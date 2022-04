-Más caros los jugos de mariguana que los “churros”

-Los diez años de los periodistas Moya y Salinas

-La historia aquella de Lilia y Barbosa

-Más patrullas en talleres que en la calle

Llamó la atención para muchos de nuestros lectores de GPS un anuncio en camiones urbanos de productos con marihuana, circulando por las estrechas calles del centro de esta ciudad, específicamente sobre la Niños Héroes.

La grandota hoja de marihuana, enmarcada en la que suponemos es la marca, CBD Life, cannabis elements, cubre casi la parte posterior del camión.

El anuncio que nos enviaron corresponde a una empresa que oferta el envío mediante paquetería desde jugos hasta cremas, conteniendo cannabidol (CBD), que supuestamente no causa efectos psicoactivos ni da positivo en exámenes antidoping.

Aún hay muchísima desinformación, acerca de las autorizaciones de la Cofepris, para efectos no solo medicinales, sino lúdicos de los productos que contienen esta droga.

No sabemos a ciencia cierta hasta dónde es verídico lo que ofertan, en particular porque no se aprecia a simple vista que el anuncio contenga alguna autorización de la mencionada oficina reguladora federal. A la mejor está con letra chiquita.

Pero de que es un negocio muy lucrativo, probablemente así lo sea, un kit de jugos está casi en 300 pesos, pero hay productos combinados que se ofrecen en más de 700; bastantes más caros que los “churros” de 50 pesos.

En una entidad afectada por el crimen organizado vinculado precisamente al tráfico de estupefacientes, como la marihuana, no deja de llamar la atención este tipo de promoción de productos.

***

Se cumplieron ayer 10 años del múltiple homicidio ocurrido en el Bar El Colorado, en la colonia Las Granjas, donde perdieron la vida los periodistas Javier Moya y Javier Salinas.

Ambos colegas contaban con trayectoria y reconocimiento a nivel local por su trabajo periodístico. Moya en la radio, como director de noticias, donde construyó una exitosa carrera, y Salinas, incursionando también en vocerías políticas, ambos con mucho camino por recorrer.

Además de ellos, fueron asesinados en dicho lugar 14 personas más, en uno de los multihomicidios más terribles ocurridos no sólo en Chihuahua sino a nivel nacional, en los estertores de una violencia que apenas parece aminorar.

En relación con los hechos hubo responsables detenidos y algunos sentenciados. Uno de los arrestados fue “El Wicked”, José Enrique Jiménez, criminal identificado más adelante también como autor material del asesinato de Marisela Escobedo, frente a Palacio de Gobierno, dos años antes del Colorado. “El Wicked” murió extrañamente en una de las celdas del Cereso de Aquiles Serdán en 2014.

Descansen en paz los colegas, así como el resto de las víctimas, a una década de los terribles acontecimientos.

***

Si en Texas los números más conservadores hablan de una afectación de 100 millones de dólares, por los cuatro o cinco días en que estuvo prácticamente detenido el paso internacional de mercancía, lo menos que podemos pensar es que de ese tamaño son los daños provocados de este lado.

Es muchísima la pérdida con cargo en particular a la cadena de proveeduría entre ambos estados de las naciones vecinas, como para seguirle en un camino de estridencia que no aporta nada. Están las empresas exportadoras que tiemblan ante la posibilidad de un nuevo episodio de bloqueo con revisiones injustificadas.

Se escucharon voces de prudencia, tanto en Chihuahua como en Texas, en el sector empresarial, ante la intervención del presidente López Obrador el lunes en la mañanera, como por las declaraciones de Greg Abbott el martes en una cadena internacional de noticias.

Los adjetivos del presidente mexicano hacia el gobernador texano en nada abonan, ni tampoco las amenazas de éste último.

La Semana Santa que debió dar paso a la mesura entre ambos políticos, parece que les pasó de noche, como a los miles de vacacionistas que prefirieron el agua y el sol antes que el Viacrucis.

La puesta en marcha del Programa Centinela por parte de la Gobernadora abona al cumplimiento del convenio de buena voluntad suscrito con el mandatario texano, al menos para darle tranquilidad, de que se está cumpliendo lo prometido.

***

Entre las elecciones del 2018 y 2021, tuvo Lilia Merodio visitas a la ciudad de Puebla de los Ángeles, para apoyar a su amigo Miguel Barbosa, a la sazón aspirante a la gubernatura estatal por el partido Morena. No escondía sus simpatías por el morenista.

Barbosa venía de unas elecciones locales que fueron anuladas, y en las extraordinarias logró el triunfo frente al aspirante panista, que era su principal rival.

Lilia Merodio había perdido las elecciones federales por el distrito tercero en Juárez. Venía de ser senadora seis años, del brazo de Patricio Martínez, quien arrasó en los comicios del 2012, cuando el aún gobernador poblano fue presidente del Senado.

Con Barbosa fue anunciada en la elección extraordinaria como parte del equipo en las tareas de coordinación con organizaciones civiles. Le estarían acompañando en dichas tareas Denise Ortiz Pérez, Vanesa Barahona de la Rosa, Cindy Jiménez, y Silvia Pérez Ceballos, entre otras políticas.

Lilia siempre negó haberse integrado a la campaña, pero el tema la acompañó, aun cuando fue abanderada de la coalición Va por México en el 2021 otra vez en Juárez, ahora por el distrito primero, que volvió a perder.

La foto que le mostramos es de esos ayeres en campaña, donde la gobernadora Maru Campos la abrazaba, junto con personajes de talla nacional del PAN, como Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel.

Todo era miel sobre hojuelas, pero terminó de manera abrupta en desaguisado, con la renuncia de Lilia la semana pasada, y amenaza de ir a tribunales, tanto por ella, como por Mario Vázquez, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN.

De esa foto que publicamos en edición digital ya no queda nada, más que el recuerdo.

***

En los próximos días, 77 nuevas patrullas y 23 motociclistas de la Policía Municipal habrán de incorporarse al trabajo en la calle, una vez que sea contratado el servicio de arrendamiento financiero que lanzó la administración de la capital.

En las filas de la corporación dicen que ya son urgentes las nuevas unidades, porque muchas de las patrullas pasan más tiempo en el taller que en la calle, que es donde deben estar.

La adquisición dará bastante oxígeno a la tarea que tiene encima el comisario jefe de la Dirección de Seguridad Pública, Julio César Salas, quien junto con el alcalde Marco Bonilla ya tiene lista la repartición de patrullas para los diferentes distritos policiales.

Como dato interesante que dio a conocer el alcalde Bonilla, los agentes de motocicleta estarán reforzando la vigilancia en el Distrito Ángel y el nuevo Distrito Diana, que está por comenzar a operar una vez que sea designada su nueva titular.

La idea de las motos en estos sectores es por la facilidad de circular entre el tráfico, sobre todo en las angostas calles del primer cuadro de la ciudad.

Pero además estas nuevas unidades ya vendrán equipadas con tecnología de punta, como cámaras frontales, traseras y una interior, lo que habrá de ser una herramienta valiosa e innovadora para los policías preventivos.

Especialmente las cámaras interiores permitirán, con tecnología de reconocimiento facial, determinar la identidad inmediata de los detenidos y saber si cuentan con antecedentes penales u órdenes de aprehensión, punto que ha resultado muy atractivo para los agentes, para saber a quién se enfrentan.