-Obsesión del alcalde contra regidor

-Sueñan con presidente norteño... ternuritas

-Quieren curules de Olson y Georgina

-Choferes cerca de prostíbulos y otros giros

Como el alcalde de Camargo, Jorge Aldana, no sale de un escándalo cuando ya está en otro, ahora es su obsesión contra un regidor lo que puede reventarle en la cara, dado que intenta armarle un caso de acoso sexual que ha involucrado a medio ayuntamiento en chismes y mentiras.

Con toda la estructura municipal, Aldana la emprendió contra el edil René Flores, para lo cual filtró el pasado lunes que había sido llamado a audiencia de imputación en la Fiscalía General del Estado, pero dicha audiencia fue diferida gracias a la oportuna intervención de los defensores del regidor.

Toda la gente lanzada por el presidente municipal panista para atacar al regidor Flores hizo el ridículo por difundir una audiencia judicial que no existió porque, insisten en el equipo defensor, ni siquiera existe un delito, ha sido un montaje en el que Aldana ha logrado llevar al baile a varios de sus allegados.

De acuerdo con las quejas que llegan de Camargo, el alcalde involucró a uno de sus escoltas, relacionado sentimentalmente con una agente de la Fiscalía General en ese municipio, así como a familiares de una supuesta víctima. Todo con el fin de quitar de su camino a un edil que le resulta incómodo.

Además, han aparecido las manos de una funcionaria de la Comisión Estatal de Vivienda (Coesvi), metida en el lío, pero también en el presupuesto municipal que maneja Aldana a su antojo y conveniencia, para tratar de, cuando menos, gobernar el pequeño cabildo que siempre le da dolores de cabeza al alcalde.

El problema mayor, pues, no es del regidor acusado y envuelto en el chismerío típico de pueblo chico, sino del presidente municipal al que nada le sale bien y busca obsesivamente cómo mantener la marcha de una administración llena de problemas, señalamientos de corrupción e irregularidades.

***

De la noche a la mañana aparecieron pintas en fondo naranja y letras blancas con la leyenda: “soñemos con un presidente norteño”, ubicadas en paredes de la avenida Agustín Melgar y la calle General Manuel Rincón, muy cerca de las vías del tren; y Pacheco y Pablo Meoqui. Fueron las detectadas ayer.

Nadie firma como autor de la ingenuidad, pero los colores delatan la mano de los dirigentes de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado a nivel nacional y el diputado Francisco Sánchez en el estado. Las imágenes en versión digital de GPS.

Lo interesante es la serie de interpretaciones que ha levantado la ocurrencia, evidentemente dirigida a apuntalar la decaída imagen del gobernador de Nuevo León, Samuel García.

El regio, alentado por el dirigente nacional de MC y los grupúsculos elitistas locales del partido, se ha mostrado interesado en entrar de comparsa a la contienda presidencial de las dos mujeres que son las candidatas con posibilidades reales, Xóchitl Gálvez del bloque opositor y Claudia Sheinbaum de Morena.

Pero igual involucran en la estrategia de Dante a poco célebres personajes de la política local como Alfredo “Caballo” Lozoya, exalcalde de Parral y derrotado excandidato a gobernador y hasta panistas traidores a su partido en proceso de convertirse en exblanquiazules.

En realidad, no puede pensarse otra cosa que la ingenuidad. Ni modo que crean que Samuel tiene posibilidades de ser un Valentín Canalizo (único presidente oriundo de Nuevo León, comparsa de Antonio López de Santa Anna en 1843) o estar en la selecta lista de apenas 15 presidentes norteños. Ninguno de Chihuahua, por cierto.

Otra realidad inocultable es que los naranjas locales nomás están a la expectativa de lo que ocurre con la fractura de su partido a nivel nacional, dado que una corriente fuerte, desde Jalisco, impulsa la unión al bloque opositor del PRIAN, mientras que otra, la de Dante, insiste en competir sin alianzas.

