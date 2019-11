-Nadó de muertito cuando a ella la gasearon

-Un prieto en al arroz al abrir la Judicatura

-Salta por los poros campaña anti alumbrado

-Por los migrantes congelados nada hacen



Cuando en Presidencia de la República maltrataron a María Eugenia Campos, ni pío dijo el gobernador Javier Corral. Ahí se encuentra el registro puntual en las redes sociales.

Se quedó calladito en una demostración muy clara de que el silencio es muy buen consejero, cuando de navegar de muertito se trata para lograr fines personales.

Se olvidó de la solidaridad mínima que debe existir hacia un alcalde de su entidad, particularmente de la capital; y para colmo de su mismo partido político. Le ganó sin duda la rivalidad interna y la muina personal que se carga contra Maru.

Pero ahora que Gustavo Madero se metió hasta la cocina en el Senado, groserón como siempre en su actuar, y una mujer senadora le aplicó una llave de lucha libre hasta someterlo y tirarlo al piso, inmediatamente respingó indignado.

Madero es su alfil a la gubernatura, por ello no podía tolerar los empujones que le propinaron cuando intentó obstaculizar la toma de protesta de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra.

Lamentable el espectáculo de los legisladores morenos y del panista Gustavo Madero, que convirtieron el Senado en un ring de lucha libre que la triple AAA envidiaría.

En su cuenta de twitter el mandatario dejó constancia de su gran molestia. “Deploro la agresión al Senador por #CHIH @GustavoMadero...el intento manipulador de tratar de convertir al agredido en agresor...”.

Del gas pimienta rociado inmisericorde contra los alcaldes a las afueras de Palacio Nacional ni una mención siquiera en público. Tal vez en privado tendrá palabras pero de complicidad en su afán sin límite de congraciarse y preparar una doble plataforma electoral para el 2021.



***



Tuvo que irse Luz Estela Castro de la Judicatura Estatal, para que el Consejo se abriera a una mayor transparencia.

No es la única responsable de ello, pero es a quien se adjudica la resistencia. Por ello no es casual que el mismo día, su sucesora, Minerva Correa, anunciara su disposición por buscar este tipo de cambios, con el respaldo del presidente del Tribunal, Pablo Héctor González.

Antes de ello, era un drama arrancar para fines de divulgación la información del principal órgano de administración del Poder Judicial del Estado, que era manejado en lo oscurito.

Es conocido que el Consejo de la Judicatura tiene entre otras responsabilidades la operación de temas sensibles como son los procedimientos de selección y sanción de todo el personal, así como ascensos y mejoras en los puestos, evaluación entre otros.

Desde ese rincón de discrecionalidad se cometieron injusticias que culminaron en quejas ante las comisiones de derechos humanos, la local y la nacional, y no pocos amparos, algunos aún vivos y pendientes de resolución.

La de ayer fue la primera sesión pública. Es un buen vaticinio, que rompe inercias aun a contrapelo de la transparencia simulada del jefe del Ejecutivo estatal.

Un prieto nomás hubo en ese arroz que no debe dejarse pasar: Pablo Héctor González sacó de su oficina de secretario particular a Oscar Jasso para entregarle la flamante secretaría técnica de la Judicatura, con una gorda bolsa de premios en bonos y salario cercano a los 100 mil mensuales, muy del estilito de Lucha Castro.



***



Más que obvia la existencia de sesgo y manipulación detrás de los promotores del plebiscito contra el alumbrado público.

Los jóvenes integrantes de la agrupación WikiPolítica intervinieron durante el foro realizado en instalaciones universitarias, con un adecuado acordeón bastante acabado y pulido, al cual dieron lectura con puntos y comas, y del cual poco se despegaron.

La organización rebasó al Instituto Estatal Electoral, con un formato acartonado, que no propició la discusión a fondo de un proyecto necesario, donde lo atractivo fueron las ocurrencias de los jóvenes que acudieron convenientemente apoyados por su porra, que debió recibir llamadas de atención continuas.

Por las vísperas se observa que el ayuntamiento de Chihuahua tendrá enfrente no sólo a los integrantes de la organización juvenil promovente, sino manos no muy ocultas que habrán de salir a defender el NO en un plebiscito que se encuentra a la vuelta de la esquina y que representa un proceso histórico por inédito.

Se insiste en que el dato relevante estará en el cuidado que se deberá tener en cada una de las urnas, con la verificación puntual de la base de datos.

En el municipio no sudan ni se abochornan, tienen todo planeado para arrasar con el SÍ.



***



Llegó el frío. El drama humanitario que la autoridad federal y estatal no alcanzan a ver se encuentra en toda su magnitud, con los migrantes que se cuentan por miles y deambulan en la frontera, y que apenas ocupan un momento en la agenda oficial.

Por la conferencia mañanera apenas fue tocado el punto, pero no fue abordado en toda su magnitud, al contrario, fue minimizado.

Marcelo Ebrard, el Secretario de Relaciones Exteriores, estaba muy ocupado con otros temas. Las comparaciones son odiosas, pero por Evo Morales fue enviado un avión de lujo, con asientos de piel, y en Juárez, por ser una de las ciudades con mayor cantidad de migrantes, apenas llegan los apoyos a cuenta gotas.

El frío inclemente que de pronto se presentó es una llamada de atención y alerta, que debe encontrar una respuesta más allá de invitaciones de traslado a centros de apoyo, y en el cual debe volcarse la ayuda de los niveles estatal y federal, y no dejar en el abandono a los migrantes en el apoyo que las organizaciones sociales han mostrado de manera decidida.



***



La Comisión Estatal de los Derechos Humanos firmará convenio con el Instituto de Estudios Superiores de Chihuahua y la Fundación Colosio, ambos brazos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El evento tendrá lugar en la sede del organismo estatal este día a las nueve de la mañana, con el líder del PRI a la cabeza, Omar Bazán Flores.

El fondo es profundizar en la promoción de los derechos humanos, en un ejercicio de los variados que lleva a cabo para su reoxigenación el tricolor.