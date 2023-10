-Negocio VIP del “Drugs R Us” al “Jisus Criss”

-¿Profes “rabo verde” con alumnas del Cecytech?

-La operación maestra de Myriam

-Ana Karen sigue con genio insoportable

Entre los “dealers” también hay niveles. Esto ha quedado muy claro en las investigaciones por un tercer detenido, en poco más de un año, dedicado a la venta de drogas recreativas en los sectores socio-económicos altos de la capital del estado.

La detención -que El Diario reportó en exclusiva ayer- de Jorge Luis J.M, alias “El Jisus Criss”, hijo del exalcalde parralense y exdiputado Miguel Jurado Contreras, fue más allá del escándalo político entre los bastantes conocidos del expanista; reveló cómo la demanda de estupefacientes siempre tendrá quién la atienda, como en todos los mercados.

“Mollys”, coca, hongos, tachas, mariguana “kush”, LSD, entre otros productos exóticos de laboratorio, a precios más elevados que la droga circulante en el mercado de menor poder adquisitivo, forman parte del catálogo que caracteriza a los narcomenudistas en estos niveles.

Dichos estupefacientes circulan en grupos muy cerrados de redes sociales y son usados, algunos en exceso, en los antros de moda, bares y hasta gimnasios de las zonas exclusivas de la ciudad, donde hay una demanda creciente e incrementos en el consumo de hasta el 50 por ciento en unos años, según algunas estimaciones.

Eso tienen en común el sujeto recién detenido, que quiso hacer valer ante los policías su linaje político, por cierto nada vigente; el famoso “Drugs R Us”, David Efraín G.R, que casi plagió el logo de los juguetitos “Toys R Us”; y Alejandro F.B, alias “El Padre Naturaleza”, quien tuvo la fortuna de ser sometido a proceso penal en libertad.

Además, tienen en común el manejo experto del marketing de acuerdo al target de mercado, las vías de distribución y el cuidado extremo en la selección de sus clientes para no venderle a cualquier hijo de vecino ni a cualquiera que les pueda poner en riesgo el negocio.

Sus zonas de operación (“El Drugs...” desde el Campestre Washington; “El Padre...” desde el San Francisco; y “El Jisus...” desde el más modesto Santa Clara) revelan también el perfil de los usuarios, algunos ya identificados en las investigaciones de la Fiscalía del Estado, aunque sin causas en contra por ser sólo consumidores.

En lo que deben ahondar más esas investigaciones es si los narcomenudistas en estos altos niveles son puros emprendedores con mentalidad de tiburón para hacer negocios VIP... o si tienen esas grandes estructuras de los cárteles detrás, que es lo más lógico. Ninguno puede conseguir y menos vender cocaína, por ejemplo, sin el padrinazgo de los grandes grupos.

El peligroso mercado de las drogas es tan controlado que parece difícil creer teorías de loquitos en solitario que le juegan al empresario sin permiso ni bendición de los que mandan en los grupos criminales.

***

Desde San Juanito, municipio de Bocoyna, reportan que regresaron a las clases normales los alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecytech), pero no ha vuelto del todo la tranquilidad ante las quejas atendidas algo tarde sobre algunos profesores “rabo verde” que acosan sexualmente a las alumnas.

La escuela fue tomada el pasado miércoles por alumnos y padres de familia. Ayer por la mañana el grupo manifestante disminuyó hasta casi desaparecer y para el mediodía ya todo el plantel había vuelto a la normalidad. Aunque en esa tensa calma que queda después de este tipo de conflictos.

Resulta que la molestia sigue viva porque, aseguran, varias alumnas denunciaron ante la coordinadora de Vinculación del plantel, Manuela Jezabel Cervantes Ramírez, que eran acosadas por docentes y que incluso había maestros que les tomaron fotos en el baño de mujeres.

El tema es delicadísimo porque no sólo son mujeres sino menores de edad. Pero, según comentan las quejosas, la coordinadora intentó defenderlas y la directora, Sonia Plata Ramírez, en lugar de tomar cartas en el asunto, decidió despedir injustificadamente a su subalterna.

Fue eso, dicen, lo que detonó la protesta, la cual fue desactivada por el equipo de operadores enviados desde Chihuahua.

Dicho equipo, según el reporte oficial, no encontró quejosa alguna ni denuncias específicas del acoso.

La instrucción desde Palacio de Gobierno fue cero tolerancia al acoso contra las mujeres, pero supuestamente no hay evidencia alguna de tal situación; de lo que sí hay es de una molestia interna por el cambio de funcionaria.

