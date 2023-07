-Muerto exministerial, sigue huachicoleo

-Hubo traición a empleados del Bienestar

-Video.- De primer mundo la Venustiano Carranza

-Adiós Kamagua, ahora centralita

Hubo equivocación de quienes esperaban que con el homicidio del ex policía ministerial, Erick Alejandro Martínez Domínguez, el famoso “Panchito”, conocido como quien manejaba el huachicol en la zona de El Sáuz, hubiera disminución en la incidencia de dicho delito, pero nos dicen que contrario a ello, la lucrativa actividad continúa con nuevos bríos.

De acuerdo con fuentes de seguridad pública las tomas clandestinas no desaparecieron con la muerte del turbio ex policía, pues recientemente fueron detectadas hasta ocho en aquella zona, al norte de la capital y parece que la autoridad no ha hecho nada, en particular la federal, que es la única con jurisdicción en materia de hidrocarburos.

Es más, pareciera que hasta salió contraproducente que mataran a “Panchito”, porque en cuanto desapareció el control que éste tenía, muchos gandallas aprovecharon para empezar a ordeñar la gasolina a diestra y siniestra.

Si los federales no hacían nada, dejando en “Panchito” el control estricto del negocio, ahora que desapareció el ex ministerial hay un vacío legal y delictivo, donde son muchos los improvisados que están entrando, con grave riesgo incluso de su integridad y de las personas involucradas, por lo delicado que es perforar tubería.

Dicen que el combustible lo llevan a algunas estaciones de la ciudad que incluso han sido sancionadas por el gobierno federal al detectar que vendían gasolina robada, pero todo queda en simple rumor sin seguimiento alguno por parte de la autoridad que está borrada convenencieramente en el tema.

***

Les llueve sobre mojado a los exempleados de la Secretaría del Bienestar en Chihuahua pues, no conformes con haberlos despedido por WhatsApp y sin liquidación, ahora resulta que esos puestos sí que eran necesarios porque ya comenzaron a contratar a otras personas para ocuparlos.

De acuerdo a lo que comentan algunos de los ex trabajadores ya son por lo menos 40 personas a las que han contratado para suplir a los más de 70 despedidos a quienes nunca atendieron en sus demandas de ser reinstalados o liquidados.

Ni cerrando la delegación del Bienestar por una semana los voltearon a ver, con cierres intermitentes de la avenida Ocampo. Es más, ni plantándose frente al delegado Juan Carlos Loera de la Rosa obtuvieron una respuesta satisfactoria, porque el servidor de la nación de plano se lavó las manos y les dijo que él no los despidió y no tenía vela en ese entierro.

Así que la inconformidad que ahora tienen es que bien pudieron haberlos reinstalado o alargado su contrato porque son puestos necesarios pero prefirieron buscar a otra gente y dejarlos a ellos sin trabajo y sin ingresos.

Tendrán que buscar estas “Ubas” (Unidades Básicas de Atención) acciones más radicales, de lo contrario seguirán siendo “ternuritas” para el delegado Loera y para la misma Secretaría del Bienestar.

***

Es un deleite visual de no creerse transitar desde la 20 de Noviembre hasta Palacio de Gobierno, sobre la Venustiano Carranza.

La pintura amarilla y blanca resalta el bien cuidado pavimento, en todo un espectáculo de orden y muy buena imagen de uno de los principales accesos al centro histórico de nuestra ciudad.

Hace mucho que no veíamos un trabajo por parte de obras públicas municipales a través de su área de mantenimiento urbano.

Lo mismo tendría que hacerse a todo el primer cuadro de la ciudad y por qué no, incluso con participación del sector privado, hacerlo extensivo a las diferentes vialidades.

El video que tenemos en nuestra edición digital da muestra de ese trabajo realizado y la imagen que proyecta.

Veamos cuánto dura, porque entendemos que son tareas que deben efectuarse continuamente y no sólo de vez en vez, particularmente por la importancia de la delimitación de carriles para la circulación ordenada de los vehículos.

Con esa pintura y la luz led, nada que pedirle a otras ciudades de primer mundo en países desarrollados.

***

Organizaciones pro inclusión ya están pendientes de lo que pase con la elección de magistrados en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) e incluso están listos para impugnar el proceso si no garantizan espacios para personas de la comunidad LGBT+.

Aunque pareciera que la designación de las magistraturas vacantes no va a avanzar pronto, grupos de activistas no quitarán el dedo del renglón para que la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial prevea mecanismos para asegurar que dentro de las convocatorias haya espacios para personas trans o de la diversidad.

Evidentemente que si nadie de la comunidad muestra interés en la convocatoria para ocupar las 10 salas acéfalas no habrá quejas, pero la intención es que los legisladores que aún trabajan en la reforma y el propio Tribunal contemplen estas garantías.

O sea que si nadie se registra, pues ni modo, pero que tengan una representación asegurada para estar en sintonía con las políticas de inclusión que ya se aplican en diversos ámbitos de la administración pública y la política.

Este será un ingrediente nuevo que junto con el tema de paridad de género e inclusión de otros grupos minoritarios, como grupos indígenas, vendrán a caldear aún más la elaboración de las reglas de selección y el mismo procedimiento en el momento oportuno.

***

El motel denominado Kamagua en la salida a Cuauhtémoc, a la altura del puente que lleva a Zootecnia, terminó finalmente por ser derribado, tras años de desuso, para dar paso a instalaciones más dignas de diferentes líneas de transporte regional foráneo, con suficiente estacionamiento.

A un lado de esas instalaciones ahora está siendo construida una centralita para los camiones de no sabemos que líneas, con suficiente cupo para las cientos de personas que mes a mes toman autobuses con rumbo a destinos serranos, como Creel, San Juanito, Madera, Guerrero o más cerca, aquí en Cuauhtémoc.

Desconocemos de quién fue la presión o si intervino alguna autoridad, pero era forzoso que las compañías hicieron algo para dignificar la estancia momentánea de los usuarios, que tenían que permanecer a la intemperie aún bajo el sol, la lluvia o la nieve.

Había un pequeñísimo espacio que con el tiempo fue construido, pero era una burla porque apenas cabían unas cuantas personas, con grave desorden para el tráfico vehicular del lugar, con camiones en doble fila o atravesados impunemente sobre esa vialidad que sale a Cuauhtémoc.

Están en obra negra las instalaciones de la centralita, pero como pinta, dará buen servicio a los sufridos usuarios habituales y muy pocos turistas locales que se aventuran a realizar viajes tomando autobús desde ese lugar. Las otras líneas de autobús ya estrenaron oficinas y están en funcionamiento.

***

Pasó desapercibida la desesperada participación del diputado Óscar Castrejón el pasado miércoles en la tribuna del Poder Legislativo, donde arremetió contra el alcalde Marco Bonilla y su nuevo look por las carteleras en las que aparece, colocadas por una revista local para promocionar un reportaje que le realizaron.

Se vio muy recio Castrejón con su crítica, pero de las corcholatas y otros compañeros de partido que desde hace meses han tapizado la ciudad con su imagen en evidente difusión personalizada, no dijo nada.

El alcalde fue cuestionado por estos comentarios del diputado Castrejón, a lo que sólo atinó a decir "a puñaladas iguales, llorar es cobardía", y con razón, pues los morenistas se la han pasado transgrediendo las leyes electorales todos los días desde hace meses, sin dar cuentas de dónde sale el recurso para llenar el país de carteleras.