-Murió antes de fincarle otra causa a Duarte

-Ni migajas habrá para carreteras

-Festejan en Bienestar su candidatura

-La falla diaria en semáforos

De bajísimo perfil, el director de Análisis Financiero de la Fiscalía General del Estado, Ricardo Salas Bravo, no se perdía ni una de las recurrentes audiencias a las que era llevado el exgobernador César Duarte, ya fuera para imputaciones, revisión de las medidas cautelares o de otro tipo.

Probablemente ni Duarte sabía quién era, pues jamás figuraba en público ni hacía por destacar. Sentado en alguna esquina de las salas donde comparecía el acusado, sus defensores y los agentes del Ministerio Público a su cargo, a veces nadie notaba su presencia.

Eso sí, no soltaba el caso y, nos aseguran, estaba por lograr que mediante el famoso principio de especialización del Tratado de Extradición México-Estados Unidos, le fuera fincada una nueva causa penal al exmandatario, de las casi dos decenas de expedientes que tiene acumulados.

De hecho, a Salas Bravo es a quien se le adjudican las gestiones en la Fiscalía General de la República y Relaciones Exteriores, para sumarle una nueva imputación diferente a la que originó su extradición. La nueva, dicen, estaba o está casi lista, con la misma manufactura sólida que la anterior.

Fallecido de un infarto el pasado viernes, dicen en la FGE que el funcionario era de un manejo reservadísimo y muy serio, por lo que no descuidaba ni un segundo el proceso que tenía encargado desde que se lo trajo el primer fiscal estatal de esta administración, Roberto Fierro.

Transitó en el mismo cargo ratificado por César Jáuregui porque no descuidó el encargo esencial que tenía para llevar sin desviarse un milímetro de la legalidad los procedimientos contra Duarte Jáquez, así como los de otros de su gobierno que siguen con procesos abiertos, aunque ya con la medida de prisión vigente.

Salas Bravo se fue repentinamente por un mal cardiaco que, de acuerdo con algunos de sus compañeros de oficina, nunca tomó con la debida seriedad. Viajó a Tijuana, de donde se lo trajo Fierro a trabajar, pero ya no regresó de una salida familiar que procuraba hacer cada 15 días como mínimo.

La fortaleza de esa oficina es vital para la vertiente política de la Fiscalía, por lo que su ejemplo de funcionario serio, comprometido a cumplir y alejado de reflectores, seguramente deberá ser tomado por quien sea designado sucesor por la gobernadora Maru Campos, quien tendrá la decisión en sus manos para que sea debidamente operada por Jáuregui.

***

Como si las condiciones de las carreteras fueran las mejores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó cancelar la partida correspondiente al mantenimiento y conservación de las vías federales, que en el caso de Chihuahua son verdaderas trampas mortales.

En todo el país eran 11 mil millones de pesos los destinados al Programa Nacional de Conservación de Carreteras, que habría de ejecutarse, como en años anteriores, con un conjunto de licitaciones para la reparación de tramos en todos los estados.

Si bien para la entidad eran unas cuantas migajas lo que habría de disponerse, ahora no habrá ni eso, lo que evidencia el nulo conocimiento de la realidad del sector, tanto por Hacienda como por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, donde, por cierto, la nueva delegada en Chihuahua, Imelda Guerra, ni siquiera ha dado señales de vida.

La cancelación del programa y sus licitaciones, entre finales de enero y principios de este mes, ha motivado reclamos encendidos en varias partes del país, que también padecen de algunos tramos malos como los que sobran ejemplos en la entidad, como la Juárez-Chihuahua; la Panamericana entre Delicias y Jiménez; y las carreteras interestatales que cruzan la serranía.

Aquí en el estado, nomás Julio Chávez, dirigente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) ha alzado la voz para denunciar lo grave que resulta el evidente desplome de la inversión pública en esta materia, en línea con lo que ha hecho a nivel nacional el gremio de los constructores.

