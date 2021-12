-Ni el polvo vio el exgüevornador a kenianos

-Suciedad a unos pasos de Walmart

-Urgen medidas Covid antes de tocar piso

-Sigue en tinieblas y abandonada la Deportiva

En picada libre está Javier Corral, igualito que le ocurrió como gobernador, ahora en uno de sus hobbies retomados, el de corredor.

Aún resuenan las risotadas de su responsable del deporte, Pedro Santa Rosa, cuando se ostentó en una conferencia de prensa Corral como corredor profesional. Los números están a la vista.

El medio maratón presumido ayer lo presenta como un corredor mediocre, muy debajo de medio pelo. Hizo 6 minutos con 56 segundos en promedio por cada kilómetro de los 21.29 kilómetros recorridos, lo cual nos da, de acuerdo a estos datos oficiales tomados de una publicación hecha por él, dos horas con 27 minutos con 37 segundos.

El ganador en la rama varonil, un keniano, hizo una hora con cuatro minutos y 56 segundos. La ganadora en la rama femenil 1:13:08 y en la categoría de débiles visuales, el triunfador llegó a la ansiada meta en 1:20:53.

Ni el polvo les vio el otrora güevornador, que se desbarataba apenas los primeros kilómetros. Claro que se sintió desfallecer y estuvo a punto no sólo de abandonar, sino incluso seguramente de un soponcio, por la situación angustiosa que enfrentó.

Si hubiera llegado con un médico antes con seguridad le hubieran pedido entrenar de perdido unos meses más, o bien limitarse a correr lo que siempre ha hecho, los diez kilómetros de siempre en su siempre cercano a la hora.

Sus carreritas habían sido a lo más de eso, donde había hecho en su tiempo record 50 minutos, con 34 segundos, en 2017, en aquellas denominadas carreras de la liberación. Lejos, muy lejos de un tiempo decoroso para alguien que se presume como “corredor profesional”.

Publicó en Instagram su historia, con un largo choro de esfuerzo y tenacidad.

“En el kilómetro 16, pensé que no podría más; aunque estaba preparándome, No lo había hecho para medio maratón. Pero finalmente, como todo en la vida, hay que meterle coraje, y así fue como ya no paré hasta llegar a la meta, que me supo a la gloria”.

Más bien en sus condiciones es irresponsable temeridad.

No faltaron los mensajes, que le recriminaron por ir a correr a la Ciudad de México, en lugar de hacerlo por las calles destrozadas de Juárez. (Imagen en versión digital de GPS)

***

Podría pensarse que la imagen de suciedad y abandono que le mostramos en nuestra edición digital pertenece a algún recóndito lugar capitalino, muy escondido, pero resulta que no es así.

Esas aguas sucias, negras o derivadas de proceso industrial de sabe qué cosa, son vertidas durante todo el día en plena avenida Los Nogales.

Ya nos habían enviado antes el dato y lo publicamos, pero hasta la fecha nada se hace al respecto, pese a que se trata de un riesgo evidente a la salud.

Es mucho el descaro de la empresa al verter a plena banqueta y calle esos desperdicios líquidos, inclusive hay una abertura en la barda y un vertedero de concreto exprofeso.

Los guardianes ecológicos y de salud no tienen qué hacer ningún esfuerzo para detectarlo, pero no lo han hecho hasta el momento, y eso que a unos cientos de metros se encuentra Walmart, y es paso obligado para muchos de sus clientes atravesar por esa suciedad.

También ahí se mantienen tránsitos esperando incautos para morderlos a la primera oportunidad, cazándolos por exceso de una milimétrica diferencia a los 70 u 80 kilómetros por hora establecidos. Transitan miles de vehículos diariamente por esa vialidad.

Es lugar muy concurrido y a luz pública. Inexplicable entonces que no se tomen medidas para el manejo de esos desechos.

***

Si se revisan con rigor los números que arroja la estadística cotidiana del Covid, en los últimos días, tendría que modificarse el semáforo sin lugar a dudas como consecuencia natural e inmediata.

Están los números que echan lumbre, y tienen a la entidad en el tercer lugar nacional en casos activos, con una tasa de 51.1.

Como resultado tenemos cuatro mil casos nuevos en lo que va de diciembre y 250 personas fallecidas. De estos últimos, noventa y nueve perdieron la vida nada más en los últimos cuatro días.

Ayer se reportó una de las cifras más alta de fallecidos en lo que va del mes con 37 y el reporte de casos nuevos muy por encima de lo que se venía reportando.

La ocupación hospitalaria aún sigue baja, en 54 por ciento general y 40 por ciento en intubados, pero obviamente hay alerta.

Deberá sesionar el Consejo Estatal de Salud y tomar medidas antes de que se agudice el problema y se vaya a resolver un cierre parcial o total, que para el sector servicios y comercio sería catastrófico.

Tendrá que mediarse entre ambos bienes, el de la salud y el económico, con muchísima creatividad y disposición, porque el panorama no luce nada bien y enfrente se encuentran las festividades de Navidad y Año Nuevo.

***

Estuvo la gobernadora constitucional del Estado, Maru Campos, en Villahermosa Tabasco, donde tomó protesta como integrante de los Consejos Nacionales de Seguridad Pública y de Protección Civil.

Sirvió de escenario la reunión para ratificar el regreso de Chihuahua a la Convención Nacional de Gobernadores, la Conago y el replanteamiento de la Alianza Federalista.

“Estoy en Tabasco con mis compañeros gobernadores de AccionNacional. Juntos seguiremos trabajando por el bien de México. Chihuahua se reintegró a la @CONAGO_oficial para trabajar coordinadamente con todos los estados del país, así como con la Federación”, publicó en redes sociales.

***

Pues quién sabe dónde quedaron los 60 millones de pesos supuestamente invertidos en la Ciudad Deportiva -según las cifras oficiales dadas por el exdirector del Deporte, Juan Pedro Santa Rosa- porque en iluminación sigue sin verse un solo centavo.

Imágenes nocturnas recientes, enviadas a manera de queja a GPS (visibles en versión digital), muestran que por las noches y madrugadas el emblemático parque a un lado de la UACh está en tinieblas.

Fuera de los focos que alumbran el viejo e icónico Discóbolo, todas las demás áreas dan la impresión de que se trata de un apartado lugar de la sierra, con unos cuantos árboles descuidados de fondo. De terror las fotos.

“Se instalaron un total de 789 luminarias que al sustituirlas por tecnología LED permite ahorro en consumo de energía. Además se repararon las luminarias que se encontraban dañadas”, dice un boletín gubernamental de los tiempos del corralato, fechado el 9 de junio de 2021.

Vil mentira o información engañosa, como sea, a casi 100 días de una nueva administración estatal el parque sigue en tinieblas y abandonado. De ser el tradicional punto de reunión de los deportistas, ahora tiene condiciones ideales para los delincuentes menores y mayores. Ya hay varios casos de muestra.

Las quejas sobre la Deportiva son cada vez más constantes por todo: pésimo servicio de seguridad, descuido del pasto, mobiliario en mal estado, falta de servicios básicos. Hasta pareciera que lejos de revivirse, se quiere sepultar para siempre el tradicional lugar de los chihuahuenses que hacen ejercicio.

Es evidente que urge un golpe de timón para dejar el confort de la holgazanería que marcaron a Santa Rosa y al propio exgobernador Javier Corral. Si 10 mil usuarios al día no lo merecen, entonces ni esperanzas de ver un cambio notable en la administración del parque.