-No dan clases y amenazan con protestas

-Va Cuevas a vialidad con desafíos

-Ni luz tienen en Sepomex de la Villita

-“Yo Segura”, otra de las novedades de Bonilla

Están convocados los maestros federales -de manera obligatoria y bajo sanción- por parte del SNTE, para marchar exigiendo la entrega del material a los estudiantes de educación básica.

La orden fulminante es salir a manifestarse hoy en la mañana en el lugar de trabajo, por lo que las marchas más grandes serán en esta ciudad y en la capital, donde, si salen todos los que son, serán verdaderamente multitudinarias.

Los que están en rancherías o poblados cercanos a localidades más cercanas, deberán concentrarse en estas, donde se realizará la obligada toma de lista de asistencia, para comprobar presencia.

Son 57 mil los maestros federales en nómina en el estado de Chihuahua, todos ellos adscritos administrativamente a los Servicios Educativos de Chihuahua, pero adheridos sindicalmente a la sección octava del SNTE, desde donde bajó la orden de marchar de manera obligatoria, con suspensión de clases.

Desconocemos qué vaya a decir la administración estatal al respecto, pero evidentemente las instrucciones son diametralmente opuestas, lo cual se demuestra con la controversia constitucional interpuesta por el Gobierno del Estado en contra de los libros de texto.

No sabemos también si los maestros estatales van a marchar en el mismo sentido que los federales, pero por lo pronto con estos últimos será suficiente para que a partir de hoy pasadas las diez de la mañana el centro de la ciudad se desquicie por la marcha, que estimamos será multitudinaria.

Veremos qué explicación da Eduardo Zendejas, el líder magisterial, a la gobernadora, con quien acaba de compartir presídium en el inicio del ciclo escolar, se suponía en una buena relación política, amable y de comunicación, y ahora estará al frente del contingente frente a Palacio de Gobierno.

Ni modo que se le hayan brincado a Zendejas las trancas los supervisores y delegados sindicales que anduvieron citando a diestra y siniestra.

***

Hacía falta una cuña hacia el interior de Vialidad para meter en orden las cuotas, acosos, y cien señalamientos contra de funcionarios y agentes de la corporación.

La llegada de Rafael Cuevas López, con dos décadas de servicio constante en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de la ciudad de Puebla, parece ser ese elemento necesario en la dependencia, en el cargo de director operativo.

Cuevas López cuenta con un título de Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública, otorgado por el sistema Ceneval, con experiencia de policía vial desde el 2003 en Puebla, donde escaló hasta llegar a ser responsable de un área importante de la dependencia.

En ese camino ha adquirido habilidades avanzadas a través del Curso de Nuevo Modelo Policial y el Curso de Técnicas Operativas de la Fuerza de Seguridad y Criminalística, que le permiten abordar desafíos complejos con la mayor eficiencia.

Los desafíos los tiene enfrente desde ayer, con la necesidad de ayudar en la imposición del orden entre los agentes de a pie y los mandos medios, donde aún hay vivales que hacen negocio con la delicada función de cuidar los temas viales.

***

La debacle de Correos de México tiene tantos años que hasta los propios empleados señalan las pésimas condiciones en las que laboran, a pesar de que es una dependencia federal. El colmo es que ya no hay ni luz en los locales para atender.

Ocurrió en las oficinas de correos de La Villita, enclavada en un local de la esquina de una plaza comercial al norte de la ciudad, donde ya llevan al menos dos días sin el servicio de energía, lo que retrasó la entrega de paquetes, al no poder hacer capturas de salida de los mismos.

Ni se diga la carga de trabajo que tuvieron los carteros una vez que volvió la luz, ya que la paquetería acumulada durante al menos tres días tenía que ser entregada… no con la rapidez y cuidado que los ha distinguido, para nada, pero si con la urgencia de sacar el “jale”.

Tenemos en nuestra versión digital de GPS la imagen de ayer como a las 15 horas, con el calorón de los últimos días, ya no había ni empleados en dicha sucursal, sólo uno que daba como respuesta a los usuarios que, al no haber luz, no podían usar el sistema y, por consiguiente, no podía entregar nada.

Suerte diferente fue para los que enviaron paquetes, porque recurrían a la vieja escuela, llenar los datos del remitente y del que envía, ponerle los timbres y dejar en el buzón; ya que los empleados hagan el resto.

Es de dar lástima como uno de los servicios de comunicación más antiguos que hay en el país esté tirado al abandono en cuanto a las condiciones de sus oficinas. ¿Así o más clara la modernización pregonada en la administración pública federal a cargo de la 4T?

***

El alcalde, Marco Bonilla, anunció varias novedades en su informe, una de ellas y que debe de ser de interés de todas las mujeres que habitan en la capital, es la actualización de la aplicación “Yo Segura”, que incorpora novedades tecnológicas que la hacen más predictiva en caso de una emergencia.

La novedad es una opción de acompañamiento virtual durante cualquier recorrido, esto significa que si diariamente de la casa al trabajo o escuela una usuaria hace 15 minutos, la app emite una alerta a la Policía Municipal si no se realiza en ese tiempo el recorrido, es como enviar la ubicación en tiempo real por WhatsApp a algún familiar, con la diferencia que quien te cuida es la Policía.

Este sistema de intuición de “Yo Segura”, funcionaría por ejemplo en caso de un secuestro durante el trayecto a casa, porque alertaría a la autoridad cualquier cambio en el tiempo de llegada o cambio de ruta al activar la opción en el celular e incluso está protegida con un PIN de seguridad que sólo la propietaria del teléfono sabría, esto con el fin que algún extraño intente ingresar para desactivar el seguimiento.

Con estas acciones, el alcalde refrenda sin duda, el compromiso que tiene con la población femenina y la preocupación de brindar seguridad a todas las chihuahuenses para caminar o conducir sin miedo por las calles de la capital.