Federación, la gobernadora Maru Campos recibió y hasta aplaudió las porras de “es un honor estar con Obrador” con las que fue recibido el presidente Andrés Manuel en la comunidad de Atascaderos, municipio de Guadalupe y Calvo.

“Un fuerte aplauso para este equipo del gobierno federal”, dijo Campos Galván ante un auditorio no controlado por la autoridad estatal.

Recibió y felicitó los gritos de apoyo al Presidente y hasta pidió a los altos funcionarios federales aplaudir a quienes desde abajo en esa estructura trabajan en la Secretaría del Bienestar. Con eso comenzó, pidiendo el aplauso de los jefes a los empleados por hacer posibles los programas sociales.

Supo bien la Gobernadora dónde darle al jefe del Ejecutivo y acompañantes, que regresaron la cortesía a Maru; entre ellos estaban la secretaria Ariadna Montiel, el titular de la Defensa, Luis Crescenciano Sandoval y Jorge Arganís Díaz, secretario de Comunicaciones y Transportes.

Pero no perdió la mandataria la oportunidad de exhibir al superdelegado federal, Juan Carlos Loera, al referir que han tratado de provocar choques de su gobierno con el de López Obrador. Sin mencionarlo directamente hizo alusión clara a que esos roces los provocan quienes "no han superado las elecciones". No necesitó más palabras.

Fuera de las cortesías, fue importante la inversión en marcha en proyectos de infraestructura en los que trabajan, además de la Federación, el Gobierno de Chihuahua y el de Sinaloa, encabezado por Rubén Rocha Moya; el mandatario de Durango, José Rosas Aispuro, no fue convocado por estar su estado en medio de la veda electoral.

Aparte de los programas sociales como Sembrando Vida, la conectividad entre ambos estados por la región de Guadalupe y Calvo resulta esencial para promover el desarrollo de una zona estigmatizada como el triángulo dorado de las drogas.

Es algo que no dará resultados en el corto plazo, pero en realidad son más importantes los proyectos de largo aliento. El acierto de ambos gobiernos que encabezan Maru y AMLO es que no han permitido que se ahonden las diferencias que otros fomentan.

***

Afectados por la venta ilegal de terrenos para granja ubicados al norte de la ciudad aseguran que un presunto defraudador, identificado como Darío G.D., no actúa solo, sino que lo hace en contubernio con inspectores de la Dirección de Desarrollo Urbano de la capital.

Los terrenos están ubicados cerca de la caseta de Sacramento. Son predios irregulares que no cuentan con ningún tipo de servicio y son entregados al comprador a cambio de un enganche mínimo, con un supuesto contrato de pagos muy accesibles.

El problema es que tras el pago inicial, el ilegítimo vendedor desaparece sin dejar huella. Los estafados pierden todo contacto con él por meses, luego reaparece e inventa pretextos para justificar sus ausencias y seguir con la farsa. Ya es un modo de operar conocido en este y otros casos.

Pero ahora es especial el tema, porque resulta que en febrero de 2019, Darío G.D. fue detenido mediante orden de aprehensión por los delitos de despojo de inmueble y robo efectuados en los municipios de Janos y Casas Grandes, según consta en la causa penal 101/2005.

Es pájaro de cuenta el hombre, pues, pero los clientes que han sido enganchados no conocían esos antecedentes hasta ahora que la complicidad de autoridades ha hecho revivir el problema.

Los terrenos que ahora ofrece son de 10 por 20 metros, están valuados públicamente (según la oferta en redes sociales, cuyas capturas pueden verse en GPS versión digital), entre los 60 mil y los 80 mil pesos, de acuerdo a lo publicado.

Son entregados a cambio de un enganche de cinco mil pesos y cómodas mensualidades de mil pesos, con la promesa de escrituración una vez que se liquiden.

Algunos de los afectados que han solicitado la devolución del dinero indican que el ofrecimiento que se les hace es de otro predio debidamente regulado, lo cual no es así.

La escrituración formal y el intercambio por otro predio son mentiras.