Los transportistas también han sostenido el reclamo, aunque de forma marginal en sus protestas centradas en la falta de seguridad y la permitida impunidad para los delincuentes que los asaltan, principalmente en estados del centro y sur del país.

Pero a los demás sectores, que también son afectados porque esto le hace perder competitividad al estado y le ocasiona muchos problemas, parece que les ha pasado de noche.

***

En la Secretaría del Bienestar han echado las campanas al vuelo por la inminente salida de Teresita Ruiz Anchondo, de la coordinación del programa Sembrando Vida, pues irá de candidata a diputada federal por el distrito nueve, con cabecera en Parral. No es remoto que le arrebate el cantado triunfo al priista, Noel Chávez.

La funcionaria es otra de tantas que irá a la aventura electoral después de casi seis años de sacrificarse en la nómina federal de la Cuarta Transformación, plataforma desde la que lanzan al vuelo sus respectivos proyectos.

En este caso, Ruiz Anchondo irá al lugar que despreció Magdalena Valles por ser hija de Otto Valles, quien irá como candidato de Morena a la Presidencia Municipal de la capital del mundo.

Fue una decisión de familia la de no postularse ambos para tratar de esquivar los inevitables señalamientos por el tufillo a nepotismo que despediría un proyecto conjunto. De esto resultó favorecida la funcionaria del Bienestar, que desde hace medio año supuestamente renunciaría a su cargo para postularse.

Pues bien, en la dependencia federal festejaron esa determinación, pero no tanto porque confíen en que puede hacer un buen papel Ruiz Anchondo, sino porque es una de las que tiene los primeros lugares en quejas por parte de los servidores de la nación.

Si le buscan a los más transeros, los que enfrentan acusaciones de malos tratos a la gente, de sacarle provecho económico a los programas federales, ahí sale la foto de la funcionaria, premiada con la candidatura a diputada federal, que seguramente pondrá a prueba su carisma y personalidad.

***

Si no es un semáforo, es otro el que falla en distintos puntos de la ciudad, a grado tal de que debemos preguntarnos si lo que ocurre es que hay un pésimo trabajo de mantenimiento o hay una ola de robos de cable eléctrico, o algo está ocurriendo.

No hay semana en que no recibamos expresiones de nuestros lectores acerca de esas fallas, ya sea en la Zarco, en la Ch-P o en Deza y Ulloa en San Felipe, no falta el reporte ciudadano.

Ahora nos mandaron foto del semáforo que está en Mercurio e Industrias, pero siempre es un semáforo nuevo el que falla, y no estamos hablando de falta de sincronización, que también es problema recurrente.

De acuerdo al reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública es responsabilidad del departamento de ingeniería supervisar que el mantenimiento preventivo y correctivo a la red de semáforos se realice de manera oportuna y eficiente.

Asimismo le compete sincronizar la red de semáforos y restaurar, modificar o actualizar la señalización vial, en atención a las peticiones (denuncias, decimos nosotros) de la ciudadanía.

En ese departamento despacha como jefe Ramón Isaías Rocha Jaime, habría que preguntarle que está haciendo, porque su trabajo no se refleja en la calle.

***

En los ecos de la Marcha por la Democracia que se realizó este domingo en todo el país, el Alcalde Marco Bonilla celebró que un buen número de mexicanos salieran a las calles a exigir un proceso electoral limpio y libre de intervenciones de la clase política gobernante. En congruencia, él decidió no asistir, pues fue una convocatoria puramente ciudadana e independiente de los partidos políticos.

Con la frase “se demostró que México no es Venezuela”, Bonilla afirmó que hay un frente dispuesto a defender las instituciones y la democracia, viendo un latente riesgo de que la 4T se brinque todas las trancas para no perder, principalmente la silla presidencial.

Es la antesala de la jornada electoral, la movilización que se vio este domingo en las calles se espera que sea el mismo reflejo de lo que suceda el día de la elección.