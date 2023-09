-Mataron a Mireya, pero no la lucha trans

-El asesor de las mentadas y sueldo de 40 mil

-Hubo batucada por asunción de Xóchitl

-Siguen los Curiel cobrando piso

En la calle General M. Rincón, entre la Industrial y la Nombre de Dios, las leyendas como “Mireya Vive” y “Vivan las mujeres trans” forman parte del paisaje urbano (imágenes en versión digital de GPS), a tres años de que fue brutalmente asesinada Mireya Rodríguez Lemus. El crimen fue dejado en la impunidad.

El transfeminicidio –como le denominan en los colectivos LGBT- ocurrió el dos de septiembre del año 2020 en una colonia del suroriente de la ciudad, en la zona conurbada de Chihuahua y Aquiles Serdán.

Por el crimen fue detenido un presunto responsable, Iván Arturo G.P, pero inexplicablemente fue dejado en libertad. Fue uno de tantos casos cuyas carpetas de investigación dejó la Fiscalía General del Estado en el aire en la era del peor gobierno que ha padecido el estado.

El presunto asesino, según la información que difundió la propia instancia investigadora, usó el carro de la mujer trans después de su muerte y lo vendió, además de que en su poder fue encontrada ropa con sangre de la víctima. Fue vinculado a proceso, pero jamás enjuiciado y terminó por ser liberado.

Mireya fue una activista y defensora de los derechos humanos de las mujeres trans, de las prostitutas y de las personas más vulnerables social y económicamente. Es recordada hasta la fecha por su energía y entrega a las causas que abrazaba. Las pintas en la calle lo comprueban.

Por eso su muerte es considerada un crimen de odio que hasta la fecha genera indignación, tanto por la saña evidenciada para matarla como por la impunidad patrocinada por la propia autoridad.

Independientemente de posturas morales o juicios a la persona, el transfeminicidio como delito existe, es real, y en los colectivos LGBT hay temor por un aumento en este tipo de casos, que colocan a Chihuahua entre los primeros cinco estados del país con mayor cantidad de crímenes, junto a Veracruz, Michoacán, Guerrero y Puebla.

Por eso, qué bueno que la lucha de Mireya no fue asesinada junto con ella, lo que pudo verse en la pequeña pero significativa manifestación en su memoria del pasado viernes, la cual no tuvo una respuesta contundente por la autoridad ministerial ni por la judicial.

***

El asesor del Congreso del Estado, Gabriel Ortega, mandó con todas sus letras “a chingar a su madre”, a un conocido abogado de la ciudad de Delicias, el litigante Hugo Guerra Peña, que nada dejado acusó de recibido inmediatamente.

No lo decimos nosotros, así lo difundió el mismo abogado, doliéndose de la agresión prepotente que le propinó Ortega, cuando lo único que hacía el litigante era realizar su trabajo cotidiano.

Hugo Peña llevaba una orden de convivencia familiar en favor de la abuelita de una menor que tenía todo el derecho de ir por su nieta al domicilio paterno del prepotente funcionario, en hechos ocurridos este viernes pasadas las cinco de la tarde, en aquella ciudad de Delicias.

Pero en lugar de atender la diligencia y permitir la convivencia –de metiche porque el asunto legal es de su hermana-, que estaba ordenada por un juez y que traía en su propia mano el abogado Hugo Peña, el funcionario lo empujo dos veces, y con ayuda de dos personas más, lo corrieron casi a patadas.

Nos dicen que no es la primera vez que Ortega actúa de esa forma. Incluso, cuando fue secretario del ayuntamiento en Meoqui, tuvo varias situaciones nada agradables.

Ortega se siente cobijado en el Congreso del Estado. Tiene un jugoso contrato de 19 mil pesos mensuales, más una compensación de 23 mil más. Gana más de mil pesos diarios, sin despeinarse siquiera; sus funciones no están especificadas con claridad en el contrato que tenemos en nuestro poder.

Por lo pronto deberá atender una demanda penal por agresión y lesiones por parte del litigante, que es diabético. Es más, Peña amenazó con ir a la SEIDO y a la UIF para demandar al flamante asesor por enriquecimiento ilícito.

***

Salieron a la calle en esta ciudad, de un domingo verdaderamente soleado, cuando menos unas tres mil personas, para atestiguar la asunción de Xóchitl Gálvez como coordinadora nacional del Frente Amplio de Oposición.