Detrás de cada grupo hay intereses desde legítimos hasta los más sucios y turbios, pero la de Chihuahua es una caballada tan flaca que no ha jugado un rol importante en el debate. Más bien está a la espera de una resolución nacional y dispuesta a recoger las migajas que caigan de la mesa.

***

Arrancado el proceso electoral local, los regidores panistas de Chihuahua ya están listos para dar la pelea por las dos curules vacantes que hay en el Congreso del Estado, las de los distritos 12 y 17, actualmente ocupadas por Georgina Bujanda y Carlos Olson.

La primera, ya sin chance de reelegirse y bastante desgastada por sus “formas” de trabajar; el segundo, completamente desdibujado y con poco respaldo azul debido a su traicionado pasado “corralista” y, para colmo, a algunas desafortunadas intervenciones en tribuna.

En los pasillos del edificio Eloy Vallina, en primer lugar, suena fuerte el nombre de la regidora Joceline Vega, quien últimamente es la más aplaudida en eventos. Además, aseguran los albiazules, tiene la venia de los dirigentes panistas en el estado y la ciudad, Gabriel “Gabo” Díaz y Sarahí Franklin.

Pero “Joss”, como le dicen sus amigos, no la tiene fácil porque tras el hueso también andan el coordinador de la fracción edilicia albiazul, Isaac Díaz, junto con sus colegas Félix Martínez y Ernesto Ibarra, quienes hacen de todo para figurar en eventos y en las colonias de la capital.

Y no es que la regidora no haga su trabajo, pero hay mucha competencia por ganar uno de los dos distritos de la capital y no hay cabida para todos, por lo que los aspirantes deberán apretar el paso si quieren ser los ungidos por Palacio... perdón, por el PAN Estatal.

***

Tenemos video y foto en nuestra edición digital de una extraña y continua permanencia de camiones urbanos a un lado del Hotel El Dorado, en la zona de tolerancia en el centro de la ciudad, apenas a una cuadra de la Ciudad Judicial.

Es la calle 14 y privada de Niños Héroes, donde continuamente han sido observados camiones de transporte urbano que se estacionan sobre la catorce, casi obstruyendo totalmente el tránsito vehicular, en un área verdaderamente conflictiva.

Hay decenas de vehículos estacionados en batería, de empleados del tribunal, de oficinas públicas como el Museo Semilla y de varios negocios particulares, inclusive del Bachilleres 1, que está lejos, pero es una opción para los sufridos maestros y burócratas administrativos.

Pues en ese caos de que es más fácil encontrar una aguja en el pajar que un cajón de estacionamiento, llegan los camiones urbanos y se estacionan en doble fila, sin que les importe un comino aumentar el problema de tránsito vehicular.

Inclusive nos dicen que algunos camiones están literal sin chofer, abandonados ahí durante bastante tiempo, incluso con problema para los automovilistas particulares, cuya salida es obstruida de manera prepotente.

¿Qué hacen los choferes al estacionarse en dicho lugar? No lo sabemos, ni siquiera quien nos contactó para poner la queja tiene idea alguna. Hay algunos prostíbulos cercanos, hay licorerías, un negocio de música, está el hotel Apolo, una Central de Autobuses, quien sabe qué harán esos choferes en ese sitio, es un misterio por descifrar.

***

En la ciudad de Chihuahua los indicadores de incidencia delictiva registran que en los últimos seis meses los homicidios van a la baja.

El pasado mes de septiembre cerró con 30 víctimas, en su mayoría crímenes vinculados al crimen organizado por el tipo de armas utilizadas en los hechos.

Las corporaciones de seguridad estatales y municipales aseguraron la semana pasada más de 21 mil 590 dosis en diversas drogas con un valor de dos millones 700 mil pesos.

El estado y municipio siguen metiendo el hombro para combatir al crimen organizado, mientras que la federación evidentemente sigue brillando por su ausencia en la estrategia, y no sólo en la cuestión de seguridad, también así ha quedado de manifiesto en el tema de migración.