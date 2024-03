-Oídos tapados ante tragedias migrantes

-Siete años de impunidad en crimen de Miroslava

-La escoba en lugar de millones por narcocorridos

-Parece juego de vencidas la reforma judicial

Ha escalado más allá de crisis humanitaria la situación de las personas en movilidad, como se les dice eufemísticamente a los sacrificados y violentados migrantes.

Está el Instituto Nacional de Migración menos que pintado, junto con su titular en el estado, Esther Martínez Zúñiga, y decenas de funcionarios; en el colmo, hay comparsa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e incluso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que deberían levantar la voz.

Si en Juárez ya hay disparos con balas de goma y gas lacrimógeno para ahuyentar a hombres, mujeres y niños de los cercos de alambre de púas que han mostrado su inutilidad ante la desesperación migrante, aquí el campamento fue nutrido ayer por un par de centenares de personas bajadas del tren y dejadas a su suerte.

Desesperados suben a vehículos con fatales resultados como el de ayer, en una trágica volcadura en la carretera a Juárez con un muerto, una mujer fracturada y un pequeño niño, su hijo, dramáticamente lesionado.

Los videos que circulan son impublicables. La tragedia en toda su crudeza.

De ese tamaño es la situación existente, que no encuentra eco en la autoridad responsable, sumida en un autismo cómplice que hace más delicado el drama existente.

***

Están cumpliéndose siete años del homicidio de la colega periodista Miroslava Breach Velducea, asesinada apenas seis meses después de que tomó posesión como gobernador su amigo y azuzador contra la narcopolítica, Javier Corral, cuya gente en el partido y en el gobierno, participó al menos de manera indirecta en los acontecimientos.

El homicida intelectual y uno material están libres; el exalcalde de Chínipas, Hugo Shultz compurgando pena de ocho años junto con Juan Carlos “Larry” Moreno Ochoa –con 50 años de prisión- ambos identificados con el grupo de Los Salazar, del Cártel de Sinaloa.

Pero los otros involucrados, los ahora exfuncionarios cercanos a Corral, José Luévano y Alfredo Piñera, partícipes en la indagación, sólo fueron llamados como testigos, a pesar de ser ellos quienes la grabaron y presumiblemente entregaron el audio al grupo delincuencial responsable del crimen.

El caso sigue en manos de la Fiscalía General de la República que no ha presentado avance alguno ni hacia los exfuncionarios corralistas ni hacia el supuesto actor intelectual del asesinato, Crispín “El Tío Pin” Salazar.

***

Bajo la óptica de Oscar Castrejón, ahorita Julión y Alfredito, y antes que ellos Natanael Cano, Los Tucanes, Los Tigres, Junior H., Gerardo Ortiz y Virlan García, andarían leyendo cuentos a los abuelitos o a los niños en asilos y orfanatos, para pagar su falta cívica de interpretar narco corridos.

O bien, habrían usado escoba y recogedor, por toda la Universidad, para limpiar su falta de interpretar narcocorridos, como propuso el legislador a finales del año pasado, en franca ocurrencia retadora y mofa de un tema sumamente serio, que tiene al país y al estado rebosantes de violencia.

Evidentemente que jamás hubiéramos visto a dichos cantantes con la escoba o el cuento en la mano, sino con un amparo que los hubiera protegido de la medida, y probablemente con Castrejón litigándolo.

Rescatamos esa propuesta, planteada ante el pleno el siete de noviembre, como un exhorto que fue rechazado por la mayoría de los legisladores.

“La Sexagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua, al no alcanzar la votación requerida respecto de la Proposición con carácter de Punto de Acuerdo, presentada por el Diputado David Óscar Castrejón Rivas (Morena), en la que pretendía exhortar al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, para que en lugar de castigar con pena pecuniaria a quienes interpreten, según el criterio de la Presidencia Municipal, canciones de narcocorridos, se sustituya por penas que impongan castigos de servicio a la comunidad, como es el dar clases de música, hacer el aseo en parques y jardines, o visitar el Club del Abuelo o casas de cuidado del Abuelo, a leerles poesía o interpretar canciones, ordena se archive y se dé por concluido el proceso legislativo de este asunto.

