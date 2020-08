-Más Garcías-Lunas con Chihuahua en rojo

Han sido insuficientes la inversión en radio y televisión para superar el magro desempeño de la administración corralista y su alicaída imagen ante los chihuahuenses.

El dinero del erario público ha corrido también a raudales en compras de equipo sofisticado para producción multimedia, pero ha fracasado.

El último capricho es la saturación en redes sociales con paupérrima y focalizada audiencia. Llega sólo a los escasos suyos que se cuentan por un puñado.

La encuesta última de la consultora de Roy Campos es demoledora, cuando presenta que nueve de cada cien chihuahuenses rechazan que el próximo gobernador siga como Javier Corral.

En ese contexto la toma de decisiones se antoja de vital importancia para mantener mínimamente el barco a flote.

Pero cuando aún pudiera hacerse algo, parece que ya nada importa.

Las obras son escasas y se construyen de última hora y con pésima planeación; las manifestaciones por un motivo u otro son el pan de cada día; se respira ingobernabilidad en educación, salud, cultura, no hay sector que no permanezca estresado por la falta de pericia en gobernar durante todo el mandato.

Se superó el límite de mil muertos por la pandemia en cinco meses, y son más de ocho mil los homicidios dolosos en lo que va de su mandato.

Ya nombró a un no médico en Salud, que administra con chasquidos de dedos a los médicos y se aventura en paralelo a profundizar la vinculación de la policía en Chihuahua con el oscuro pasado inmediato de Genaro García Luna.

La regañada del presidente por la inasistencia a las reuniones de seguridad poco le afectan. Esta misma semana dejó plantada a la mesa de seguridad en Juárez para volar a Torreón a la grilla con los gobernadores federalistas, con quienes tiene una alianza débil y superflua.

No puede darse el lujo de seguir cometiendo yerros en perjuicio de los chihuahuenses, en ninguna área. Es gravísimo lo que está por ocurrir en seguridad.

***

Las truculentas historias de narcotráfico y las complicidades del sector público y financiero con esta actividad abundan desde hace 50 años a la fecha. No son nuevas, pero tampoco son viejas.

Lo que era narrativa de boca en boca se convirtió cada día en palpable evidencia con jefes policíacos y militares detenidos. José de Jesús Gutiérrez Rebollo fue uno de ellos como hoy lo es Genaro García Luna.

La sombra de sospecha no acaba ahí. En el caso de Chihuahua su papel es clave en ese contexto de podredumbre y mezcla de lo lícito con lo ilícito.

En el antes y el después hay nombres de líderes del crimen organizado que han usufructuado la entidad bajo protección del gobierno en el lucrativo negocio de las drogas. Carrillo, Acosta, El Jaguar, El 80, son signos de descomposición.

Hoy la línea sigue siendo igual de tenue. La diferencia son los ríos de información que existen y la inmediatez del internet. Nada se esconde bajo la transparencia forzada de las redes sociales y el archivo formidable del web.

Más allá de los textos sobre narco, donde es referencia obligada la pluma de Anabel Hernández, la realidad se presenta cruda y actual.

No hay aprendizaje del pasado, sólo se cierran los ojos y se siguen cometiendo los mismos errores, pese a los miles de muertos y cientos de desaparecidos encontrados en fosas comunes, cuyo hallazgo se presenta como logro pero es evidencia de incapacidad e impunidad.

En ese contexto, es todo menos azar que los últimos jefes policíacos provengan de la extinta Policía Federal.

El primero de ellos es Oscar Aparicio Avendaño, el defenestrado brazo operativo policial en el estado, hoy con sueldo jugoso en funciones administrativas de atención ciudadana a nivel nacional, y el segundo, el sucesor anunciado -que deberá ser ungido oficialmente estos días-, Israel Galván Jaime, como cabeza de la Comisión Estatal de Seguridad.

No podía ser de otra forma el nombramiento de Galván, si éste es determinado por Emilio García Ruiz, el Secretario de Seguridad estatal, cuyos vínculos en la operación de la PF también proceden de los tiempos gloriosos de García Luna.

Genaro, un ingeniero mecánico egresado de la UNAM, metido a policía, tuvo en esos ayeres época de crecimiento meteórico, salpicado de famosos narcos e impunidad.

Las estrellas colocadas en el pecho -por castigar y premiar según se requería- lo consolidaron en el gobierno de Calderón, como el hombre de confianza en donde descansaba casi completa la dirección del combate al narcotráfico.

Hoy está sentado en el banquillo de los acusados, con miles de fojas que hablan de sus vínculos protectores del crimen e incluso lo responsabilizan de trasiego directo de droga. Las acusaciones son tan firmes que nadie quiso aparecer como aval para fianzas por dos millones de dólares.

Los principales mandos de García Luna, no sólo en la Policía Federal, sino también en la Agencia Federal de Investigaciones, son ahora buscados por la Interpol. Son prófugos de la justicia.

Se trata de Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, operadores de primera línea y mandos que acompañaron a García Luna casi una década en sus responsabilidades. Las acusaciones contra ellos son graves.

Dependientes de ambos estaban en mayor o menor medida Aparicio, Galván Jaime y el mismo García Ruiz, la estructura de mando de la policía estatal en Chihuahua. Nada menos el anunciado jefe de la CES estuvo a cargo de la codiciada plaza del aeropuerto de la ciudad de México cuando García Luna estaba en su apogeo.

Pese a ello, y que la información era y es de sobra conocida, el gobernador sostuvo en el puesto a Oscar Aparicio durante tres años y hoy pretende sustituirlo con alguien de la misma escuela.

Lo menos que se puede pensar al respecto es que es una decisión absurda.

Contrasta el nombramiento de Galván Jaime, que será firmado de puño y letra por Corral, con la política federal en relación con García Luna y todo lo que tiene que ver con él.

Su amigazo del alma, Alfonso Durazo, ha iniciado una purga en la Secretaría de Seguridad, en busca de cualquier personaje que haya tenido vínculo con el exjefe policiaco y aquí en Chihuahua se les abren las puertas de par en par.

***

Si Peña Nieto está a un paso de ser involucrado oficialmente en la corrupción que destila Odebrecht - con una carpeta abierta por denuncia de Emilio Lozoya-, Felipe Calderón carga a cuestas el expediente de Genaro García Luna, en una corte norteamericana.

Era su superior jerárquico, ni como negarlo, él lo designó. Esa combinación de pluma y papel es una pesada loza sobre Calderón. Hay un péndulo sobre su testa llamada narco-estado.

Pero nada de eso abruma el ánimo de Javier Corral, al momento de realizar nombramientos en el área de seguridad. Lo hizo con Aparicio y García Ruiz, lo volverá a hacer con Galván.

Estando Chihuahua todo en color rojo, con homicidios que nos colocan en los mismos niveles de hace diez años, se dispone a entregar la seguridad, de nuevo y sin rubor alguno, en manos de un hombre que creció bajo la sombra del procesado en Brooklyn.

Igual que Calderón, no puede fingir demencia, tiene la información en su escritorio. No ve ni escucha porque no quiere.

La historia lo está alcanzando en sus decisiones de escritorio, las pocas que toma en la oficina, porque el resto del tiempo lo pasa en el aire o en el green cada vez que puede pese al Covid, presa de la insoportable levedad del ser, diría Kundera.