-Más millones de dinero público a chatarras urbanas

-Geo Bujanda y las pobrezas de dos compus

-No hayan qué hacer con estatua de Pancho Villa

-Ahora sí desactivan la Marcha del Hambre



No hay aprendizaje alguno en el trato con el pulpo camionero por parte del nuevo amanecer. Se le chiplea hasta más no poder. No hay acto de autoridad ante las anomalías e incumplimiento de compromisos.

Contrario a ello, hay nuevas autorizaciones de apoyo, como lo acaba de anunciar el gobernador, con el pago de enganche anunciado de nuevas unidades, con cargo al erario público.

Se reunió con ellos. “Chihuahua merece un transporte público ordenado, ágil, limpio, puntual y con buenas rutas”, dijo el jefe del Ejecutivo.

La cuestión es que poco se ha hecho al respecto.

Ahora de nueva cuenta serán millones de pesos los que se tengan que pagar para tratar de nuevo de dar un impulso a la mejora que se dice integral en las condiciones de servicio, que sufren miles de chihuahuenses.

Las unidades permanecen en buenas condiciones sólo un par de años, porque luego, por la falta de mantenimiento y maltrato, se convierten en auténticas chatarras.

La operación es un desastre. La unidad que le mostramos en nuestra edición digital transita contaminando por todo el periférico Ortiz Mena en la más completa impunidad.

Incluso, sin placas. No hay oficial de transporte que les llame la atención y haga algo para ponerlos en orden.

La foto del gobernador con los camioneros, todos muy sonrientes, nada tiene que ver con los chihuahuenses que se tapaban la boca al viajar o cruzarse en el camino de la chatarra andante que parecía una tronera con llantas.

En ese contexto, el consejo consultivo sólo está pintado, porque no es tomado en cuenta en relación con las acciones para construir un sistema de transporte digno.

La consulta es una obligación no sólo ética, sino también legal, que pasa de largo, por la incomodidad que representa.





***





La imagen de finales de julio es de las vacaciones de Geo Bujanda, flamante diputada panista, vistiendo un conjunto rojo de una sola pieza, muy pero muy mono.

Las aguas cristalinas, que con seguridad son del caribe mexicano, hicieron comentable la fotografía tomada de su muro social, que despertó muchas congratulaciones, con caritas sonrientes y otras monerías.

A su regreso, ya descansada del ajetreo del avión, empezó inmediatamente con una campaña para construir la reelección. Sabe que el 2021 está a la vuelta de la esquina y no quiere dejar pasar la oportunidad.

Los números no son muy favorables debido a la baja estima en que tiene la población a la actual administración estatal, que no llega a los dos puntos sobre escala de diez.

Si una oportunidad tiene será colgada de la credibilidad que en el municipio de Chihuahua ha construido la alcaldesa Maru Campos, porque en el resto de la entidad el panorama es sombrío.

No puede entonces echarse a retozar en laureles. La reelección es posible jurídicamente, pero tiene que ganársela en la voluntad de los electores.

Y para ello va a regalar laptops.

Como lo escucha, acaba de subir a su muro una convocatoria para obsequiar dos computadoras personales.

Pero no hay que entusiasmarse mucho. Sólo son dos para todo el distrito, para estudiantes de secundaria, cumpliendo con el requisito de una calificación de nueve y vivir en la zona.

Con sueldazos arriba de cien mil y con esas pobrezas.

Más gastó en el viajecito dorado del merecido asueto de las arduas tareas legislativas, en hotel cinco estrellas y los obligados cócteles, que en tratar de congraciarse con sus electores.

Se le olvida que la diferencia en votos apenas fue de arriba de los setecientos. Es un distrito altamente competitivo.

Deberá hacer algo más que dejar contentas a dos familias de dicho sector para obtener preferencias electorales.



***





En Parral no hayan qué hacer con la estatua ecuestre más grande que existe de Francisco Villa. Está arrumbada en algún lugar de la capital del mundo.

Esperemos que no se encuentre bajo la lluvia y el sol, deteriorándose, mientras la administración estatal decide si apoya o no al municipio a darle un uso adecuado.

Tiene resistencia el nuevo amanecer en llegar a un acuerdo con el ayuntamiento para su instalación, pero son puros pretextos.

Es cierto que fue una obra demasiado ambiciosa y fuera de proporción por parte de la anterior administración.

Pero nada justifica que haya una actitud abúlica, sin solución, dejando simplemente pasar el tiempo, cuando se trata de una estatua en la cual se invirtieron recursos del erario público que no pueden ser dilapidados, independientemente de que sea una estatua con muy poca gracia artística.



***





El “juay de rito” de Joaquín López Dóriga con Anthony Hopkins se quedó muy corto. Han transcurrido unas semanas del hecho, pero no puede pasar desapercibido, por lo desafortunado del suceso.

Nos aseguran que el inglés del gobernador dejó mucho que desear en El Paso durante la ceremonia luctuosa por la masacre en Walmart. Da pena ajena.

Tímido y sin el más mínimo dominio, se aventuró con un parrafito, uno muy pequeño al final de su discurso en el homenaje a los 22 paseños y mexicanos asesinados.

Mejor hubiera seguido con su español engolado y pausado, que despertó algunos aplausos cuando generó simpatía al condenar el artero homicidio, que lastimo terriblemente la vida en la frontera Juárez-El Paso.

El video posteado por él mismo en su red social fue oportunamente auxiliado con subtítulos. Es delicado el tema, sin duda, por el gran dolor existente por los hechos, como para que se tome a la ligera una intervención de esta naturaleza, que debió ser cuidada en todos los términos, como una muestra indispensable de respeto.

Corral es paseño de nacimiento pero no por ello domina una sola palabra en inglés.





***





El subdirector de Operación de Proyectos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Miguel Nevárez, encabezó ayer en Sisoguichi, Bocoyna, una de las últimas asambleas acordadas para atender la llamada Marcha del Hambre.

El funcionario enviado de las oficinas centrales del INPI fue quien tuvo la encomienda de darle forma a los acuerdos del gobierno federal con los tarahumaras que el mes pasado protestaron por la falta de atención de la 4T.

Desde el 9 de agosto y hasta ayer se habían realizado 50 asambleas en las sedes regionales de Guadalupe y Calvo, Guachochi, San Rafael y Carichí, poblaciones que se tomaron de base para alcanzar 16 municipios serranos.

Según el reporte enviado por Nevárez, van 20 mil beneficiarios de los programas de Productividad para el Bienestar, en su modalidad de Productividad Indígena; y de Jóvenes Construyendo el Futuro, como aprendices de los beneficiarios de lo que antes era Procampo.

Los líderes indígenas Luis Carlos González e Isidro Rodríguez, decepcionados por la primera atención a su caravana por parte de los funcionarios federales, temían que no se les cumplieran los compromisos adquiridos con su gente y tuvieran que seguir con la protesta, que implicaba varios de camino hasta Chihuahua.

Pero ayer ya estaban muy contentos y calmaditos, luego de mostrar semanas antes de qué eran capaces y cuánta convocatoria tenían en conjunto.