En dicha propuesta comete el abogado un pequeño-gran error, al referirse al artículo 36 fracción XIII, del reglamento de justicia cívica, como la base legal de la sanción por hacer apología de delito mediante narco-corridos, cuando es el 33, fracción XVI, antes XVII, incorporada desde el 2019 y no el 2023.

Ese artículo 36, tal y como él mismo lo inserta en su propuesta de exhorto, tiene que ver con la música que denigra, discrimina, margina o excluye a la mujer, mediante la interpretación de música, videos o algún medio similar.

Eso de prohibido prohibir como quieren aplicarlo de manera tajante, lo único que hace es generar una permisividad que atenta contra la moral social que él mismo arguye como importante en su propuesta forzada presentada el año pasado, y que está ahí en los archivos como antecedente de lo que muy bien parece misoginia legislativa.

***

Hay un extenso tramo en el boulevard Fuentes Mares, una vez pasando en sentido norte-sur las turbo glorietas, hasta el periférico Francisco R. Almada, y viceversa, donde la velocidad de los vehículos está señalada en 60 kilómetros por hora.

Una vez bajado el puente, antes de llegar a Pemex, la velocidad autorizada es de ochenta kilómetros casi hasta las primeras gasolineras antes de entrar a la ciudad, provenientes de Delicias.

Pues en ese tramo, son comunes los retenes de Guardia Nacional, la policía Estatal y Vialidad, a manera de prevención, como célula mixta, sin generar mayor molestia casi para los automovilistas.

El terror lo tienen implantado los vialidades cuanto están solos, porque están cazando tanto a los que salen de la ciudad como a los que apenas van ingresando; unos queriendo agarrar velocidad de carretera y otros ya con velocidad de carretera.

Tenemos un video precisamente de uno de esos vialidades, esta misma semana, “multando” a un infractor de esa ridícula velocidad de 60 primero y después de 80 kilómetros, que pone en verdaderos aprietos a los conductores, o más bien, los coloca en bandeja de plata para la extorsión vial.

Pero no es nada, para lo que vendrá con la detenida ley de movilidad, que al homogeneizar con la ley federal, será aún más restrictiva con los límites de velocidad.

Si ahorita son 30 km/hora en hospitales, con la ley general federal serán 20 km/hora; en calles primarias, ahorita son 70 km/hora, con la nueva ley tendrían que ser 50 kilómetros.

Está en chino la nueva propuesta, que sigue guardada en cajón, porque no hay acuerdo, ya rebasados con mucho los 180 días concedidos a la legislatura estatal para su aplicación desde el 2022, e incluso los 90 días otorgados en la última reforma del 2023.

***

Parece juego de vencidas lo que está ocurriendo entre el Poder Judicial y el Congreso, con la reforma a través de la cual será establecido un nuevo método y facultades para los nuevos magistrados.

El debate no ha podido brincar del cómo se va a seleccionar a los perfiles y la integración de las ternas que al final de cuentas serán sometidas al pleno del Congreso del Estado a través de una Comisión Especial.

Y hablamos de vencidas porque es innegable que en algunos integrantes del Poder Judicial hay un resabio de sentimiento de qué tanto con Duarte como con Corral hubo violación al principio de independencia y autonomía en la selección de magistrados con el perfil adecuado para desempeñar su función.

Por ese motivo ha estado insistiendo dicho poder a través de sus representantes en que el procedimiento debe realizarse en un principio a través del Inforaj con evaluaciones objetivas para escoger a las mejores personas.

Una vez seleccionadas, parece que la propuesta hasta donde es posible conocer, es que la Comisión tenga una mayoritaria presencia de representantes del Poder Judicial, para garantizar la selección de perfiles, lo cual se antoja sumamente difícil. Ningún gobernador ha soltado nunca el procedimiento.

Por ello, insistimos, lo que se alcanza a ver de la propuesta, es que es una carta a Santa Claus, buscando el techo para que les den el piso.

Por eso no hay acuerdo no sólo con Morena que exige la aplicación de un examen, si no entre los mismos afines tanto en el Poder Judicial como en el Congreso del Estado.

No sabemos en qué concluyó ayer la reunión de Comisión, porque citaron a las dos de la tarde, aunque no encontramos el citatorio en la página web. Será esta semana cuando tengamos un documento más o menos perfilado para conocer un proyecto más aterrizado.