-Nomás faltaba “Negris” y San Juditas

-En medio del lodazal, Aras acusa a medios

-Revitalizarán a la Fibra Chihuahua S.A de C.V

-Amarran síndicos reforma constitucional

A nombre de la parroquia de San Judas Tadeo, varios estafadores han pretendido hacer su agosto con donativos de pudientes funcionarios, empresarios y políticos, que apoyan no tanto la actividad católica en general sino particularmente al titular de dicha parroquia, el sacerdote Gustavo Sánchez Prieto.

Con llamadas y mensajes desesperados, los vivales usan el nombre del santo de las causas imposibles y del celebérrimo “Padre Negris” para pedir donativos de dinero para supuestos actos de caridad o en beneficio del templo ubicado en la carretera Chihuahua-Delicias, a la altura de Tomás García.

No ha de ser cualquier estafador de medio pelo el que esté detrás de esos actos delictivos. Debe ser alguien que conoce los alcances de Sánchez Prieto, que no es cualquier improvisado en la Iglesia Católica de Chihuahua, no por nada es el vocero de la Arquidiócesis que dirige don Constancio Miranda.

“Negris” tiene relaciones en las más altas esferas del poder político y económico, forjadas desde su paso como encargado del Santuario de Guadalupe y otros templos de la ciudad. Su activismo también es conocido hasta en los sitios más humildes.

Siempre ha dejado huella en las misiones que le han sido encargadas por los superiores de su iglesia, de ahí que sea uno de los curas más reconocidos y respetados de la capital.

Si el santuario guadalupano y la edificación dedicada a San Pedro de Jesús Maldonado no fueran ejemplo suficiente, nomás hay que darse la vuelta a San Juditas, que pasó de un pequeño templo de carretera, generalmente sucio y casi abandonado, a ser algo más que digno, decente y atractivo para los miles de creyentes que lo visitan a diario. Hasta el atrio fue rescatado del hormiguero de vendedores ambulantes.

Ya no es aquello una simple capillita, es toda una iglesia en forma. Patricio Martínez es uno de los comprometidos a visitar el lugar y meterle un buen diezmo a la construcción.

Esa influencia es la que aprovecha el estafador (o estafadores), como si “Negris” o San Juditas tuvieran sucursales para recibir donativos.

Por cierto, qué edificante resulta observar a familias, y familias, y familias, caminando cada domingo de la Puerta de Chihuahua a la tradicional San Juditas.

***

En medio del lodazal sólo atina la empresa Aras Investment Business Group en responsabilizar a los medios de comunicación por generar una imagen negativa del corporativo que defraudó a miles de chihuahuenses y que al momento enfrenta casi 5 mil denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Lo hace en desplegado publicado en redes, en el cual se dice víctima de los medios de comunicación que tergiversan la información con “pésimas fuentes de información”, con el único fin de lograr más seguidores en sus páginas informativas.

Para Aras, desde el interior de la FGE se han generado una serie de calumnias en contra de la empresa y pide a sus inversionistas no hacer caso de esos comentarios, razón por la que abrirán un canal directo de comunicación.

Se olvidan los directivos de Aras que a la fecha, hay tres exempleados detenidos y vinculados a proceso penal por su probable responsabilidad en el megafraude orquestado bajo el esquema Ponzi, además de que el autodenominado CEO y fundador Armando Gutiérrez, se encuentra prófugo de la justicia.

También se olvidan que, con la judicialización de 315 carpetas de investigación, el ministerio público ha logrado establecer el posible desfalco por más de 80 millones de pesos, tan solo en esas denuncias, cuando aún hay más de 4,600 que no han sido judicializadas, por el que el fraude es mucho mayor.

Ni al caso moverse en medio de la pantanosa condición en que se encuentran, porque se hunden más.

***

Desde el 10 de julio de 2017, la entonces mayoría panista del Congreso del Estado dio al golfista Javier Corral la autorización para terminar anticipadamente la concesión carretera otorgada a favor de la empresa Fibra Estatal Chihuahua S.A de C.V.

La empresa no es una moral privada, como pudiera pensarse, sino una de participación estatal mayoritaria (99.9 por ciento) que tendría en sus manos las concesiones para operar, conservar, mantener y explotar siete grandes tramos carreteros, los mismos que tienen casetas de peaje.

Pero ni con el decreto que le regaló el Legislativo a Corral ni con la determinación del entonces secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, para destruir cualquier cosa construida en el gobierno anterior, pudo avanzar la terminación anticipada.

El decreto existente desde 2017 -que daba marcha atrás a una estructura financiera armada para sacar provecho a las carreteras en el presente y el futuro- fue, en cambio, un factor más de incertidumbre contra la delicada situación que enfrentaba el estado.

Gracias a los diputados de entonces, a Corral y al exsecretario de Hacienda, la medida abonó a la falta de credibilidad de las finanzas de Chihuahua, que resintieron bajas en la calificación crediticia y un agravamiento posterior de la crisis de liquidez que de por sí era arrastrada de sexenios atrás.

Pues bien, ahora la Comisión de Hacienda del Congreso, a petición de la administración estatal actual, busca meter una reversa obligada a ese decreto de 2017; en realidad siempre fue letra muerta, nunca se aplicó ni por el corralato ni por la administración actual.

Sin embargo, la sola existencia del decreto desincentiva la potencial participación de empresas en la eventual reestructura de la deuda de largo plazo. De ahí la necesidad de conservar el estatus existente hasta antes del decreto jamás aplicado, en aras de brindar certeza jurídica.

***

Tras el Encuentro Estatal de Síndicos del pasado fin de semana, las modificaciones legales a esa figura prácticamente quedaron amarradas dentro de la reforma integral a la Constitución del Estado, que está en marcha con la conducción de todas las fuerzas políticas representadas en el Legislativo.

Los acuerdos impulsados entre los fiscalizadores municipales contemplan que las sindicaturas se mantengan siendo de elección popular, no como parte de una planilla en la que también vayan los alcaldes, con el fin de que permanezca su independencia de la autoridad administrativa.

Asimismo, el consenso apunta a crear una fórmula mediante la cual todas las sindicaturas del estado dispongan de un presupuesto propio, dado que hasta la fecha hay algunas donde el titular no tiene ni colaboradores ni oficina siquiera, así que a duras penas puede cumplir con su labor porque depende de otros hasta para comprar un lápiz.

La idea de darles más dientes a las sindicaturas comienza por darles dignidad y verdadera autonomía para sus labores, así que para allá es orientada la reforma.

Del encuentro estatal lo más notable fue que las síndicas de las ciudades más importantes, la panista Olivia Franco de Chihuahua y la morenista Leticia Ortega de Juárez, trabajan en completa sintonía con los otros 65 colegas que tienen en el estado, todos de distintas fuerzas políticas.

También fue notable el colmillo del coordinador de la mayoría del PAN en el Congreso, Mario Vázquez Robles, y del alcalde capitalino Marco Bonilla, quienes no desairaron el encuentro de los fiscalizadores llevado a cabo en la capital, acto con el que fue sellado el futuro de la reforma que impulsan.