-No atiende reclamos de neutralidad

-Crece lista de Morenos por el octavo

-Va PRI solo en cuatro distritos; coalición en 5

-Arrieta pega primero en lucha en el PT

Desde Palacio de gobierno ha sido reportado a GPS que desde la víspera de Navidad fueron intensificadas las llamadas y mensajes por parte de diversos actores políticos a Javier Corral. Le han pedido poner los pies en la tierra, que sea neutral y que no apoye sólo a Gustavo Madero en sus intenciones para la candidatura a gobernador.

El argumento sigue siendo que María Eugenia Campos va arriba de las encuestas y tiene amplias posibilidades de triunfo.

No se hizo esperar la versión de que la coalición nacional, conformada por PRI, PAN y PRD, en el ámbito nacional ya venía amarrando que la candidatura debe recaer en una mujer en Chihuahua, por lo que cientos de interesados en frenar al partido de AMLO enfocan ya sus baterías para convencer a Corral.

Los personajes no han tenido empacho en afirmar a Corral que ellos van a apoyar a Maru o a una mujer del PRI; todos sabemos que esta última es Graciela Ortiz González, con tal de que no gane Morena.

Pero Corral no ha mostrado alguna definición, por lo menos ante su grupo cercano; entonces, la moneda sigue en el aire y el escenario para la gubernatura se cierra entre la priista Graciela Ortiz o la panista Maru Campos como abanderadas de la alianza “Sí por México”.

En caso que Acción Nacional no acepte la alianza, el PRD pedirá a la alcaldesa Campos ser su abanderada.

***

La lucha de morenistas por la candidatura del distrito octavo federal es ya sin cuartel, aunque Hugo González caminaba como el abanderado favorito, hubo perfiles que se adelantaron y otros más ya tienen listo su boleto de avión para ir a la sede nacional a registrarse.

Ante este panorama, González podría tener un “plan b” en el 18 local. Todo dependerá de cómo quede la negocia en el comité nacional, aseguran sus allegados.

Quienes presumieron su registro como aspirantes, fueron el Procurador Federal del Trabajo, Juan Pablo Delgado, y además el empresario y nuevo productor Ernesto Visconti.

También tienen listas sus maletas el regidor Sebastián Torres y Francisco Bouteille. También podría dar la sorpresa en registrarse el profe Martín Chaparro.

Bouteille, quien figura poco en la grilla estatal, es colaborador en el Comité Estatal de Morena y también fue Coordinador Estatal de la Campaña de Gibrán Ramírez cuando iba a la dirigencia del partido; se rumora que quedó a la cabeza del denominado “Pacto Desde Abajo”, el movimiento que creó Gibrán.

El distrito octavo siempre ha sido considerado un bastión para las fuerzas políticas, tradicionalmente ha sido más del PRI; con el triunfo de perfiles como Alejandro Domínguez, Alejandro Cano y Martha Laguette, cuando militaba.

En la historia reciente, lo ha ganado una vez el PAN, con Carlos Reyes y en la última elección fue para Alán Falomir, de Movimiento Ciudadano.

Es más, hasta lo han peleado perfiles de la talla de las hermanas Aguilar; tanto Lilia, Tania y América, del Partido del Trabajo, por el PAN Maru Campos y Rosy Baray; del PRI Minerva Castillo.

***

En torno al panorama electoral interno en el PRI, esta semana se lanzaron las convocatorias para la postulación de candidatos; en general se indica que se deberá respetar paridad de género, inclusión de indígenas y jóvenes menores de 35 años.

Las y los interesados deberán entregar papelería solicitada de acuerdo a las fechas y bases de la convocatoria a la Comisión de Procesos Internos y de ahí pasarán a la Comisión de Postulación de Candidaturas. Las convocatorias se publicaron en la página oficial del PRI. Y hace unos días la de gobernador y diputados federales.

Se ha pronosticado la integración de una comisión especial para el registro de los cuatro diputados federales; es decir, los que no entrarán en alianza.

Los cuatro distritos federales en los que va sólo PRI son el dos, quinto, sexto y octavo con sede en Juárez, Delicias y Chihuahua. En síntesis, el PRI arrancó antes que otros partidos sus procesos internos para la postulación de candidatos que se llevará el mes de enero.

Son nueve distritos federales, cinco en alianza con PRD y PAN; los cuatro restantes de arriba, solos.

***

El expriista Carlos Arrieta Lavenant quiere aplicar el dicho de que "el que pega primero, pega dos veces". Ha mostrado interés claro en quitar del radar a los Aguilar y el uso de franquicia dado al Partido del Trabajo en Chihuahua.

Aunque todavía no se puede tomar como firme o legal el nombramiento de Arrieta como delegado del Partido del Trabajo, dado que no ha mostrado ningún documento que lo acredite como tal, él jura y perjura que tiene la batuta nacional en cuanto a la designación de candidatos.

Hace unas horas declaró que los anuncios recientes en torno al apoyo dado a Loera y los amarres que se han dado con determinados aspirantes, no tendrán validez dado que se hacen fuera de la directriz de la dirigencia nacional y sin su aval.

El problema por la dirigencia estatal del Partido del Trabajo, podría desencadenar sorpresas de ida y vuelta, pues dicen los allegados que incluso “pecados” pasados saldrán a la luz.

Arrieta es nuevo en el PT, durante años estuvo buscando la dirigencia local de la Confederación Nacional Campesina (CNC), cargo que nunca obtuvo por que topó en pared con Lupita González, lo que lo motivó a buscar nuevos horizontes.

Por cierto, en días pasados el mismo capitán aviador se reunió con algunos perfiles a quien habría prometido candidaturas. Se trata de Carlos Chávez, líder de organizaciones agrarias de la región de Nuevo Casas Grandes, aspirante a la alcaldía de dicho municipio; Patricia Chávez, ex funcionaria electoral y ex directora de la Canaco de Delicias, quien aspira a la alcaldía de Delicias; el ex diputado local Fernando Rodríguez Giner, quien aspira a la alcaldía de Juárez.

***

Todavía no acaba la pesadilla para los habitantes de las comunidades mormonas en el estado, que incluye el asedio del crimen, estatal e interestatal, secuestros y homicidios, cuando ya padecen otro.

Según Adrián LeBarón, al comunicarse con El Diario, hace dos días un grupo de civiles intentaron apoderarse de uno de los terrenos que habita su comunidad en Ensenada.

La familia LeBarón denunció que sicarios han quemado casas e intentado apropiarse de terrenos en los que habita su comunidad, y que las autoridades ministeriales, estatales o de la Guardia Nacional no les han brindado ayuda pese a sus llamados de auxilio.

El problema ha repercutido en ámbito local pues sirve de referencia a lo que sufren los integrantes de la comunidad en zonas en disputa con grupos radicales y de choque de El Barzón.

El ejido de Zarahemla que se encuentra a aproximadamente 150 kilómetros al Sur de Ensenada, entre colonia Vicente Guerrero y San Quintín, en un espacio de alrededor de 8,300 hectáreas cedido por el gobierno estatal en los setenta.

El miércoles 30 de diciembre, Adrián LeBarón, detalló que durante un enfrentamiento civiles armados intentaron tomar por la fuerza parte del Ejido Zarahemla, donde hubo una persona herida de gravedad.