Esta situación ha encendido las alarmas en la Presidencia Municipal. Existe el temor fundado de que el fraude escale a otros niveles y ya se investiga al interior de la dependencia quién o quiénes podrían estar coludidos con esta persona, para poder intervenir y resarcir el daño a los particulares.

***

El flamante nuevo diputado federal y defensor del agua chihuahuense, Salvador Alcántar Ortega, recibió la bienvenida a las funciones legislativas al integrarse a la reunión de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, que sesionó ayer en San Lázaro.

Don “Chava” no escondió su origen norteño, con el sombrero sobre la mesa y ataviado con botas y camisa vaquera, el legislador le entró duro al café y a la frutita durante la reunión de estreno que se prolongó por más de una hora.

Pero en materia legislativa la participación del chihuahuense fue prácticamente nula, a pesar de la relevancia que tiene el tema del agua para la entidad.

En la transmisión pudo apreciarse a un Alcántar incómodo, fuera de lugar, lejos de su hábitat natural ranchero o de la oficina que tenía en Desarrollo Rural del Estado, ubicada por la avenida División del Norte, donde traer botas y sombrero parece requisito de ingreso.

Fueron reiteradas las ocasiones en las que los asesores se le acercaron para decirle cosas al oído. Es comprensible, con apenas dos días en funciones es complicado que conozca la temática a fondo.

Tiene en sus manos la oportunidad de atender la problemática por la que atraviesa Chihuahua, que padece una sequía excepcional en más de la mitad del territorio, con escasas precipitaciones pluviales y presas que cada día están más vacías.

***

Aprobó el Consejo Universitario la reforma a la Ley Orgánica de la UACH, en un proyecto que ahora pasará al Congreso del Estado seguramente como propuesta del Ejecutivo.

Entre otras cosas fueron establecidos los requisitos para ocupar la Rectoría y las direcciones de las facultades. Ahora los aspirantes deberán tener una antigüedad mínima de diez y siete años, respectivamente, para poder ocupar esos puestos, lo que abre el abanico de posibilidades políticas.

El rector Jesús Villalobos Jión, quien ocupa de manera interina el cargo, tras la salida deshonrosa de Luis Fierro, operó personalmente la mayoría de los votos del Consejo Universitario, donde únicamente hubo unas cuantas abstenciones identificadas con la Facultad de Derecho.

No hubo votos de rechazo abierto a la propuesta de reforma, así que puede decirse que pasó sin oposición, porque no es la misma no votar que sufragar en contra.

Una vez aprobada la propuesta en el Legislativo, lo que seguramente habrá de ocurrir en periodo extraordinario de sesiones, vendrá la verdadera batalla por la Rectoría para el periodo 2022-28.

La UACH se prepara para su renovación, luego de un periodo ensombrecido, que quedará en el anecdotario como una mala jugada, con un rector que trató de imponer un nuevo modelo sin pies ni cabeza y que lo único que dejó fueron dos años perdidos para los estudiantes.

Eso jamás debe perderse de vista en medio de una temprana y caliente batalla por el control universitario.

***

Las afectaciones en el sector industrial por los constantes apagones de las últimas semanas en la capital del estado, cada vez son mayores, según reportan propietarios de diversas empresas, como hemos dado cuenta en estas páginas.

Los apagones que llegan a prolongarse hasta por cuatro horas son recurrentes en el sector de la Dale y se han presentado también en parques industriales, poniendo en riesgo equipo sofisticado.

Durante todo este tiempo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha hecho mutis, ni una postura ha emitido, ni siquiera para decir que la problemática es atendida o analizada.

El hermetismo con el que se maneja la paraestatal llega a ser desesperante y peor aún, en Chihuahua no hay quien informe, por lo que se tiene que recurrir a Víctor Barba, director de la Zona Norte quien despacha en Torreón, sin embargo, nunca está disponible.

La iniciativa privada ha alzado la voz, el tema ha sido expuesto a nivel nacional por parte de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, pero ni así reacciona la CFE.

El propio alcalde Marco Bonilla le ha entrado al tema y ha escalado a la tribuna del Congreso local, en donde se contempla la creación de la Agencia Estatal de Energía, pero mientras esto ocurre, los afectados exigen pronta solución al problema.