-Ni aguas ni una lonita para cubrir el sol

-Cambios en caliente en Fiscalía

-“El Bayo” incluye a corralista

-El subidón de Maru en calificaciones

No cabe duda que el dicho popular “Dios los hace y ellos se juntan” aplica en casos como el de Javier Corral y sus amigos.

Ayer temprano organizó la presentación del libro “El empresario inconsciente”, de Hernán Gómez Bruera, (el hermano de Facundo el conductor) en el parque Revolución donde, como ya es su costumbre, se dio golpes de pecho, despotricó rabioso contra todo el que no piense o actúe como él y casi convenció a los héroes revolucionarios que yacen bajo tierra de que es un mártir de la literatura.

Vamos, Villa le queda corto como caudillo y el mártir del Gólgota ni qué decir.

Pobre Corral, no le alcanzó el dinero ni para comprarles unas botellitas de agua a los asistentes mucho menos para poner una lona que protegiera del sol a sus invitados. Tuvieron que ponerse los lentes oscuros y hasta cubrirse la cara con una carpeta (no olvidemos que otra de sus características es la tacañería. Diría Quique Valles, no dispara ni en defensa propia).

Quién sabe si sería el sol o la pena ajena.

Con una actitud que todos los chihuahuenses conocen bien, Corral se apropió del micrófono por lo menos durante los primeros 20 minutos del evento, habló, habló y habló sin freno ni prudencia: que si las librerías, que si el gobierno, que si los permisos, que si una semana sin poder abrir su recinto casi santificado por el Papa de la literatura.

Todo esto ante un paupérrimo público congregado en el parque y poco más de 20 personas siguiendo la trasmisión en vivo a través de redes sociales.

Finalmente se decidió a soltar el micrófono y pasarlo a Gregorio Kachadourian, a quien por cierto no le cayó muy en gracia el tema del libro y defendió a los empresarios de quienes dijo: cada uno tiene una forma distinta de reconocer la pobreza y la desigualdad y ser empresario en este país es una opción de sobrevivencia porque no hay día que no tengan una situación complicada y además se enfrentan al estigma que se les ha creado.

Y para rematar dijo que el gobierno federal no ha resuelto nada en materia fiscal y que el partido más humanista que conoce es el PAN ¡Mocos!

Bertha Caraveo intentó no inmutarse, el hermano de Facundo ocultó sus gestos tras los lentes dobles, y el aldeano Corral puso cara de circunstancia.

Bertha aprovechó para recordarle a Calderón que aún no lo perdonan, defendió los programas sociales y le dio una repasada a los académicos por “no estudiar a la clase trabajadora”.

Luego Gómez Bruera, sin poder ocultar su parentesco con el cómico Facundo, ni siquiera habló de su propio libro sino que se dedicó a atacar al gobierno estatal, defender a “Paquito” –el otro que quiere convertirse en mártir- y hasta decir que en los últimos tiempos no ha visto ni escuchado a Corral hablar de otra cosa que no sea su librería.

Esto último quizá es lo único creíble de la presentación “literaria”, no porque la librería sea un problema sino por las carencias del aldeano que se mordía las uñas de la mano derecha mientras Víctor Quintana intentaba hacer una pregunta sabrá Dios por qué motivo. Vaya ventaneada que le dio Gómez Bruera a Corral.

Las reacciones en el Facebook no se hicieron esperar y los pocos que entraron a ver la transmisión en vivo, le regalaron a Corral risas burlonas, 50 likes, 10 corazones... y ¡un abracito!

***

Publicamos en exclusiva a los pocos minutos de ayer, el nombramiento del abogado egresado de la UNAM y ex fiscal General con César Duarte, Carlos Manuel Salas, como nuevo Fiscal de la Zona Norte.

En la conferencia de prensa donde ocurrió el anuncio oficial, el fiscal, César Jáuregui atajó preguntas. Sólo quien desconoce cómo salió Salas de la administración antepasada puede ligarlo al exgobernador. A quien piense eso le interesa la política y no la seguridad de los juarenses.

Traía el brazo caliente el fiscal general, porque abajo, en la estructura, hubo más cambios, en cargos neurálgicos.

Ayer por la mañana fue removido el comandante de la Fiscalía Especializada en Atención al Secuestro, de apellido Quintero.

También reportan cambios en los coordinadores de Ministerios Públicos, entre ellos el de Rubí Mariñelarena, coordinadora de la Unidad de Extorsiones que fue retirada de su puesto el miércoles por la tarde.

Esto, dicen, debido a que seguía pasando datos al ex fiscal Carlos Mario Jiménez y tenía un desastre en el manejo de las carpetas del caso Aras, cuyo afectados ya no ven la luz al final del túnel pese a la audiencias masivas que realizadas durante el 2023 apenas iniciado el año.

