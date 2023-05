-Muchos policías cerca de lugar de masacre

-Morenos sí quieren llevarse el agua

-Bankaool hasta el sótano… otra vez

-Bonilla sumado en favor de la Corte

El lunes por la noche fueron localizadas cuatro personas sin vida, una mujer y tres hombres, además de otro sujeto gravemente herido, dentro de una vivienda de la zona centro, que era utilizada como picadero, según confirmaron las propias autoridades.

Un picadero que, hay que decirlo, estaba a la vista de todos, incluidos policías, pues tan sólo a unos metros del lugar se encuentra la Comandancia Centro de la Policía Municipal, sin dejar de mencionar que por el primer cuadro vigilan, o quizá sólo se pasean, elementos del Grupo Beta de la misma corporación.

Hasta agentes de la Policía Vial tienen base en esta zona, donde están prestos a cazar conductores pero no para reportar puntos de venta y consumo de droga.

No es por echarle tierra a nadie pero queda claro porqué llama tanto la atención que una masacre ocurra en este preciso punto, donde además se encuentra un conocido bar en el que no pocas veces hay pleitos. No hablamos de una tapia en las zonas periféricas de la capital, sino de un inmueble rodeado por agentes de seguridad.

De acuerdo con los informes de la Fiscalía Zona Centro, ya había indicios de las actividades que se desarrollaban en esa casa desde hace unas semanas. ¿Entonces qué impedía actuar para evitar una situación así?

***

El órgano oficial del corralato que tuvo a medio paso de la cárcel a la hoy gobernadora, Maru Campos Galván, sigue teniendo todo el respaldo entre algunos actores políticos actuales que se suponía cargaban el mismo justificado enojo y dignidad de la mandataria desde tiempos de la persecución.

No, hoy ese periódico será respaldado por la Universidad Autónoma de Chihuahua y el municipio para un acto fijado a las nueve y media de la mañana justo afuera de la facultad de Derecho.

Que se acuerden los que tengan memoria, dirán. Ahí fue ya todo debidamente olvidado...¡y convenientemente perdonado!

Vuelta a la página sin importar la opinión de Palacio de Gobierno, autor del actual éxito de todos, de todos. Sin el arrojo y el coraje de Maru otros estarían sentados en Palacio, en la UACH y posiblemente hasta en el municipio.

***

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó el Índice de Capitalización (Icap) del sistema bancario, donde el cada vez menos chihuahuense Bankaool se ubicó hasta el fondo de todas las entidades medidas por el organismo regulador.

Mientras la banca múltiple en general mantiene un aceptable 19.30 por ciento de Icap, el banco de nicho con sede en Delicias reportó hasta el mes de marzo un 12.24 por ciento, el más bajo de todo el sistema, aunque mayor al 11.42 al que había caído en el mes de febrero.

El indicador resulta de la medición del capital neto entre los activos sujetos a riesgo, por lo que entre más bajo sea, mayor es el problema; el límite menor permisible es de 10.50 por ciento, según los parámetros financieros internacionales, cifra de la que se ha mantenido muy cerca la institución.

A pesar de no ser el Icap más bajo al que ha caído Bankaool, en el mes apenas reportado por la autoridad nacional sí aparece como el peor capitalizado.

Llama la atención porque el banco ha anunciado reestructuraciones directivas, nuevas inversiones y cuentas alegres con la llegada de inversionistas de Costa Rica, encabezados por Moisés Chaves, que le inyectaron recursos a lo que parece ser un barril sin fondo que mantiene su operación en números intensamente rojos.

El indicador de su capitalización va más allá de una cuestión regulatoria, con la que se hace la occisa la CNBV; es un riesgo para los accionistas que ven con preocupación la pérdida de su dinero y para el público ahorrador o inversionista que confía, sin revisar el estado de resultados, en Bankaool.

Si bien el banco sucesor de lo que fue Unión Progreso no representa riesgo sistémico, sí tiene un alto potencial de resultar en más que un dolor de cabeza para los que tienen cuenta en la institución.

***

Flaca y pobre la defensa que quisieron hacer los diputados morenos, entre ellos Ilse América García y Benjamín “Benjamón” Carrera, ante el reclamo mayoritario de los legisladores de otros partidos por la intentona tamaulipeca de llevarse agua de Chihuahua.