Hay quien dice que fueron como dos mil 500 otros que eran casi cinco mil. Con todo y ello, fue una fiesta la que se vivió en la estatua de Villa, con batucada y todo. Ahí están circulando las imágenes.

Hubo gente que llegó en bicicleta, otros en el suspendido Bowí, que debió ser desviado durante un par de horas, y los más en sus propios vehículos, utilizando todos los estacionamientos posibles en varias cuadras a la redonda.

La concentración no se realizó sólo en esta ciudad. Hubo también acciones en Juárez, en el conocido Salón Cibeles, así como en Delicias, Parral, Cuauhtémoc, entre otros muchos municipios.

Ahí fueron vistos los líderes de los partidos políticos, Gabo Díaz, Alejandro Domínguez, y Nohemí Aguilar, PAN, PRI y PRD. El alcalde Marco Bonilla, hizo presencia; Daniela Álvarez, “El tomatito” Luis Terrazas, entre otros.

Jacques Adrián Jacquez Flores, el coordinador del Frente en la entidad, relajado, en compañía de sus hijos, anduvo caminando entre los asistentes. Otra hubiera sido la historia, sudando la gota gorda, con la suspendida instalación de mesas receptoras en 66 de los 67 municipios.

***

Este próximo viernes 08 de septiembre el Tribunal Estatal Electoral iniciará un ciclo de conferencias en materia de Justicia Digital, con la presencia del magistrado presidente de la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sergio Guerrero Olvera, acompañado del director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH, doctor Javier Contreras Orozco.

Ambos estarán hablando de la inteligencia artificial, redes digitales, fake News, censura, redes sociales, temas que han ido permeando en el gremio de abogados y de los tribunales electorales, sobre todo el de inteligencia artificial.

Esta mesa panel es el inicio de las actividades en materia de Justicia Digital, pues el 06 de octubre tocará el turno para el magistrado de Sala Superior del TEPJF, Felipe Fuentes Barrera, quien estará también en el Pleno del Tribunal Estatal Electoral, que preside Roxana García Moreno.

***

La salida del profesor Clemente Campuzano Escalante de la Dirección del Nivel de Primaria en los Servicios Educativos del Estado (SEECH) sólo arroja más leña al fuego que generaron los libros de texto gratuitos en Chihuahua pues, comentan en la dependencia, que el exfuncionario tronó por la presión que recibía de los maestros para que asumiera una postura en favor de los materiales didácticos de la SEP, tal como lo hizo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Campuzano prefirió decir “ahí nos vemos” para no verse enredado en esta controversia, pero queda claro que el magisterio, en su mayoría, ha tomado el bando del gobierno federal y no el que corresponde a su estado, Chihuahua.

***

Luego que se hablara de una posible desbandada en Cabildo por parte de regidores de diferentes fracciones edilicias, los líderes partidistas tuvieron que ponerles un freno y pedirles que mejor se pongan a chambear si es que buscan ser candidatos para alguna diputación local en Chihuahua.

Al menos los de Morena que tenían pensado dejar la chamba antes de finalizar el año, deberán esperar al 2024 para pedir licencia, ya que su partido les metió una regañada ante la falta de presencia y de trabajo; aunque poco han brillado, tanto el coordinador, Eliel García, y la casi invisible Ishtar Ibarra ya decidieron que van por las federales porque en lo local no hay chanza.

Del lado de Acción Nacional, parece que el alcalde, Marco Bonilla, ya dio indicaciones que deben cerrar el año con todas las ganas y ya entrando el próximo año podrán hacer todo el ruido que quieran y pedir licencias, pero primero es el trabajo.

***

Ya vienen las fiestas patrias y con ellas el infaltable conflicto con los ambulantes que se instalan en el centro de la capital ya que no sólo los vendedores locales abarrotan las calles, sino de otras latitudes y, algunos líderes aprovechan el momento para cobrar derecho de piso a todo el que pretenda colocar sus mercancías.

Unos de los más beneficiados son los Curiel, hijos de Juan Curiel, quien militó en algún momento de su vida en el PT y tras separarse siguió construyendo un imperio entre los comerciantes del centro.

Ellos cobran unos 500 pesos diarios a los ambulantes y, nada más empieza el último tramo del año, en el que proliferan celebraciones como la Independencia, Halloween y Navidad, suben la “cuota”.

A los comerciantes no les queda de otra que cumplir con el derecho de piso porque la tienen bien sentenciada de que si no pagan, no venden.