Por esos motivos, los padres y estudiantes exigieron la remoción de Plata Ramírez, por supuestamente ser la tapadera de los casos. Van contra ella porque, señalan, tiene cola que le pisen, no por nada salió por la puerta trasera de otro Cecytech, el de La Junta, Guerrero, pero sus jefes fueron condescendientes con ella y nomás la cambiaron a San Juanito.

***

Que luego no se diga que no fue dicho a tiempo, un día de estos no soportarán algunos compañeros periodistas que laboran en Comunicación Social del gobierno estatal los golpes, mentadas, empujones y múltiples agresiones que sufren cotidianamente a manos de su propia compañera jefa de fotografía, Ana Karen Acosta, y aquello terminará de mala manera en algún show más público de los registrados hasta ahora o de plano en los tribunales correspondientes.

Desde hace tiempo ha trascendido que la mujer tiene un genio de los mil demonios. Su última víctima fue el intachable camarógrafo, “Tony” Tovar, que fue aventado por el pésimo carácter de Karen cuando cubrían un evento público.

Así como ese hecho han ocurrido tantos que no podrían ser contados con los dedos de los pies ni de las manos.

Esperemos haya un(a) valiente que le ponga un frenón pero de esos categóricos. Debe ser a la de ya, antes que venga algo irremediable.

***

Hay músculo y fuerza. Así lo demostró Myriam Hernández con su reelección al frente del Poder Judicial. Logró 24 votos de 25 posibles, el prietito en el arroz se hizo presente con tufo corralista pero eso no asustó antes a Myriam, ahora menos.

Trabajo, orden, discreción y austeridad han sido los pilares de la gestión de la orgullosa parralense que se han traducido en apoyo de sus pares.

Aunque hubo intento de desacreditar su labor en el año previo, la asamblea de la semana pasada en la que reunió a sus homólogos de todo el país, sirvió de trampolín y recibió la felicitación inmediata del presidente de Conatrib y de todas y todos los presidentes del país.

Myriam ha demostrado tener oficio y talento político que se pondrá a prueba en el 2024, cuando el ambiente electoral se caliente y no duden que querrán contaminar al TSJ.

***

El autoritarismo es contagioso. Para ejemplo tenemos al diputado Óscar Castrejón. No logra entender que el ayuntamiento de Chihuahua es autónomo y sus regidores no reciben órdenes del alcalde Marco Bonilla, el secretario del Ayuntamiento o alguno de los directores de las dependencias municipales; y lo más importante, ellos aprueban el presupuesto cada año levantando su mano.

Viene a colación el tema por la exigencia que hizo ayer en tribuna el legislador, solicitando al secretario del Ayuntamiento que informe el actuar de los regidores, en específico por su viaje a España.

Exigir al alcalde o al secretario, que informe de las acciones de los regidores es imposible. Ellos son autónomos, tan autónomos que apenas la semana pasada presentaron sus informes de actividades en individual.

Si dependieran del alcalde o el gobierno municipal, simplemente el día del informe del alcalde Marco Bonilla, hubiera incluido las actividades que realizaron en el segundo año de gobierno, pero no fue así porque simplemente, no están bajo las órdenes de Bonilla o Roberto Fuentes.

Así de simple.

***

A diferencia de Andrés Manuel, que se negó a aceptar la resolución judicial para que la senadora Xóchilt Gálvez hiciera uso de su derecho de réplica en la mañanera con el fin de aclarar acusaciones hechas por el presidente, aquí la gobernadora de Chihuahua acató la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de iniciar con la entrega de los libros de texto gratuitos, detenidos por orden de la mandataria y a petición de miles de padres de familia que vieron en ellos ideología pura, más que enseñanza.

El mismo alcalde, Marco Bonilla, reconoció a Maru como una gran demócrata, al acatar la orden de la Suprema Corte, además de felicitarla por proteger y salvaguardar la educación de los niños y niñas, aunque los morenistas vean esto como si se tratara de cualquier partido de futbol, porque lo festejaron más que las mismas obras que el gobierno federal ha realizado en Chihuahua, o sea ninguna.

Si bien esta lucha de la gobernadora y de miles de chihuahuenses que se congregaron en la Plaza Mayor para exigirle al Gobierno Federal un alto a la ideología partidista desde las aulas, fue una batalla perdida, se nota que en Chihuahua existe trabajo en equipo, entre el Municipio, Estado, asociaciones e iniciativa privada para defender a la familia como núcleo de la sociedad.

La lección fue importante.