Con expresiones de que los panistas manipulan la verdad o que “el agua es de todos los mexicanos”, además de acusaciones por el gasto de agua en cultivos y la producción agrícola destacada de la región centro-sur, los morenistas trataron de defenderse de un señalamiento concreto indefendible.

El panista Ismael Pérez Pavía y el priista Édgar Piñón presentaron evidencia concreta del abandono federal al estado en materia de inversión hidroagrícola.

Los datos duros evidenciados son escalofriantes. Chihuahua ha sido borrado del mapa por la 4T y su favoritismo a los estados gobernados por Morena, como Tamaulipas, pues apenas le toca menos del uno por ciento de la inversión en proyectos de agua de todo el país, que es de unos 68 mil millones de pesos.

Mientras otras entidades tienen dos mil, tres mil y hasta cuatro mil millones de pesos para inversión hidroagrícola, al estado se le dejaron ridículos 17 millones de pesos para mantenimiento de sus presas, las que de nuevo buscan ser vaciadas por la Comisión Nacional del Agua, para beneficiar los distritos de riego de otros estados.

Por si eso fuera poco, es de sobra conocido que Tamaulipas ha podido cultivar dos o hasta tres ciclos por uno de Chihuahua, lo que claramente muestra que necesidad no hay en aquella entidad; es más bien capricho y tal vez hasta envidia por el valor agregado de la producción chihuahuense.

Así, el agarrón por segunda semana consecutiva en el Congreso del Estado con el mismo tema del agua, dejó en claro que la insistencia de Tamaulipas seguirá vigente y tendrá el apoyo del morenismo hasta la abyección, lo que implica un peligro mayor para el sector primario en una de las regiones más productivas de la entidad.

***

Hubo alguien que hizo caso a los señalamientos por ausencia de luz mercurial en las canchas de la Avenida Díaz Ordaz, en denuncia publicada en este espacio hace unos días.

Fueron los mismos deportistas organizados, los afectados por la ausencia de iluminación, conocidos entre ellos desde hace varios años, los que decidieron hacer una coperacha y comprar por lo pronto una lámpara Led. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña.

Tenemos imagen en nuestra versión digital de la iluminación que al menos parcialmente ayuda en algo para poder hacer ejercicio y practicar el básquet por las noches, cuando es más tolerable hacerlo por el intenso sol que ya empieza a sentirse.

De los concesionarios de las canchas y las instalaciones ni sus luces. Todos hicieron mutis ante los reclamos de los deportistas y las familias que gustan de pasar un rato agradable en las canchas, mientras algunos practican deporte o simplemente caminan.

Los deportistas organizados consiguieron una escalera, la lámpara y de un momento a otro ya habían hecho las conexiones respectivas para contar con la iluminación.

No fue mucha la inversión, unos dos mil pesos bastaron incluyendo el cable para conectar la lámpara.

Son unos 70 chavo-rucos organizados, en muy buena lid, porque aprecian las instalaciones, donde han jugado y practicado deporte desde niños, y les parece una lástima la ausencia de iluminación.

***

Desde ayer, GPS adelantó la renuncia de Luis Fernando Chacón, exalcalde de Guerrero, como director de la Operadora de Transporte, lo cual fue oficializado horas más tarde por el secretario General, Santiago de la Peña.

Al anunciar la salida de Chacón, el secretario General sólo adelantó que el nuevo titular de este órgano deberá ser alguien que cuente con amplio conocimiento técnico de la operación del transporte público, especialmente en rutas como el BRT y, hay que decirlo, el exlcalde de Guerrero carecía de estas credenciales.

Aunque de la Peña no dio más detalles, personal de la Secretaría General comentó que aún están en análisis varios perfiles y que uno en particular, proveniente de la Ciudad de México, es quien ha gustado más.

***

Ha surgido una convocatoria ciudadana para repetir el ejercicio de salir a las calles y marchar, ahora en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el próximo 28 de mayo.

Ha dicho el alcalde, Marco Bonilla, que no descarta hacerse presente entre el contingente ciudadano que saldría a manifestarse a las calles contra los intentos de la 4T por desprestigiar la labor de los magistrados y atentar contra la autonomía de la Corte y contra las bases de cualquier República democrática.

Incluso animó a la comunidad chihuahuense a participar para hacerle ver al presidente que las leyes y las instituciones no están a su capricho.

Veremos qué otros actores políticos se van sumando y se hacen presentes en este acto.