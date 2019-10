-Nomás para mofas alcanzaron sus informes

-Al profe no le alcanzó pero trae as bajo la manga

-Raquítico fondo de atención a víctimas

-Ya no es pretexto el tema de la corrupción



El fin de semana estuvieron de boca en boca los regidores del PAN, luego de presentar días atrás su informe de labores como fracción edilicia.

Entre la aburrida organización y los pocos resultados del rebaño que coordina Adriana Díaz Negrete fueron más los comentarios negativos que los positivos por parte de los asistentes y los escasos veinte oyentes que siguieron por redes el evento.

Es poco lo que se puede destacar de sus participaciones en el cabildo, pues los ediles albiazules se han dedicado a seguir lineazos de la administración y a hacer el ridículo cuando los dejan actuar en libertad.

Por eso es que a los regidores les faltó enlistar entre sus logros algunos aspectos por los que han destacado ante los chihuahuenses, como los desfiguros hechos por votar sin ver ni leer.

Ahí está de ejemplo cómo aprobaron la llamada “Ley Antifamilia”, contra todos los valores del PAN, que les enviaron del Congreso del Estado por las pistolas de la diputada Blanca Gámez y del gobernador Javier Corral.

No mencionaron en su informe el papelón que hicieron al meter reversa cuando la alcaldesa Maru Campos cayó en cuenta de lo aprobado, porque ni siquiera leyeron el contenido de la reforma.

Así que destacado, lo que se dice destacado del informe, es poco lo que puede enlistarse. Lo que sí se puede mencionar es en lo que verdaderamente han destacado en lo individual los ediles.

La coordinadora Díaz Negrete puede presumir el récord en comer tacos, como lo demostró en la fiesta de cumpleaños de la alcaldesa hace algunas semanas.

“El Tomatito” Luis Terrazas puede considerase el protagonista del peor grito de independencia de la historia. El que dio el 15 de septiembre en La Concordia, fue un ridículo monumental.

Por otra parte Javier Sánchez puede sentirse orgulloso por ser el único regidor con guaruras pagados por el Ayuntamiento y por tener la asistente mejor pagada; en tanto Mónica Borruel sería la ganadora de un reconocimiento por su intensa promoción de los valores familiares.

Mencionar esos “logros” tan relevantes pudo haberle dado al informe algo más de sabor, según las burlas panistas que no se acaban desde aquel día de la semana pasada.



***



La guerra sucia al interior de Morena generó resultados contraproducentes para uno de los principales grupos, el encabezado por Martín Chaparro.

Es un hecho que no le alcanzó para colarse como consejero y por consecuencia, queda fuera la posibilidad de la reelección.

Se había fajado el profe desde hace algunos años en la trinchera del lopezobradorismo, pero lo alcanzó el fuego amigo.

Es una pérdida en la nomenclatura partidista, porque apenas había aprendido a agarrar los hilos finos, del complejo partido en el gobierno, y ahora resulta que queda fuera.

Pero no hay que darlo por muerto partidistamente hablando. Su mensaje en redes es más que elocuente.

“Con respecto a las elecciones de dirigencias de Morena, a algunos les sale el tiro por la culata”, expresó sin dar más explicación, aun y cuando sus seguidores se la pidieron. Será que se refirió al cantado triunfo de Loera que en realidad Cruz Pérez Cuéllar y Chaparro se lo adjudican en su lado?

La verdad es que el profe tiene un as bajo la manga. Es mucho el colmillo retorcido y la capacidad de operación construida a lo largo de su ejercicio en la dirección partidista.

Tiene aliados poderosos dentro del aparato de gobierno federal y los ayuntamientos, por lo que la reyerta observada el fin de semana, con la elección de consejeros, es apenas un primer round.

Viene el segundo y definitivo con la elección del dirigente estatal.

A como están las cosas, cualquiera de los noventa consejeros puede ser electo en la segunda semana de noviembre.



***



Existe inquietud entre las familias beneficiadas con el Fondo de Atención a Víctimas. Buscan que el llevado y traído fondo de reparación del daño de la Operación Chihuahua, se utilice adecuadamente para fortalecer el raquítico fideicomiso.

Resulta que apenas están presupuestados 30 millones de pesos para este 2019 en el FANVI, que es el fideicomiso para víctimas del delito, que son a todas luces insuficientes para atender las necesidades crecientes.

Son nada más seis mil los muertos ocasionados por esa irracional violencia en este quinquenio, y por tanto, son miles los afectados directa e indirectamente por esa ola criminal.

En el fondo de reparación del daño se informó oficialmente que ya hay más de 300 millones y que se llegaría por encima de los tres mil millones.

Entonces no estaría nada mal que hubiera de inmediato un fortalecimiento de ese fideicomiso, lo cual sería no sólo natural y lógico, sino de una urgencia evidente.

Con esto, el gobierno podría ir más allá de becas y apoyos mínimos, que es lo que ocurre al final con esa atención a víctimas, y se piense en acciones sustantivas, que ayuden realmente a esas miles de familias que sufrieron por la muerte de un ser querido, o que incluso resienten secuelas de lesiones gravísimas que les impiden trabajar.



***



Vienen cambios en la ley que creó la figura de alerta de género impulsadas desde el gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Gobernación.

Se trata de evitar que el grupo interdisciplinario que recomendó la implementación de la alerta se constituya en el equipo de trabajo que le dé seguimiento a la implementación de las políticas públicas ordenadas para tal efecto.

Porque desde la perspectiva de Olga Sánchez, la principal inquilina de Bucareli, se estarían convirtiendo en algo así como jueces y parte.

Sin embargo, tal situación tiene su lógica en que son precisamente esas organizaciones de la sociedad civil, impulsoras de la alerta, las principales interesadas y comprometidas con la vigilancia y auditoría sobre las acciones que deben realizarse desde el sector público.

De otra forma, si se integra un equipo bajo la dirección de las mismas entidades federativas que han fallado en implementar acciones para prevenir y combatir la violencia en contra de las mujeres, se convertirán precisamente en lo que trata de evitar la Secretaría de Gobernación.

Porque entonces se corre el riesgo de que los mismos gobiernos estatales se conviertan en simples solapadores de sus fallas, que en el caso de Chihuahua, ya se tienen varios meses en que las instancias del Poder Ejecutivo y el mismo Congreso, justifican la existencia de acciones mil para prevenir y atender la violencia contra la mujer.

El caso es que han sido un rotundo fracaso, porque Chihuahua se encuentra en los primeros lugares en la comisión de esa violencia contra las mujeres, sitio que refrendan los recientes datos emitidos por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública correspondientes al mes de agosto.

Luego entonces, nadie sabe para quién trabaja. Tratando de darle a Claudia Sheinbaum el manejo cómodo de esta lamentable situación de violencia en la Ciudad de México, le están construyendo un tapete al gobernador Javier Corral.



***



A 36 meses del inicio de la administración es lamentable que siga siendo el de la corrupción existente el principal argumento causante de la violencia y el crimen.

Eso es lo que sostiene el gobernador en sus redes sociales. Dice textual, “el problema de la inseguridad tiene en el fondo la corrupción política. Estamos convencidos que si este tema se vuelve central para sociedad y gobiernos, construiremos al desarrollo de nuestras comunidades”.

La cuestión es que tiene ya tres años en el cargo, y es la corrupción tema ineludible de su responsabilidad inmediata y personal como cabeza de la administración pública estatal. Ya no puede echarle la culpa a nadie.

Aseveraciones como esa lo dejan muy mal parado y lo retratan en toda su dimensión, en el ocio y abandono de sus responsabilidades en la materia.