***

Por más que Corral trate de deslindarse de Movimiento Ciudadano, está más metido que nunca en la designación del nuevo o la nueva dirigente en el Estado que sustituirá al local diputado Francisco Sánchez.

Los contendientes fuertes son el exalcalde de Parral, Alfredo “El Caballo” Lozoya, Rodolfo “El Güero” Martínez y Ana Lucía Baduy, mientras que el único que va por la libre y con el aval de Ivonne Ortega, es Fermín Ordóñez. Sin embargo, fuentes al interior del partido confirmaron que el frustrado golfista y exgobernador tiene bien metidas las manos el proceso.

Por una parte, Baduy –y detrás de ella Miguel Riggs- ni despista su corralismo, son obvias sus filias y a quién recurre, Martínez tendría un acuerdo previo de apoyo con el también exmandatario tenista que, además, prácticamente trae “extorsionado” a Alfredo Lozoya, con “atorarlo” ante la Fiscalía General de la República” pues tendría información delicada que obtuvo mientras fue gobernador.

Es por este cochinero que el proceso de elección de la nueva dirigencia estatal está pospuesta de febrero a marzo, siendo que todo estaba acomodado para el arribo de Lozoya, sin embargo al día de hoy la moneda continúa en el aire.

***

El magistrado en retiro, Gabriel Ruiz Gámez, fue un fiel operador de Luz Estela “Lucha” Castro, el poder tras el trono en el Tribunal Superior de Justicia durante el corralismo.

Lo que le pidiera “Lucha” al entonces magistrado, prácticamente ya estaba hecho, plegado totalmente a sus indicaciones.

Obviamente, tal condición merecía un premio, por eso el magistrado impulsó a su esposa Verónica Peña, para hacer chilar y huerto de la Actuaría, con más de 100 notificadores bajo sus órdenes.

Además, Ruiz Gámez fue ascendido al Consejo de la Judicatura, el cuerpo colegiado administrador de todo el Poder Judicial, con lo cual adquirió patente de corzo sobre cientos de almas, desde magistrados, jueces, y demás personal. Literal quiso en el pasado adueñarse del tribunal.

El personaje ya tenía semanas con frecuentes visitas a Palacio de Gobierno, específicamente a la oficina del entonces secretario general de gobierno, César Jáuregui.

Ahora sabemos, por la conferencia de prensa de Abelardo “El Bayo” Valenzuela, fiscal anticorrupción, el motivo de dicha insistencia.

Será Ruiz Gámez mano derecha de Valenzuela como vice fiscal. Irónicamente le tocará atender denuncias contra Corral, “Lucha”, y lo que resulte contra otros funcionarios de la pasada administración.

Una mala inclusión de “El Bayo” en el equipo.

***

Publicó Mitofsky de Roy Campos la actualización del ranking de gobernadores con corte al mes de diciembre, donde Maru Campos aparece dentro del “Top” de los cinco gobernadores que más crecieron y que le permitió colocarse por encima, lejos, de Claudia Sheinbaum.

En orden descendente, están los gobernadores Miguel Riquelme de Coahuila (63.4), Mauricio Vila de Yucatán (60.2), Ricardo Gallardo Cardona de San Luis Potosí (58.8), Rubén Rocha Moya de Sinaloa (58.7), Mauricio Kuri de Quintana Roo (58.5), Marina del Pilar Ávila de Baja California (56.6), Lorena Cuéllar de Tlaxcala (56.4), Diego Sinhue Rodríguez de Guanajuato (53.4), Cuitláhuac García de Veracruz (53.0), Teresa Jiménez Esquivel de Aguascalientes (52.8), Carlos Manuel Merino de Tabasco (52.6), María Eugenia Campos de Chihuahua (52.5) y, cinco lugares arriba, en el 17, Claudia Sheinbaum (51.6).

La gobernadora chihuahuense subió 1.1 puntos en la percepción de acuerdo a la metodología de la encuestadora, siendo una de las pocas que mejora calificación, colocándose en el lugar doceavo.

Los demás mandatarios que crecieron son Alfredo Ramírez de Michoacán; Enrique Alfaro de Jalisco; Indira Vizcaíno de Colima; y Miguel Riquelme de Coahuila.

Está Maru (52.5 de calificación) también entre las gobernadoras mejor evaluadas, junto con Marina del Pilar (BC-56.6), Lorena Cuellar (Tlax-56.4) Teresa Jiménez (AGS-52.8) y María Lezama (Qroo-51.8).

****

El 20 de enero en la capital del país fue electo el nuevo Secretario General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que agrupa a 211 universidades instituciones de educación superior del país.

El nombramiento recayó en el Dr. Luis Armando Gonzales Plascencia exrector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Nos reportan desde la capital que por la UACH hubo dos asistentes: el rector Luis Rivera y el ex rector Luis Fierro.

Nadie sabe qué papel o representación desempeña este último después del desastre que dejó en la UACH.